"Укроборонпром" відремонтував партію танків для військовослужбовців ООС. ФОТО

Завод ім. Малишева відремонтував і провів модернізацію партії бойових машин "Булат" - основного виду танків, які використовуються в танкових військах ЗСУ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

"Булати" надійшли на завод з ушкодженнями, отриманими під час бойових дій на Донбасі.

""Булат" пройшли ремонт і складання за повним технологічним циклом. У танках встановлені нові засоби зв'язку і навігаційна апаратура, замінені деякі деталі", - зазначив директор заводу ім. Малишева Василь Крилас.

Перед тим, як відправити танки назад на передову, їх випробували на полігоні.

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БМ "Булат" - основний бойовий танк, який використовується в танкових військах ЗСУ. Ця бойова машина - глибока модернізація Т-64Б.

За останні 4 роки на заводі ім. Малишева відремонтували понад 50 пошкоджених у зоні ООС "Булатів".



