Син прем'єр-міністра Вірменії Пашиняна записався в армію добровольцем. ФОТО

Ашот Пашинян, син прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, записався добровольцем в армію. За даними вірменських ЗМІ, він вже вирушив у Нагірний Карабах.

Про своє рішення Ашот Пашинян повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я щойно записався добровольцем у Центральному військкоматі. Шановні колеги, настала наша черга служити батьківщині", - написав він.

Вірменські ЗМІ цитують матір Ашота, дружину прем'єр-міністра Ганну Акопян. За її словами, син уже в Нагірному Карабасі, але ще не брав участі в боях.

"Я йому сказала: "Так, синку, одягни форму і йди. Я тебе обожнюю, але немає нічого шляхетнішого, ніж померти за батьківщину"", - цитують ЗМІ слова Акопян.

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Ашоту Пашиняну 20 років. У 2018 році він вже служив у Нагірному Карабасі, і демобілізувався в червні 2020 року.