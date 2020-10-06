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Харьковчанин 5 лет незаконно торговал сильнодействующими лекарствами,- киберполиция. ФОТО

Киберполиция разоблачила харьковчанина, который занимался незаконной продажей сильнодействующих лекарственных средств. У него изъяли препаратов на 3,5 млн грн.

Об этом сообщает департамент киберполиции Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Мужчина с 2015 года создал и администрировал сайт, где продавал сильнодействующие лекарственные средства и другие медицинские препараты. При этом он не имел соответствующих разрешительных документов на такую деятельность. Фигурант отправлял покупателям заказ по почте, при этом использовал поддельные паспорта", - сказано в сообщении.

Дома у мужчины провели обыск. У него изъяли более 10 тыс. блистеров таблеток общей стоимостью 3,5 млн грн.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Украине растет потребление лекарственных средств, - исследование

Кроме этого, правоохранители изъяли 5 паспортов, в которых фото было одно и то же, а анкетные данные - разные.

Мужчину задержали, ему сообщили о подозрении в сбыте сильнодействующих лекарственных средств в особо крупных размерах (ч.4 ст.321 УК Украины). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ блокировала масштабное производство фальсифицированных лекарств с годовым оборотом более 15 млн грн. ФОТОрепортаж

Харьковчанин 5 лет незаконно торговал сильнодействующими лекарствами,- киберполиция 01
Харьковчанин 5 лет незаконно торговал сильнодействующими лекарствами,- киберполиция 02

Автор: 

лекарства (1229) Нацполиция (16573) Харьков (7602) киберполиция (327)


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От і лікуй вас після цього
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06.10.2020 17:10 Ответить
5 лет всё шло как по маслу, что случилось ?
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06.10.2020 23:44 Ответить
Звичайні ліки возив з Європи, де вони дешевші в 2-3 рази
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07.10.2020 12:39 Ответить
 
 