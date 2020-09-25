РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8453 посетителя онлайн
Новости
7 607 25

В Ривном гранатой взорвали микроавтобус, - Нацполиция. ФОТО

В Ривномне известные бросили гранату в микроавтобус, стоявший во дворе жилого дома.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Ривном гранатой взорвали микроавтобус, - Нацполиция 01

Взрыв в салоне транспортного средства Volkswagen T5 во дворе многоэтажек по улице Грушевского в областном центре произошел в 06:40 сегодня, 25 сентября. Жертв и пострадавших нет.

В Ривном гранатой взорвали микроавтобус, - Нацполиция 02

Правоохранители установили, что злоумышленники, разбив стекло со стороны водителя, бросили предварительно гранату РГД-5.
Изъятые ее обломки и рычаг отправлены для проведения экспертизы. В результате взрыва поврежден салон автомобиля, дверцы, лобовое и боковые стекла. Кроме того, незначительные механические повреждения получил и припаркованный рядом микроавтобус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина бросил гранату в сторону дома в Днепре - от взрыва пострадали двое мужчин, - полиция

Транспортное средство принадлежит 36-летней жительнице Ривне, а пользуется им 22-летний житель областного центра, который оставил авто во дворе дома по месту жительства знакомой около часа ночи.

Открыто уголовное производство части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины

Также смотрите: В Мариуполе в результате взрыва гранаты погиб мужчина, - Нацполиция. ФОТО

Автор: 

взрыв (6883) граната (1024) Нацполиция (16713) правоохранительные органы (2972) Ровно (536) силовики (2800)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Прикольно. Этот микроавтобус на фото подпирал детскую качелю. Может ему правильно его взорвали, т.к. я ещё не встречал детских качелей на парковках, а вот мудаков со своими пепелацами на детских площадках встречал.
показать весь комментарий
25.09.2020 13:34 Ответить
+8
Припаркований впритул до дитячої гойдалки. Думаю, мамаші якійсь не сподобалося
показать весь комментарий
25.09.2020 13:35 Ответить
+6
не "во дворе дома", а прямо "на детской площадке"!
или то не стойка качелей на фото?
показать весь комментарий
25.09.2020 13:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фулюгани.
показать весь комментарий
25.09.2020 13:27 Ответить
сексуальные игры зашли слишком далеко...
показать весь комментарий
25.09.2020 13:42 Ответить
чего-то не верится шо ргд.
"благо", фоток тут много было про такие происшествия. (Путину "слава")
ф-1 скорее всего
показать весь комментарий
25.09.2020 13:29 Ответить
Какой дурак станет кидать эфку не из укрытия?
показать весь комментарий
25.09.2020 13:51 Ответить
ну если кеды завязаны, то отпрыгнуть за дерево например, поблизости, мона и за секунду.
или граната не за 4сек. взрывается?
за 4 сек. мона даже тупо отбежать из зоны поражения
показать весь комментарий
25.09.2020 13:55 Ответить
Теоретически. А на практике надо быть идиотом, чтобы проверять, получится ли убежать. Потому что если просто споткнёшься или зацепишься одеждой за что-то - второго шанса уже не будет...
показать весь комментарий
25.09.2020 14:08 Ответить
У Ф-1 радиус поражения - 200 м, за 4 секунды не убежишь.
показать весь комментарий
25.09.2020 14:41 Ответить
далеко бежать от взрыва никогда нет смысла - отпрыгнул-упал-прижался плотнее к родной...)))
показать весь комментарий
25.09.2020 22:50 Ответить
её не бросали - разбили стекло и положили
показать весь комментарий
25.09.2020 22:52 Ответить
не = ф-ка кладет кучно и кругло...- выходы четкие и практично круглые получаются)
показать весь комментарий
25.09.2020 22:47 Ответить
Мікроавтобус? А чи не крутий джіп?
показать весь комментарий
25.09.2020 13:32 Ответить
Прикольно. Этот микроавтобус на фото подпирал детскую качелю. Может ему правильно его взорвали, т.к. я ещё не встречал детских качелей на парковках, а вот мудаков со своими пепелацами на детских площадках встречал.
показать весь комментарий
25.09.2020 13:34 Ответить
У Рівному гранатою підірвали мікроавтобус, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4123
показать весь комментарий
25.09.2020 13:34 Ответить
Припаркований впритул до дитячої гойдалки. Думаю, мамаші якійсь не сподобалося
показать весь комментарий
25.09.2020 13:35 Ответить
Или ее ребенку.
показать весь комментарий
25.09.2020 13:59 Ответить
В час ночи))))
показать весь комментарий
25.09.2020 17:44 Ответить
разборки янтарщиков?
показать весь комментарий
25.09.2020 13:35 Ответить
не "во дворе дома", а прямо "на детской площадке"!
или то не стойка качелей на фото?
показать весь комментарий
25.09.2020 13:36 Ответить
Неправильная парковка и штраф гранатой выписали.
показать весь комментарий
25.09.2020 13:39 Ответить
політіческоє прєслєдование в отношєніі адептов церкві "Свідєтєлі второго пріхода"
показать весь комментарий
25.09.2020 13:41 Ответить
Так осел оманский сказал, что второй раз не пойдет.
показать весь комментарий
25.09.2020 14:05 Ответить
Так в Ривном или не. И если известные, то почему до сих пор они не в кутузке. Ну когда вы научитесь публиковать статьи без ошибок.
показать весь комментарий
25.09.2020 13:41 Ответить
Що не кажіть , а ефективно .
показать весь комментарий
25.09.2020 13:42 Ответить
Заставили всі двори своїми тачками.
показать весь комментарий
25.09.2020 13:42 Ответить
Скорее всего это учения "Зеленая Украина - 2020". Вчера вот в Ривном полковника ВСУ похитили понарошку.
показать весь комментарий
25.09.2020 17:16 Ответить
 
 