Сын премьер-министра Армении Пашиняна записался в армию добровольцем. ФОТО
Ашот Пашинян, сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна, записался добровольцем в армию. По данным армянских СМИ, он уже отправился в Нагорный Карабах.
О своем решении Ашот Пашинян сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Я только что записался добровольцем в Центральном военкомате. Уважаемые сослуживцы, настала наша очередь служит родине", - написал он.
Армянские СМИ цитируют мать Ашота, супругу премьер-министра Анну Акопян. По ее словам, сын уже находится в Нагорном Карабахе, но ещё не участвовал в боях.
"Я ему сказала: "Да, сынок, надень форму и иди. Я тебя обожаю, но нет ничего благороднее, чем умереть за родину"", - цитируют СМИ слова Акопян.
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Ашоту Пашиняну 20 лет. В 2018 году он уже служил в Нагорном Карабахе, и демобилизовался в июне 2020 года.
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Тільки числились.
В Афгані тільки робітничо-селянсько-дрібнослужбовські сини служили.
І зараз те саме.
Или ты, дебил, этого не понимаешь ?
Кстати, на сколько метров к передовой ты лично служил ближе, чем сын Порошенко ?
Україна має СВІЙ метод оцінки.
голосуванням країни за питанням "чий крим?"
В общем лапша на уши простому тупому аре...
Источник: https://censor.net/ru/p3223016. Замануха для дебилов. "Героический сынок" давно здрыснул под крылышко российской военной базы.