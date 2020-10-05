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19 105 188

Сын премьер-министра Армении Пашиняна записался в армию добровольцем. ФОТО

Ашот Пашинян, сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна, записался добровольцем в армию. По данным армянских СМИ, он уже отправился в Нагорный Карабах.

О своем решении Ашот Пашинян сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Я только что записался добровольцем в Центральном военкомате. Уважаемые сослуживцы, настала наша очередь служит родине", - написал он.

Армянские СМИ цитируют мать Ашота, супругу премьер-министра Анну Акопян. По ее словам, сын уже находится в Нагорном Карабахе, но ещё не участвовал в боях.

"Я ему сказала: "Да, сынок, надень форму и иди. Я тебя обожаю, но нет ничего благороднее, чем умереть за родину"", - цитируют СМИ слова Акопян.

Также на Цензор.НЕТ: Уверен, что Россия выполнит свои договорные обязательства и сможет обеспечить безопасность Армении, - Пашинян

Ашоту Пашиняну 20 лет. В 2018 году он уже служил в Нагорном Карабахе, и демобилизовался в июне 2020 года.

Сын премьер-министра Армении Пашиняна записался в армию добровольцем 01

Автор: 

Армения (829) Нагорный Карабах (471) Пашинян Никол (127)


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Топ комментарии
+31
Показуха для плебсу, певно потік добровольців закінчується. Навіть якщо його призовуть, то буде собі сидіти тихесенько в тилу.
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05.10.2020 19:06 Ответить
+29
Показуха.
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05.10.2020 19:06 Ответить
+20
ідійот!
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05.10.2020 19:05 Ответить
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Страница 2 из 2
Чтобы не забывал https://hvylya.net/news/216770-okkupanty-putina-sobralis-perepisat-istoriyu-kryma Оккупанты Путина собрались переписать историю Крыма .
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05.10.2020 23:30 Ответить
Помню, помню, сына Турчинова... А нет, не помню.
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05.10.2020 19:18 Ответить
(2014-2016) - служил в Национальной гвардии Украины
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05.10.2020 19:23 Ответить
ты себя где то помнишь,сцыкло?)
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05.10.2020 19:57 Ответить
раз в нагорный карабах едет,значит наемник?ведь армянских войск же нету в карабахе?у них своя армия,не ззависящая от армян...или я чего то не догоняю?
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05.10.2020 19:21 Ответить
Без усяких оціночних знаків. Ну, не думаю що, він розраховує там заробити грошей на квартиру. У них теж є свої ідейні добровольці.
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06.10.2020 08:52 Ответить
А Авакяна сын записался???
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05.10.2020 19:23 Ответить
Он сыну Пашиняна рюкзачок с каркасом из водопроводных труб продал. Чтоб тот прочувствовал, что "наша служба и опасна и трудна..."
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06.10.2020 07:36 Ответить
Знаю я як синки генералів і олігархів служать... Повій десь за 200 км. від фронту буде розважати.
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05.10.2020 19:25 Ответить
В мої часи по різному було !!))
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05.10.2020 19:30 Ответить
200 км від фронту там вже може бути друга країна, якщо не третя.
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05.10.2020 19:43 Ответить
Синків "шишок" уже у 80-х в армії не було.
Тільки числились.
В Афгані тільки робітничо-селянсько-дрібнослужбовські сини служили.
І зараз те саме.
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06.10.2020 11:03 Ответить
Смерть окупантам!
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05.10.2020 19:28 Ответить
Акт отчаяния. Надеюсь, скорая гибель отпрыска станет заключительным аккордом в бессмысленной бойне во славу фальшивых иллюзий.Кавказская вендетта - глупость вселенского масштаба ! Конец вражде соседей -это святая обязанность для людей разумных....за окном 21 век!
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05.10.2020 19:33 Ответить
Ну, якщо Крим не на Кавказі то, хіба це робить кримську авантюру розумною?
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06.10.2020 08:55 Ответить
Удачи, солдат!
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05.10.2020 19:36 Ответить
В його випадку вдача, це попасти в полон.
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05.10.2020 19:41 Ответить
Які 20-30 років, там війна триває споконвіку !!))
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05.10.2020 19:45 Ответить
глубоко сомневаюсь)))армяне сплоченный народ.
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05.10.2020 21:39 Ответить
Сильно им помогла "сплоченность" в 1915 году?
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05.10.2020 21:45 Ответить
а как же!я изучал историю этого региона.целью младотурок было тотальное истребление армянского этноса в регионе,как якобы враждебно настроенного и чуждого по религиозному мотиву новой Турции.основная масса уцелевших армян из Османской империи спаслась на територии нынешней Армении,и в решающей битве при Сардарапате было собрано все что можно было тогда собрать.остатки армии,интелегенция,подростки,даже женское население.Армянам удалось ценой огромных потерь остановить турецкую армию Карабекир паши и избежать полного уничтожения нации.даже если я не ошибаюсб,можно погуглить,после сражения,этот самый Карабекир паша сказал"армяне доказали что они хорошие воины".лично я уважаю этот народ.незнаю как вы. к тому же память о Сергее Нигояне не могут меня равнодушно к ним относиться.
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05.10.2020 22:21 Ответить
Ты утверждаешь что в 1915г все армяне были изгнаны из Турции?
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06.10.2020 23:15 Ответить
Ну, в 1915 вони були підбурені кацапською імперією на партизанський рух проти Турції, яка під час Першої світової була в союзі з Нумеччиною, Австро-Венгрією та Італією. Мацква їх кинула і того разу.
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06.10.2020 09:22 Ответить
хватит воевать. Ввести миротворческие силы подписать соглашения и харе воевать...сколько лет можно воевать..
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05.10.2020 19:39 Ответить
А чого за 28 років не ввели? Тепер все, вводити будуть турки.
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05.10.2020 19:42 Ответить
Зебанутые ,у вас «нелохов » безвиз заберут , а вы все Порошенко вспоминаете не к месту
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05.10.2020 19:51 Ответить
По любе ,винні попередники !!))
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05.10.2020 19:55 Ответить
им главное шо б безвиз с мордором был
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05.10.2020 21:11 Ответить
Дурні думкою багатіють, надіючись на миротворчі сили, які за них будуть все робити. Я вам вже сотні разів писав що, там де ерефія всунула носа миротворчі сили будуть мацковські або ніякі.
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06.10.2020 09:25 Ответить
Не нужны вам ваши миротворцы. Из за ваших красных миротворцев Арцах оказался в Азербайджане.
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06.10.2020 10:44 Ответить
Напиши если не трудно, когда в каких годах Карабах оказался в Азербайджане и где Карабах был до этого.
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06.10.2020 23:11 Ответить
Интересно...его тоже в окопе цепью прикуют???
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05.10.2020 19:41 Ответить
Це добре, усі злочинці повинні особисто страждати більше за свій народ. Загиблий за ніщо, за химеру, та ще й на чужій землі синок це те що треба для божого покарання. Нажаль, навряд чи він буде справді воювати, бо тато у нього настільки брехливий покидьок , що і ця "новина" може виявитись "качкою".
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05.10.2020 19:42 Ответить
Тупая пропаганда,видать дела у армян не в дугу
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05.10.2020 19:44 Ответить
Самый хитрый из армян - это Ашотик Пашинян....
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05.10.2020 19:45 Ответить
А много ли сыновей украинских депутатов, министров и олигархов пошли воевать. Помню только сына Луценко - артиллеристом, правда всего несколько месяцев, но сослуживцы отзывались о нем хорошо
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05.10.2020 19:47 Ответить
Или пусть выедут на историческую родину ,а она Армения их встретит с распростертыми объятиями ! Получат от богатейшей диаспоры подъемные деньги на обустройство на своей земле ! И овцы целы ……, но им же (старшим братьям ) нужны горячие точки
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05.10.2020 19:48 Ответить
Історична Батьківщина , для вірмен ,це Карабах !!! Там ,на Кавказі , все складніше ніж здається !!))
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05.10.2020 19:54 Ответить
Во первых а почему " умереть за родину", а не " сражаться за родину". ( это я о словах матери Ашота, ну зачем это она так сразу...). Ну и во вторых кто то еще скажет что это "независимый Арцах" сражается с Азербайджаном за "независимость", а не Армения воюет с Азербайджаном за обладание Карабахом. ( Есть такое выражение.. не помню где и слышал, " Правда у всех своя, только памятники ставят не всем" Можно согласиться, но с одной поправкой, памятники ставят тем кто победил , не зависимо от их " правды")
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05.10.2020 19:59 Ответить
поступок вызывает уважение.
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05.10.2020 20:01 Ответить
Поважаєш тупу ,голіму пропу???)))
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05.10.2020 20:06 Ответить
пойти убивать на территорию другого государства - это поступок морального урода
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05.10.2020 20:26 Ответить
ты наверное удмурт.
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05.10.2020 20:45 Ответить
"На учет -стану, а воевать - во!!"... Шариков тоже на Колчаковских фронтах воевал...всю рожу искромсали.....
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05.10.2020 20:02 Ответить
Бажаю там цій віоменській тварюці благополучно здохнути під обстрілами азерів!
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05.10.2020 20:03 Ответить
смотрел ролик. Армяне бегут с карабаха. о всем ругают власть. все прекрасно понимают,что территория оккупированная. Очень сожалеют о войне,армия ,говорят до нас сбежала. в плен попали пацаны,совсем дети. плачут,голодные,два дня не ели. всем по 17 лет. Один коров пас,так его тоже загребли,пощечин 72 раза дали. щеки красные.капец. Не пойдешь воевать,говорят,расстреляем.. инвалидов набирают.короче жесть.это агония власти.
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05.10.2020 20:05 Ответить
Порошенко 2.0
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05.10.2020 20:09 Ответить
Порошенко сына не отправлял воевать на территорию другого государства.

Или ты, дебил, этого не понимаешь ?

Кстати, на сколько метров к передовой ты лично служил ближе, чем сын Порошенко ?
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05.10.2020 20:28 Ответить
на сколько метров к передовой ты лично служил ближе, чем сын Порошенко ?
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05.10.2020 20:55 Ответить
- На учёт возьмусь, а воевать - шиш с маслом, - неприязненно ответил Шариков, поправляя бант.
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05.10.2020 20:21 Ответить
Так там же не Вірменія, там же як вони говорять Карабахська республіка? Світ вже давно таке ковтає...
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05.10.2020 20:25 Ответить
пох чей он сын - оккупант..
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05.10.2020 20:37 Ответить
в какой войне он собрался участвовать, если ары к себе тикают и на рашку? наверное в войне за место для шашлычной на засранском базаре?
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05.10.2020 20:49 Ответить
ну шо ашотік будеш так само воювати як Дегенерат Свиночолого з батальйоном охорони!?
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05.10.2020 20:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=su0ZlLbbjqE
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05.10.2020 20:54 Ответить
каптёрщиком ))
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05.10.2020 21:09 Ответить
та ну. минимум хлеборезом.
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05.10.2020 21:16 Ответить
точно. или ему сделают персональную хлеборезкокаптёрку )
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05.10.2020 21:23 Ответить
не верю!
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05.10.2020 21:11 Ответить
Да да.А сын Сталина был брошен отцом и растерзан фашистами
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05.10.2020 21:19 Ответить
У этих долбодятлов и пропаганда такая же,как в лучших традициях второй мировой.Только я вам открою одну большую тайну.За этих придурков никто умирать не пойдёт.Это всё равно,шо отвоёвывать право ездить на москвиче 70-80 с оцинковой,чем на Мерседесе
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05.10.2020 21:23 Ответить
Замполитам плакаты рисовать)))
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05.10.2020 21:35 Ответить
ВОТ ИНТЕРЕСНО,А СЫН АЛИЕВА ПОЙДЕТ НА ФРОНТ?))СОМНЕВАЮСЬ!ИНТЕРЕСНО,СМОТРЮ НА ФОРУМЕ ВСЕ РВУТ ПУКАНЫ ЗА АЗЕРБАЙДЖАН,А ВОТ НАМ УКРАИНЦАМ КАКОЕ ДЕЛО ДО НИХ?РАЗВЕ АЗЕРБАЙДЖАН ВЫРАЗИЛ КАКТЕ ТО ПРОТЕСТЫ ИЛИ ПОМОГ ОРУЖИЕМ КОГДА МЫ ТЕРЯЛИ КРЫМ И ДОНБАСС?ТУТ ПРОСТО СИТУАЦИЯ ДРУГАЯ.НЕ БУДЬ В АЗЕРБДЖАНЕ ПРОБЛЕМЫ С КАРАБАХОМ ЕМУ БЫЛО БЫ НАПЛЕВАТЬ В ООН НА НАШУ ТЕРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ.ПОВЕРЬТЕ.
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05.10.2020 21:45 Ответить
Не ври. И не пиши брехню капсом. Азербайджан в ООН всегда поддерживал украинский суверенитет и территориальную целостность. Армения же всегда с 2014 года голосовала против Украины. А посему понятно, кого надо поддерживать в этой войне украинцам.
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05.10.2020 21:52 Ответить
Так и это чмо на фронт не поедет...и что тебя винторогого так возбудило не понятно...
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05.10.2020 22:10 Ответить
А поки у нас війна З РОСІЄЮ

Україна має СВІЙ метод оцінки.

голосуванням країни за питанням "чий крим?" Син прем'єр-міністра Вірменії Пашиняна записався в армію добровольцем - Цензор.НЕТ 3078Син прем'єр-міністра Вірменії Пашиняна записався в армію добровольцем - Цензор.НЕТ 3860
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05.10.2020 22:30 Ответить
Оно ничем не рискует...на саму армению никто нападать не собирается...а в Карабах оно не поедет...
В общем лапша на уши простому тупому аре...
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05.10.2020 22:08 Ответить
а Галустян шо не едет ? обосрался ?))))
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05.10.2020 23:58 Ответить
Галустян в мацкве просит местных Гусейнов и Али "понять его и простить".
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06.10.2020 01:19 Ответить
ха ха ха...Пашинян насмешил. И кем же он там будет "воевать"? Скорее всего,зампомштаба по тылу....или чему нибудь еще..Ну а мать подлила масла в огонь "Иди,сынок, воюй за Родину!"...это Нагорный Карабах -- "родина"? Ну ,правда,не знаешь смеяться или плакать -- от смеха...
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06.10.2020 00:23 Ответить
"Я ему сказала: "Да, сынок, надень форму и иди. Я тебя обожаю, но нет ничего благороднее, чем умереть за родину"", - цитируют СМИ слова Акопян.
Источник: https://censor.net/ru/p3223016. Замануха для дебилов. "Героический сынок" давно здрыснул под крылышко российской военной базы.
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06.10.2020 01:16 Ответить
Ну теперь сынка можно судить за наемничество.
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06.10.2020 03:57 Ответить
Это если ему будут платить.
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06.10.2020 23:22 Ответить
а какуляма Син прем'єр-міністра Вірменії Пашиняна записався в армію добровольцем - Цензор.НЕТ 8823
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06.10.2020 04:09 Ответить
армия Азербажана в панике покидает позиции : Мыкола пошел лавой на них
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06.10.2020 05:30 Ответить
у нас тоже знатный минометчик был) из той же серии будет Ашот
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06.10.2020 10:03 Ответить
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