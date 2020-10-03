Вибух у квартирі стався у Львові, постраждав 23-річний хлопець. ФОТО
Вибух стався в однокімнатній квартирі п'ятиповерхівки на околиці Львова. Чоловіка госпіталізували з опіками 50% тіла.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Львівській області, інформує Цензор.НЕТ.
"О 16:48 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про вибух і пожежу у Львові на вул. Кульчицької. Інцидент стався в однокімнатній квартирі на другому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Унаслідок інциденту зазнав опіків чоловік, 1997 року народження, який перебував у квартирі", - сказано в повідомленні.
У поліції попередньо кажуть, що це нещасний випадок, повідомляє "Суспільне".
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Vitaliy noname
показати весь коментар03.10.2020 19:52 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Alexey Timofeev #468147
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Иванов Юрий #386693
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