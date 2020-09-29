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Киевский бронетанковый завод досрочно закончил капремонт девяти БТР-80. ФОТО

Государственное предприятие "Киевский бронетанковый завод", входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", досрочно выполнило оборонный заказ на ремонт бронетранспортеров БТР-80.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГП "Укроборонпром".

Киевский бронетанковый завод досрочно закончил капремонт девяти БТР-80 01

Заказчик получил 9 бронетранспортеров, которые прошли капитальный ремонт на предприятии.

Киевский бронетанковый завод досрочно закончил капремонт девяти БТР-80 02

"Мы восстановили боеспособность всех систем и агрегатов бронетранспортеров, заменили неисправные приборы и узлы, проверили работу вооружения - теперь эти БТР готовы к выполнению новых боевых задач! Пытались восстановить машины как можно быстрее, чтобы они попали в боевые части еще до Дня Защитника", - рассказал директор "Киевского бронетанкового завода" Владимир Синявский.

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Киевский бронетанковый завод досрочно закончил капремонт девяти БТР-80 03

Бронетранспортер БТР-80 - боевая колесная плавающая машина, предназначенная для транспортировки личного состава механизированного подразделения и предоставления огневой поддержки во время боя.

Также читайте: "Укроборонпром" передал ВСУ последнюю партию БТР-4Е по контракту на 45 боевых машин

Автор: 

оборона (5229) Укроборонпром (1239) БТР (366)


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так то они назло...шоб бубоасфальт ныщыты.
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29.09.2020 17:36 Ответить
Вот эти вот "датские" работы это одно из тех зол которое губит даже не одно страну. Как говорится - быстро, хорошо и недорого, выбрать получится только два из трех.
Пусть ремонт делается на месяц дольше, но это должен быть именно ремонт, а не его имитация. Надо помнить про АН - 26.
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29.09.2020 17:42 Ответить
Про силиконовую внучку помни бесноватый.
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29.09.2020 18:16 Ответить
Согласно новейшей военной доктрине Зеленского, завод надо оштрафовать, а против её директора возбудить уголовной дело. У Зеленского давно уже мир в голове. Без мозгов, правда.
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29.09.2020 17:47 Ответить
!!!
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29.09.2020 17:54 Ответить
Где стволы? Люками позакрывали? Что за сраная показуха? Это тягачи не более.
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29.09.2020 18:38 Ответить
А скаты хоть не прелые? А то при Пэтрухе было такое, тоже ПЫШАВСЯ.
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29.09.2020 18:43 Ответить
металлолом только внутри страны норм а так это хлам раскривушка консервна..ни защиты...металл старый..
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29.09.2020 20:29 Ответить
 
 