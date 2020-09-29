Киевский бронетанковый завод досрочно закончил капремонт девяти БТР-80. ФОТО

Государственное предприятие "Киевский бронетанковый завод", входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", досрочно выполнило оборонный заказ на ремонт бронетранспортеров БТР-80.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГП "Укроборонпром".

Заказчик получил 9 бронетранспортеров, которые прошли капитальный ремонт на предприятии.

"Мы восстановили боеспособность всех систем и агрегатов бронетранспортеров, заменили неисправные приборы и узлы, проверили работу вооружения - теперь эти БТР готовы к выполнению новых боевых задач! Пытались восстановить машины как можно быстрее, чтобы они попали в боевые части еще до Дня Защитника", - рассказал директор "Киевского бронетанкового завода" Владимир Синявский.

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Бронетранспортер БТР-80 - боевая колесная плавающая машина, предназначенная для транспортировки личного состава механизированного подразделения и предоставления огневой поддержки во время боя.

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