Вибух у квартирі стався у Львові, постраждав 23-річний хлопець. ФОТО

Вибух стався в однокімнатній квартирі п'ятиповерхівки на околиці Львова. Чоловіка госпіталізували з опіками 50% тіла.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Львівській області, інформує Цензор.НЕТ.

"О 16:48 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про вибух і пожежу у Львові на вул. Кульчицької. Інцидент стався в однокімнатній квартирі на другому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Унаслідок інциденту зазнав опіків чоловік, 1997 року народження, який перебував у квартирі", - сказано в повідомленні.

У поліції попередньо кажуть, що це нещасний випадок, повідомляє "Суспільне".

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