Деятельность группировки наркодилеров прекращена в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж
В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность группировки наркодилеров, которые через Интернет сбывали запрещенные вещества клиентам по всей Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным предварительного следствия, в состав группы входили шесть местных жителей. Наркотики дельцы закупали у оптовых поставщиков и перепродавали через собственный интернет-сайт и закрытые группы в одном из популярных мессенджеров. Товар заказчикам доставляли курьеры, а на территории региона наркотики сбывали через закладки. Оплата за психотропы поступала на банковские карточки фигурантов дела.
По оперативной информации, ежемесячно злоумышленники продавали амфетамина и экстази более чем на миллион гривен по расценкам черного рынка.
Во время обысков по месту жительства участников группы правоохранители изъяли компьютеры и мобильные телефоны с данными о наркотрафике, банковские карточки и другие доказательства противоправной деятельности. В помещении организатора обнаружен амфетамин, каннабис и экстази, которые направлены на экспертизу.
Сейчас организатору группировки сообщено о подозрении в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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