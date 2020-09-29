Киевский бронетанковый завод досрочно закончил капремонт девяти БТР-80. ФОТО
Государственное предприятие "Киевский бронетанковый завод", входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", досрочно выполнило оборонный заказ на ремонт бронетранспортеров БТР-80.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГП "Укроборонпром".
Заказчик получил 9 бронетранспортеров, которые прошли капитальный ремонт на предприятии.
"Мы восстановили боеспособность всех систем и агрегатов бронетранспортеров, заменили неисправные приборы и узлы, проверили работу вооружения - теперь эти БТР готовы к выполнению новых боевых задач! Пытались восстановить машины как можно быстрее, чтобы они попали в боевые части еще до Дня Защитника", - рассказал директор "Киевского бронетанкового завода" Владимир Синявский.
Бронетранспортер БТР-80 - боевая колесная плавающая машина, предназначенная для транспортировки личного состава механизированного подразделения и предоставления огневой поддержки во время боя.
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Пусть ремонт делается на месяц дольше, но это должен быть именно ремонт, а не его имитация. Надо помнить про АН - 26.