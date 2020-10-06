Германия отправила в Украину самолет за 13 ранеными украинскими военными. ФОТО

Германия 6 октября направила в Киев самолет, чтобы перевезти на лечение 13 раненых украинских военных.

Об этом говорится в сообщении Военно-воздушных сил Германии в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Совместно с медицинской службой Бундесвера мы доставляем раненых из Украины в Германию для дальнейшего лечения. Самолет А310 вылетел из Кельна в сторону Киева. Мы ожидаем его возвращения сегодня вечером с 13 пациентами на борту. С 2010 года мы поддерживаем гуманитарную помощь для Украины", - говорится в сообщении.

Позже медицинская служба Бундесвера в Twitter опубликовала фотографии из аэропорта "Борисполь", куда привезли раненых для транспортировки из киевского военного госпиталя.

"Раненые прибыли в аэропорт Киева. Сейчас идет таможенный контроль, который проводят органы власти. Затем персонал Бундесвера принимает раненых", - говорится в сообщении.

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