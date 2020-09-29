Київський бронетанковий завод достроково закінчив капремонт дев'яти БТР-80. ФОТО
Державне підприємство "Київський бронетанковий завод", що входить до складу державного концерну "Укроборонпром", достроково виконало оборонне замовлення на ремонт бронетранспортерів БТР-80.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДП "Укроборонпром".
Замовник отримав 9 бронетранспортерів, які пройшли капітальний ремонт на підприємстві.
"Ми відновили боєздатність всіх систем і агрегатів бронетранспортерів, замінили несправні прилади і вузли, перевірили роботу озброєння - тепер ці БТР готові до виконання нових бойових завдань! Намагалися відновити машини якомога швидше, щоб вони потрапили в бойові частини ще до Дня Захисника", - розповів директор "Київського бронетанкового заводу" Володимир Синявський.
Бронетранспортер БТР-80 - бойова колісна плаваюча машина, призначена для транспортування особового складу механізованого підрозділу і надання вогневої підтримки під час бою.
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Пусть ремонт делается на месяц дольше, но это должен быть именно ремонт, а не его имитация. Надо помнить про АН - 26.