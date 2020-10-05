"Укроборонпром" отремонтировал партию танков для военнослужащих ООС. ФОТО

Завод им. Малышева отремонтировал и провел модернизацию партии боевых машин "Булат" - основного вида танков, которые используются в танковых войсках ВСУ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"Булаты" поступили на завод с повреждениями, полученными во время боевых действий на Донбассе.

""Булаты" прошли ремонт и сборку по полному технологическому циклу. В танках установлены новые средства связи и навигационная аппаратура, заменены некоторые детали ", - отметил директор завода им. Малышева Василий Крылас.

Перед тем, как отправить танки обратно на передовую, их испытали на полигоне.

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БМ "Булат" - основной боевой танк, который используется в танковых войсках ВСУ. Эта боевая машина - глубокая модернизация Т-64Б.

За последние 4 года на заводе им. Малышева отремонтировали более 50 поврежденных в зоне ООС "Булатов".



