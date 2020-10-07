РУС
Офис ОПЗЖ облили красной краской в Сумах. ФОТО

В ночь с 6 на 7 октября в центре Сум облили красной краской офис политической партии "Оппозиционная платформа - за жизнь".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

"В 7:00 поступило сообщение о том, что на площади Независимости неизвестные облили краской вывески и окна в офисе, который арендует политическая партия. По факту проводим проверку. Офисное помещение принадлежит "Рубикон групп", - сказал представитель Нацполиции Сумщины Владимир Крупецкий.

В полицию обратились собственники офисного помещения.

Руководитель Сумской региональной организации "Оппозиционная платформа - за жизнь" Александр Стрельченко обвиняет в случившемся "праворадикалов", но кого именно - не говорит. Камер видеонаблюдения в офисе нет.

Нацполиция (16768) Сумы (1252) Оппозиционная платформа - За жизнь (459)
07.10.2020 14:55 Ответить
Ну что тут сказать - опзж у нас в Украине любимая партия после Слуг ....
07.10.2020 14:44 Ответить
Ну всё правильно, эти ОПЗЖ принесут только кровь, красный цвет соответствует деятельности агентов ФСБ-НКВД.
07.10.2020 14:46 Ответить
Ну что тут сказать - опзж у нас в Украине любимая партия после Слуг ....
07.10.2020 14:44 Ответить
Та да , вам ближче окупаційний блок .
07.10.2020 14:46 Ответить
ты больна клоунесса?!
07.10.2020 14:54 Ответить
... , подай гранату .
07.10.2020 15:32 Ответить
хм.. в наличии у меня для тебя есть только "тампакс"
07.10.2020 15:38 Ответить
08.10.2020 12:00 Ответить
Навіть мовою окупанта користуєтесь напоказ .
07.10.2020 14:47 Ответить
кАнечно!!! это чтобы меня кацапы лучше понимали.. Украинцы меня и так розуміють...
07.10.2020 14:56 Ответить
Я так і сказав , що ти на окупантів працюєш.
07.10.2020 15:33 Ответить
угу...долго думала !? ... все - вопросов к больной больше не имею...в морг !!!
07.10.2020 15:40 Ответить
і чого ті власники так розхвилювались, розірвіть договор аренди і не буде в вас проблем
07.10.2020 15:30 Ответить
В мене тільки одне питання!

Чому не ЛАЙНОМ, фарбою? (((
07.10.2020 18:05 Ответить
Якась фігня. Гадаю, самопіар.
07.10.2020 14:46 Ответить
Доречний коментар . Неочікувано від сектанта .
07.10.2020 14:49 Ответить
До порохоботів чомусь відносять не тільки істиних порохоботів, але й усіх тверезомислячих людей.

Дивіться в корінь, не плутайте вашим персональним коренем, там для вас нічого цікавого немає)
07.10.2020 18:10 Ответить
я теж так вважаю.
07.10.2020 14:59 Ответить
Ну всё правильно, эти ОПЗЖ принесут только кровь, красный цвет соответствует деятельности агентов ФСБ-НКВД.
07.10.2020 14:46 Ответить
07.10.2020 14:49 Ответить
Значит не все еще потеряно в этой стране.
07.10.2020 14:50 Ответить
В нашому місці подекуди видніється червона фарба на бігбордах опжистів
07.10.2020 14:53 Ответить
07.10.2020 14:55 Ответить
По-перше, це - гарно виглядає.
По-друге, добре демонструє їх сутність!
07.10.2020 14:55 Ответить
і ставлення до них народу !
07.10.2020 16:16 Ответить
Тупо .. це тільки добавить балів ЗАЖОПим . Тому що наш виборець любить пригноблених і починає співчувати і схилятись--і навпаки остерігатись агресивних .Можу навідь допустити що і самі деякі партії використовують це як дієвий піар-хід.перед виборами .
07.10.2020 14:58 Ответить
тут їм ніхто не буде виказувати жалість, все зроблено на хрюцьку аудиторію, щоб в ***** більше грошей висмоктать
07.10.2020 15:25 Ответить
А зачем об этом в СМИ пишут? Чтобы из других областей приезжали люди здание в кровавый цвет красить?
07.10.2020 15:00 Ответить
щоб завершити справу
07.10.2020 15:32 Ответить
Спалить к херам этих опзж нужно давно как!
и скоро так и будем делать!
07.10.2020 15:02 Ответить
Ну попробуйте.
11.01.2021 09:24 Ответить
как то толерантно все. нет что бы пару гранат в окна или коктейли молотова
100% самопиар зажоповцев.
07.10.2020 15:04 Ответить
доводьте справу до кінця, нема чого ворогів за спиною залишати, як облили - то підпаліть !
07.10.2020 15:22 Ответить
і що характерно, офіс опзж у Сумах знаходиться в колишньому банку "Володимирський", що належав Володимиру Щербаню - смотрящему за Сумами від донецького клану в часи Кучми. я думаю право власності на будівлю там за ними і залишилось. банда
07.10.2020 15:42 Ответить
Треба було ще й червоного півня запустити.
07.10.2020 16:03 Ответить
чортове кубло то, а не офіс.
07.10.2020 16:13 Ответить
я предлагал бензином, но меня не послушали, обошлись краской.
07.10.2020 16:13 Ответить
Надо было в это антиукраинское кубло красного петуха пустить, а не только красной краской пометить.
07.10.2020 16:37 Ответить
Це - неподобство! Чому інші області не підтримують флеш-моб?
07.10.2020 16:38 Ответить
Хіба це облили?
07.10.2020 17:53 Ответить
хіба треба бути праворадикалом,щоб ненавидіти колаборантів?
07.10.2020 19:04 Ответить
Гівном треба, гівном!!!
07.10.2020 20:07 Ответить
та хотя бы обоссать.
07.10.2020 21:01 Ответить
"простенько но со вкусрм"
07.10.2020 21:26 Ответить
не могли склянку керосина бросить с часовым механизмом))
07.10.2020 21:59 Ответить
Мочой и гавном еще надо было заЖОпинцев отоварить!!!!
07.10.2020 23:19 Ответить
 
 