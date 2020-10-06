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Новини Фото Силовики
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Діяльність угруповання наркодилерів припинено в Одесі, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одесі співробітники Служби безпеки України блокували діяльність угруповання наркодилерів, які через інтернет збували заборонені речовини клієнтам по всій Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними досудового слідства, до складу групи входило шестеро місцевих мешканців. Наркотики ділки закуповували в оптових постачальників і перепродавали через власний інтернет-сайт та закриті групи в одному з популярних месенджерів. Товар замовникам доставляли кур`єри, а на території регіону наркотики збували через закладки. Оплата за психотропи надходила на банківські картки фігурантів справи.

За оперативною інформацією, щомісяця зловмисники продавали амфетаміну та екстазі на понад мільйон гривень за розцінками чорного ринку.

Під час обшуків за місцями проживання учасників групи правоохоронці вилучили комп`ютери і мобільні телефони із даними про наркотрафік, банківські картки та інші докази протиправної діяльності. У помешканні організатора виявлено амфетамін, канабіс та екстезі, які направлені на експертизу.

Наразі організатору угруповання повідомлено про підозру у вчинені злочину, пов’язаного із незаконним обігом наркотичних засобів, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Діяльність угруповання наркодилерів припинено в Одесі, - СБУ 01
Діяльність угруповання наркодилерів припинено в Одесі, - СБУ 02
Діяльність угруповання наркодилерів припинено в Одесі, - СБУ 03
Діяльність угруповання наркодилерів припинено в Одесі, - СБУ 04

Автор: 

наркотики (1462) Одеса (5509) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12991) силовики (2515) боротьба з наркотиками (149)


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Вот читаешь подобные сообщения и понимаешь, что вся это доблестная борьба с накротрафиком по сути мочилово конкурентнов. Это не столько про Украину сколько про "борьбу" во всем мире Ловят девчат перепуганых с чемоданами кокса в аэропортах при этом мафия тонами его поставляет через торговые суда и подоводные лодки и так везде и во всем. Одесса одни из ворот в Европу для международного наркотрафика оно было есть и будет пока все не легализируют.
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06.10.2020 10:38 Відповісти
А наркобаронов обезвредили?
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06.10.2020 11:27 Відповісти
 
 