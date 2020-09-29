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Київський бронетанковий завод достроково закінчив капремонт дев'яти БТР-80. ФОТО

Державне підприємство "Київський бронетанковий завод", що входить до складу державного концерну "Укроборонпром", достроково виконало оборонне замовлення на ремонт бронетранспортерів БТР-80.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДП "Укроборонпром".

Київський бронетанковий завод достроково закінчив капремонт девяти БТР-80 01

Замовник отримав 9 бронетранспортерів, які пройшли капітальний ремонт на підприємстві.

Київський бронетанковий завод достроково закінчив капремонт девяти БТР-80 02

"Ми відновили боєздатність всіх систем і агрегатів бронетранспортерів, замінили несправні прилади і вузли, перевірили роботу озброєння - тепер ці БТР готові до виконання нових бойових завдань! Намагалися відновити машини якомога швидше, щоб вони потрапили в бойові частини ще до Дня Захисника", - розповів директор "Київського бронетанкового заводу" Володимир Синявський.

Київський бронетанковий завод достроково закінчив капремонт девяти БТР-80 03

Бронетранспортер БТР-80 - бойова колісна плаваюча машина, призначена для транспортування особового складу механізованого підрозділу і надання вогневої підтримки під час бою.

Читайте також: Чотири нові бронетранспортери БТР-4Е передано ЗСУ, - Укроборонпром. ФОТО

Автор: 

оборона (4818) Укроборонпром (1738) БТР (281)


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так то они назло...шоб бубоасфальт ныщыты.
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29.09.2020 17:36 Відповісти
Вот эти вот "датские" работы это одно из тех зол которое губит даже не одно страну. Как говорится - быстро, хорошо и недорого, выбрать получится только два из трех.
Пусть ремонт делается на месяц дольше, но это должен быть именно ремонт, а не его имитация. Надо помнить про АН - 26.
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29.09.2020 17:42 Відповісти
Про силиконовую внучку помни бесноватый.
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29.09.2020 18:16 Відповісти
Согласно новейшей военной доктрине Зеленского, завод надо оштрафовать, а против её директора возбудить уголовной дело. У Зеленского давно уже мир в голове. Без мозгов, правда.
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29.09.2020 17:47 Відповісти
!!!
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29.09.2020 17:54 Відповісти
Где стволы? Люками позакрывали? Что за сраная показуха? Это тягачи не более.
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29.09.2020 18:38 Відповісти
А скаты хоть не прелые? А то при Пэтрухе было такое, тоже ПЫШАВСЯ.
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29.09.2020 18:43 Відповісти
металлолом только внутри страны норм а так это хлам раскривушка консервна..ни защиты...металл старый..
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29.09.2020 20:29 Відповісти
 
 