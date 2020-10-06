С начала суток на Донбассе без обстрелов, - Минобороны
В Министерстве обороны Украины заявили, что наемники Российской Федерации ни разу не нарушили режим прекращения огня на Донбассе с полуночи 6 октября.
Такие данные обнародовало министерство по состоянию на 12.00 вторника, передает Цензор.НЕТ.
"С начала текущих суток до полудня на всех участках ответственности украинских подразделений сохранялась тишина, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований противника не зафиксировано, потерь нет", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 5 октября наемники РФ открывали огонь из гранатомета вблизи Авдеевки и Новолуганского.
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