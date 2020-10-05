Син прем'єр-міністра Вірменії Пашиняна записався в армію добровольцем. ФОТО
Ашот Пашинян, син прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, записався добровольцем в армію. За даними вірменських ЗМІ, він вже вирушив у Нагірний Карабах.
Про своє рішення Ашот Пашинян повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Я щойно записався добровольцем у Центральному військкоматі. Шановні колеги, настала наша черга служити батьківщині", - написав він.
Вірменські ЗМІ цитують матір Ашота, дружину прем'єр-міністра Ганну Акопян. За її словами, син уже в Нагірному Карабасі, але ще не брав участі в боях.
"Я йому сказала: "Так, синку, одягни форму і йди. Я тебе обожнюю, але немає нічого шляхетнішого, ніж померти за батьківщину"", - цитують ЗМІ слова Акопян.
Ашоту Пашиняну 20 років. У 2018 році він вже служив у Нагірному Карабасі, і демобілізувався в червні 2020 року.
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Тільки числились.
В Афгані тільки робітничо-селянсько-дрібнослужбовські сини служили.
І зараз те саме.
Или ты, дебил, этого не понимаешь ?
Кстати, на сколько метров к передовой ты лично служил ближе, чем сын Порошенко ?
Україна має СВІЙ метод оцінки.
голосуванням країни за питанням "чий крим?"
В общем лапша на уши простому тупому аре...
Источник: https://censor.net/ru/p3223016. Замануха для дебилов. "Героический сынок" давно здрыснул под крылышко российской военной базы.