У Рівному гранатою підірвали мікроавтобус, - Нацполіція. ФОТО

У Рівному невідомі кинули гранату в мікроавтобус, який стояв у дворі житлового будинку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Рівному гранатою підірвали мікроавтобус, - Нацполіція 01

Вибух у салоні транспортного засобу Volkswagen T5 у дворі багатоповерхівок по вулиці Грушевського в обласному центрі стався о 06:40 сьогодні, 25 вересня. Жертв і постраждалих немає.

У Рівному гранатою підірвали мікроавтобус, - Нацполіція 02

Правоохоронці встановили, що зловмисники, розбивши скло з боку водія, кинули, попередньо, гранату РГД-5.

Вилучені її уламки і важіль відправлені для проведення експертизи. В результаті вибуху пошкоджено салон автомобіля, дверцята, лобове та бокові скла. Крім того, незначні механічні пошкодження отримав і припаркований поруч мікроавтобус.

Транспортний засіб належить 36-річній мешканці Рівного, а користується ним 22-річний житель обласного центру, який залишив авто у дворі будинку за місцем проживання знайомої близько години ночі.

Відкрито кримінальне провадження частини 4 статті 296 Кримінального кодексу України.

+11
Прикольно. Этот микроавтобус на фото подпирал детскую качелю. Может ему правильно его взорвали, т.к. я ещё не встречал детских качелей на парковках, а вот мудаков со своими пепелацами на детских площадках встречал.
25.09.2020 13:34 Відповісти
+8
Припаркований впритул до дитячої гойдалки. Думаю, мамаші якійсь не сподобалося
25.09.2020 13:35 Відповісти
+6
не "во дворе дома", а прямо "на детской площадке"!
или то не стойка качелей на фото?
25.09.2020 13:36 Відповісти
Фулюгани.
25.09.2020 13:27 Відповісти
сексуальные игры зашли слишком далеко...
25.09.2020 13:42 Відповісти
чего-то не верится шо ргд.
"благо", фоток тут много было про такие происшествия. (Путину "слава")
ф-1 скорее всего
25.09.2020 13:29 Відповісти
Какой дурак станет кидать эфку не из укрытия?
25.09.2020 13:51 Відповісти
ну если кеды завязаны, то отпрыгнуть за дерево например, поблизости, мона и за секунду.
или граната не за 4сек. взрывается?
за 4 сек. мона даже тупо отбежать из зоны поражения
25.09.2020 13:55 Відповісти
Теоретически. А на практике надо быть идиотом, чтобы проверять, получится ли убежать. Потому что если просто споткнёшься или зацепишься одеждой за что-то - второго шанса уже не будет...
25.09.2020 14:08 Відповісти
У Ф-1 радиус поражения - 200 м, за 4 секунды не убежишь.
25.09.2020 14:41 Відповісти
далеко бежать от взрыва никогда нет смысла - отпрыгнул-упал-прижался плотнее к родной...)))
25.09.2020 22:50 Відповісти
её не бросали - разбили стекло и положили
25.09.2020 22:52 Відповісти
не = ф-ка кладет кучно и кругло...- выходы четкие и практично круглые получаются)
25.09.2020 22:47 Відповісти
Мікроавтобус? А чи не крутий джіп?
25.09.2020 13:32 Відповісти
У Рівному гранатою підірвали мікроавтобус, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4123
25.09.2020 13:34 Відповісти
Или ее ребенку.
25.09.2020 13:59 Відповісти
В час ночи))))
25.09.2020 17:44 Відповісти
разборки янтарщиков?
25.09.2020 13:35 Відповісти
не "во дворе дома", а прямо "на детской площадке"!
или то не стойка качелей на фото?
25.09.2020 13:36 Відповісти
Неправильная парковка и штраф гранатой выписали.
25.09.2020 13:39 Відповісти
політіческоє прєслєдование в отношєніі адептов церкві "Свідєтєлі второго пріхода"
25.09.2020 13:41 Відповісти
Так осел оманский сказал, что второй раз не пойдет.
25.09.2020 14:05 Відповісти
Так в Ривном или не. И если известные, то почему до сих пор они не в кутузке. Ну когда вы научитесь публиковать статьи без ошибок.
25.09.2020 13:41 Відповісти
Що не кажіть , а ефективно .
25.09.2020 13:42 Відповісти
Заставили всі двори своїми тачками.
25.09.2020 13:42 Відповісти
Скорее всего это учения "Зеленая Украина - 2020". Вчера вот в Ривном полковника ВСУ похитили понарошку.
25.09.2020 17:16 Відповісти
 
 