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Новини Операція Об'єднаних сил
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Від початку доби на Донбасі без обстрілів, - Міноборони

Від початку доби на Донбасі без обстрілів, - Міноборони

У Міністерстві оборони України заявили, що найманці Російської Федерації жодного разу не порушили режим припинення вогню на Донбасі з півночі 6 жовтня.

Такі дані оприлюднило міністерство станом на 12:00 вівторка, передає Цензор.НЕТ.

"З початку поточної доби до полудня на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань противника не зафіксовано, втрат немає", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 5 жовтня найманці РФ відкривали вогонь з гранатомета поблизу Авдіївки і Новолуганського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ відкривали вогонь із гранатомета поблизу Авдіївки і Новолуганського, бойових втрат немає, - штаб ОС

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