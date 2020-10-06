Харьковчанин 5 лет незаконно торговал сильнодействующими лекарствами,- киберполиция. ФОТО

Киберполиция разоблачила харьковчанина, который занимался незаконной продажей сильнодействующих лекарственных средств. У него изъяли препаратов на 3,5 млн грн.

Об этом сообщает департамент киберполиции Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Мужчина с 2015 года создал и администрировал сайт, где продавал сильнодействующие лекарственные средства и другие медицинские препараты. При этом он не имел соответствующих разрешительных документов на такую деятельность. Фигурант отправлял покупателям заказ по почте, при этом использовал поддельные паспорта", - сказано в сообщении.

Дома у мужчины провели обыск. У него изъяли более 10 тыс. блистеров таблеток общей стоимостью 3,5 млн грн.

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Кроме этого, правоохранители изъяли 5 паспортов, в которых фото было одно и то же, а анкетные данные - разные.

Мужчину задержали, ему сообщили о подозрении в сбыте сильнодействующих лекарственных средств в особо крупных размерах (ч.4 ст.321 УК Украины). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

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