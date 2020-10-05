Сын премьер-министра Армении Пашиняна записался в армию добровольцем. ФОТО

Ашот Пашинян, сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна, записался добровольцем в армию. По данным армянских СМИ, он уже отправился в Нагорный Карабах.

О своем решении Ашот Пашинян сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Я только что записался добровольцем в Центральном военкомате. Уважаемые сослуживцы, настала наша очередь служит родине", - написал он.

Армянские СМИ цитируют мать Ашота, супругу премьер-министра Анну Акопян. По ее словам, сын уже находится в Нагорном Карабахе, но ещё не участвовал в боях.

"Я ему сказала: "Да, сынок, надень форму и иди. Я тебя обожаю, но нет ничего благороднее, чем умереть за родину"", - цитируют СМИ слова Акопян.

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Ашоту Пашиняну 20 лет. В 2018 году он уже служил в Нагорном Карабахе, и демобилизовался в июне 2020 года.