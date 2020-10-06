Харків'янин 5 років незаконно торгував сильнодійними ліками, - кіберполіція. ФОТО

Кіберполіція викрила харків'янина, який незаконно продавав сильнодійні лікарські засоби. У нього вилучили препаратів на 3,5 млн грн.

Про це повідомляє департамент кіберполіції Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

"Чоловік з 2015 року створив і адміністрував сайт, де продавав сильнодіючі лікарські засоби та інші медичні препарати. При цьому він не мав відповідних дозвільних документів на таку діяльність. Фігурант відправляв покупцям замовлення поштою, при цьому використовував підроблені паспорти", - сказано в повідомленні.

Вдома у чоловіка провели обшук. У нього вилучили понад 10 тис. блістерів таблеток загальною вартістю 3,5 млн грн.

Крім цього, правоохоронці вилучили 5 паспортів, в яких фото було одне й те саме, а анкетні дані - різні.

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Чоловіка затримали, йому повідомили про підозру в збуті сильнодіючих лікарських засобів в особливо великих розмірах (ч.4 ст.321 КК України). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.



