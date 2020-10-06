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Германия отправила в Украину самолет за 13 ранеными украинскими военными. ФОТО

Германия 6 октября направила в Киев самолет, чтобы перевезти на лечение 13 раненых украинских военных.

Об этом говорится в сообщении Военно-воздушных сил Германии в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Совместно с медицинской службой Бундесвера мы доставляем раненых из Украины в Германию для дальнейшего лечения. Самолет А310 вылетел из Кельна в сторону Киева. Мы ожидаем его возвращения сегодня вечером с 13 пациентами на борту. С 2010 года мы поддерживаем гуманитарную помощь для Украины", - говорится в сообщении.

Германия отправила в Украину самолет за 13 ранеными украинскими военными 01

Позже медицинская служба Бундесвера в Twitter опубликовала фотографии из аэропорта "Борисполь", куда привезли раненых для транспортировки из киевского военного госпиталя.

"Раненые прибыли в аэропорт Киева. Сейчас идет таможенный контроль, который проводят органы власти. Затем персонал Бундесвера принимает раненых", - говорится в сообщении.

Германия отправила в Украину самолет за 13 ранеными украинскими военными 02

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Автор: 

Германия (7082) военнослужащие (6187) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+27
Спасибо немцам. Но...это после того, как перестали стрелять?
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06.10.2020 14:49 Ответить
+23
откуда раненые??? Уже 1,5 года как в Украине ********** мира!
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06.10.2020 14:50 Ответить
+17
Это - спасибо. Германия отправила в Украину самолет за 13 ранеными украинскими военными - Цензор.НЕТ 3775
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06.10.2020 14:47 Ответить
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Это - спасибо. Германия отправила в Украину самолет за 13 ранеными украинскими военными - Цензор.НЕТ 3775
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06.10.2020 14:47 Ответить
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06.10.2020 14:50 Ответить
Спасибо немцам. Но...это после того, как перестали стрелять?
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06.10.2020 14:49 Ответить
откуда раненые??? Уже 1,5 года как в Украине ********** мира!
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06.10.2020 14:50 Ответить
Думаю, главзебіл скаже, що вони розмнобуються у госпіталях.
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06.10.2020 15:40 Ответить
Интересное перемирие.
Такое, с зелёным оттенком ...
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06.10.2020 14:52 Ответить
Самолет Люфтваффе забирает раненых украинцев...
Сюр. И этот сюр благодаря московии.
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06.10.2020 14:53 Ответить
блиин ,прочитала -Германия отправила в Украину самолет с 13 ранеными украинскими военными. И сразу же поверила -с этой зесранью уже ничего не удивляет
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06.10.2020 14:54 Ответить
Звідки ж стільки поранених наших вояків ?
Що зелене перемир'є не діє ?
Одужання нашим славним воінам !
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06.10.2020 15:09 Ответить
...ждем следующий шаг от Германии
Німеччина відправила в Україну літак за 13 пораненими українськими військовими - Цензор.НЕТ 5892
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06.10.2020 15:09 Ответить
Дякую.
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06.10.2020 15:20 Ответить
Бундесвер це робить постійно з 2015 року ,без жодного піара та понтів ..
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06.10.2020 15:30 Ответить
Добра германія.
З московії купує газ.
З України вивозить на лікування 13 воїнів.
Меркель, а ти часом не зі зниженою соціальною відповідальністю?
З подвійними стандартами як, не турбує нічого?!
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06.10.2020 16:27 Ответить
Немцам спасибо. Удивительно, но волонтер Юсупова® опоздала объявить сбор денег, в этот раз для лечения украинских солдат в Германии
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06.10.2020 17:34 Ответить
Такі от наслідки Другої світовой війни - Німеччина лікує українських військових, поранених у російсько-українській війні. Довоювався пуйло своїм пабєдобєсієм
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06.10.2020 17:34 Ответить
А как же ж сводки с фронта , где кто то просто перестал стрелять ?
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06.10.2020 19:40 Ответить
хорошо правильно.
если бы не перемирия, жертв и раненных было бы в 5 раз больше.
и при этом продолжали бы стоять на позициях с нулевым результатом.
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07.10.2020 03:01 Ответить
 
 