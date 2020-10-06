Деятельность группировки наркодилеров прекращена в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность группировки наркодилеров, которые через Интернет сбывали запрещенные вещества клиентам по всей Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным предварительного следствия, в состав группы входили шесть местных жителей. Наркотики дельцы закупали у оптовых поставщиков и перепродавали через собственный интернет-сайт и закрытые группы в одном из популярных мессенджеров. Товар заказчикам доставляли курьеры, а на территории региона наркотики сбывали через закладки. Оплата за психотропы поступала на банковские карточки фигурантов дела.

По оперативной информации, ежемесячно злоумышленники продавали амфетамина и экстази более чем на миллион гривен по расценкам черного рынка.

Во время обысков по месту жительства участников группы правоохранители изъяли компьютеры и мобильные телефоны с данными о наркотрафике, банковские карточки и другие доказательства противоправной деятельности. В помещении организатора обнаружен амфетамин, каннабис и экстази, которые направлены на экспертизу.

Сейчас организатору группировки сообщено о подозрении в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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