У Рівному гранатою підірвали мікроавтобус, - Нацполіція. ФОТО
У Рівному невідомі кинули гранату в мікроавтобус, який стояв у дворі житлового будинку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Вибух у салоні транспортного засобу Volkswagen T5 у дворі багатоповерхівок по вулиці Грушевського в обласному центрі стався о 06:40 сьогодні, 25 вересня. Жертв і постраждалих немає.
Правоохоронці встановили, що зловмисники, розбивши скло з боку водія, кинули, попередньо, гранату РГД-5.
Вилучені її уламки і важіль відправлені для проведення експертизи. В результаті вибуху пошкоджено салон автомобіля, дверцята, лобове та бокові скла. Крім того, незначні механічні пошкодження отримав і припаркований поруч мікроавтобус.
Транспортний засіб належить 36-річній мешканці Рівного, а користується ним 22-річний житель обласного центру, який залишив авто у дворі будинку за місцем проживання знайомої близько години ночі.
Відкрито кримінальне провадження частини 4 статті 296 Кримінального кодексу України.
"благо", фоток тут много было про такие происшествия. (Путину "слава")
ф-1 скорее всего
или граната не за 4сек. взрывается?
за 4 сек. мона даже тупо отбежать из зоны поражения
или то не стойка качелей на фото?