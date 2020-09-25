В Ривном гранатой взорвали микроавтобус, - Нацполиция. ФОТО
В Ривномне известные бросили гранату в микроавтобус, стоявший во дворе жилого дома.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Взрыв в салоне транспортного средства Volkswagen T5 во дворе многоэтажек по улице Грушевского в областном центре произошел в 06:40 сегодня, 25 сентября. Жертв и пострадавших нет.
Правоохранители установили, что злоумышленники, разбив стекло со стороны водителя, бросили предварительно гранату РГД-5.
Изъятые ее обломки и рычаг отправлены для проведения экспертизы. В результате взрыва поврежден салон автомобиля, дверцы, лобовое и боковые стекла. Кроме того, незначительные механические повреждения получил и припаркованный рядом микроавтобус.
Транспортное средство принадлежит 36-летней жительнице Ривне, а пользуется им 22-летний житель областного центра, который оставил авто во дворе дома по месту жительства знакомой около часа ночи.
Открыто уголовное производство части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"благо", фоток тут много было про такие происшествия. (Путину "слава")
ф-1 скорее всего
или граната не за 4сек. взрывается?
за 4 сек. мона даже тупо отбежать из зоны поражения
или то не стойка качелей на фото?