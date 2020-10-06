Германия отправила в Украину самолет за 13 ранеными украинскими военными. ФОТО
Германия 6 октября направила в Киев самолет, чтобы перевезти на лечение 13 раненых украинских военных.
Об этом говорится в сообщении Военно-воздушных сил Германии в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Совместно с медицинской службой Бундесвера мы доставляем раненых из Украины в Германию для дальнейшего лечения. Самолет А310 вылетел из Кельна в сторону Киева. Мы ожидаем его возвращения сегодня вечером с 13 пациентами на борту. С 2010 года мы поддерживаем гуманитарную помощь для Украины", - говорится в сообщении.
Позже медицинская служба Бундесвера в Twitter опубликовала фотографии из аэропорта "Борисполь", куда привезли раненых для транспортировки из киевского военного госпиталя.
"Раненые прибыли в аэропорт Киева. Сейчас идет таможенный контроль, который проводят органы власти. Затем персонал Бундесвера принимает раненых", - говорится в сообщении.
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Такое, с зелёным оттенком ...
Сюр. И этот сюр благодаря московии.
Що зелене перемир'є не діє ?
Одужання нашим славним воінам !
З московії купує газ.
З України вивозить на лікування 13 воїнів.
Меркель, а ти часом не зі зниженою соціальною відповідальністю?
З подвійними стандартами як, не турбує нічого?!
если бы не перемирия, жертв и раненных было бы в 5 раз больше.
и при этом продолжали бы стоять на позициях с нулевым результатом.