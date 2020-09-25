У Рівному гранатою підірвали мікроавтобус, - Нацполіція. ФОТО

У Рівному невідомі кинули гранату в мікроавтобус, який стояв у дворі житлового будинку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Вибух у салоні транспортного засобу Volkswagen T5 у дворі багатоповерхівок по вулиці Грушевського в обласному центрі стався о 06:40 сьогодні, 25 вересня. Жертв і постраждалих немає.

Правоохоронці встановили, що зловмисники, розбивши скло з боку водія, кинули, попередньо, гранату РГД-5.

Вилучені її уламки і важіль відправлені для проведення експертизи. В результаті вибуху пошкоджено салон автомобіля, дверцята, лобове та бокові скла. Крім того, незначні механічні пошкодження отримав і припаркований поруч мікроавтобус.

Транспортний засіб належить 36-річній мешканці Рівного, а користується ним 22-річний житель обласного центру, який залишив авто у дворі будинку за місцем проживання знайомої близько години ночі.

Відкрито кримінальне провадження частини 4 статті 296 Кримінального кодексу України.