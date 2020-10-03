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Вибух у квартирі стався у Львові, постраждав 23-річний хлопець. ФОТО

Вибух стався в однокімнатній квартирі п'ятиповерхівки на околиці Львова. Чоловіка госпіталізували з опіками 50% тіла.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Львівській області, інформує Цензор.НЕТ.

"О 16:48 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про вибух і пожежу у Львові на вул. Кульчицької. Інцидент стався в однокімнатній квартирі на другому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Унаслідок інциденту зазнав опіків чоловік, 1997 року народження, який перебував у квартирі", - сказано в повідомленні.

У поліції попередньо кажуть, що це нещасний випадок, повідомляє "Суспільне".

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Вибух у квартирі стався у Львові, постраждав 23-річний хлопець 01
Вибух у квартирі стався у Львові, постраждав 23-річний хлопець 02
Вибух у квартирі стався у Львові, постраждав 23-річний хлопець 03

Автор: 

вибух (4525) Львів (3091) ДСНС (5160)


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за окном трава
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03.10.2020 19:52 Відповісти
мабуть траву неякісними дибривами підкормлював
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03.10.2020 20:36 Відповісти
Вибух у квартирі стався у Львові, постраждав 23-річний хлопець - Цензор.НЕТ 8613
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04.10.2020 10:12 Відповісти
 
 