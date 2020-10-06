Діяльність угруповання наркодилерів припинено в Одесі, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одесі співробітники Служби безпеки України блокували діяльність угруповання наркодилерів, які через інтернет збували заборонені речовини клієнтам по всій Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними досудового слідства, до складу групи входило шестеро місцевих мешканців. Наркотики ділки закуповували в оптових постачальників і перепродавали через власний інтернет-сайт та закриті групи в одному з популярних месенджерів. Товар замовникам доставляли кур`єри, а на території регіону наркотики збували через закладки. Оплата за психотропи надходила на банківські картки фігурантів справи.

За оперативною інформацією, щомісяця зловмисники продавали амфетаміну та екстазі на понад мільйон гривень за розцінками чорного ринку.

Під час обшуків за місцями проживання учасників групи правоохоронці вилучили комп`ютери і мобільні телефони із даними про наркотрафік, банківські картки та інші докази протиправної діяльності. У помешканні організатора виявлено амфетамін, канабіс та екстезі, які направлені на експертизу.

Наразі організатору угруповання повідомлено про підозру у вчинені злочину, пов’язаного із незаконним обігом наркотичних засобів, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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