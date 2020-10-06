Від початку доби на Донбасі без обстрілів, - Міноборони

У Міністерстві оборони України заявили, що найманці Російської Федерації жодного разу не порушили режим припинення вогню на Донбасі з півночі 6 жовтня.

Такі дані оприлюднило міністерство станом на 12:00 вівторка, передає Цензор.НЕТ.

"З початку поточної доби до полудня на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань противника не зафіксовано, втрат немає", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 5 жовтня найманці РФ відкривали вогонь з гранатомета поблизу Авдіївки і Новолуганського.

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