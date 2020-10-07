Офис ОПЗЖ облили красной краской в Сумах. ФОТО

В ночь с 6 на 7 октября в центре Сум облили красной краской офис политической партии "Оппозиционная платформа - за жизнь".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

"В 7:00 поступило сообщение о том, что на площади Независимости неизвестные облили краской вывески и окна в офисе, который арендует политическая партия. По факту проводим проверку. Офисное помещение принадлежит "Рубикон групп", - сказал представитель Нацполиции Сумщины Владимир Крупецкий.

В полицию обратились собственники офисного помещения.

Руководитель Сумской региональной организации "Оппозиционная платформа - за жизнь" Александр Стрельченко обвиняет в случившемся "праворадикалов", но кого именно - не говорит. Камер видеонаблюдения в офисе нет.

Также на Цензор.НЕТ: В приемной ОПЗЖ в Мариуполе разбили окна и разрисовали фасад, полиция разыскивает "хулиганов". ФОТО



