4 291 46

Офіс ОПЗЖ облили червоною фарбою в Сумах. ФОТО

В ніч з 6 на 7 жовтня в центрі Сум облили червоною фарбою офіс політичної партії "Опозиційна платформа - За життя".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

"О 7:00 надійшло повідомлення про те, що на майдані Незалежності невідомі облили фарбою вивіски і вікна в офісі, який орендує політична партія. За фактом проводимо перевірку. Офісне приміщення належить "Рубікон груп", - сказав представник Нацполіції Сумщини Володимир Крупецький.

У поліцію звернулися власники офісного приміщення.

Також дивіться: У приймальні ОПЗЖ в Маріуполі розбили вікна і розмалювали фасад, поліція розшукує "хуліганів". ФОТО

Керівник Сумської регіональної організації "Опозиційна платформа - За життя" Олександр Стрельченко звинувачує у трагедії "праворадикалів", але кого саме - не каже. Камер відеоспостереження в офісі немає.

Офіс ОПЗЖ облили червоною фарбою в Сумах 01
Офіс ОПЗЖ облили червоною фарбою в Сумах 02

Автор: 

Нацполіція (15496) Суми (995) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (498)
Топ коментарі
+15
Офис ОПЗЖ облили красной краской в Сумах - Цензор.НЕТ 2425
07.10.2020 14:55 Відповісти
+10
Ну что тут сказать - опзж у нас в Украине любимая партия после Слуг ....
07.10.2020 14:44 Відповісти
+9
Ну всё правильно, эти ОПЗЖ принесут только кровь, красный цвет соответствует деятельности агентов ФСБ-НКВД.
07.10.2020 14:46 Відповісти
Ну что тут сказать - опзж у нас в Украине любимая партия после Слуг ....
07.10.2020 14:44 Відповісти
Та да , вам ближче окупаційний блок .
07.10.2020 14:46 Відповісти
ты больна клоунесса?!
07.10.2020 14:54 Відповісти
... , подай гранату .
07.10.2020 15:32 Відповісти
хм.. в наличии у меня для тебя есть только "тампакс"
07.10.2020 15:38 Відповісти
Офіс ОПЗЖ облили червоною фарбою в Сумах - Цензор.НЕТ 3997
08.10.2020 12:00 Відповісти
Навіть мовою окупанта користуєтесь напоказ .
07.10.2020 14:47 Відповісти
кАнечно!!! это чтобы меня кацапы лучше понимали.. Украинцы меня и так розуміють...
07.10.2020 14:56 Відповісти
Я так і сказав , що ти на окупантів працюєш.
07.10.2020 15:33 Відповісти
угу...долго думала !? ... все - вопросов к больной больше не имею...в морг !!!
07.10.2020 15:40 Відповісти
і чого ті власники так розхвилювались, розірвіть договор аренди і не буде в вас проблем
07.10.2020 15:30 Відповісти
В мене тільки одне питання!

Чому не ЛАЙНОМ, фарбою? (((
07.10.2020 18:05 Відповісти
Якась фігня. Гадаю, самопіар.
07.10.2020 14:46 Відповісти
Доречний коментар . Неочікувано від сектанта .
07.10.2020 14:49 Відповісти
До порохоботів чомусь відносять не тільки істиних порохоботів, але й усіх тверезомислячих людей.

Дивіться в корінь, не плутайте вашим персональним коренем, там для вас нічого цікавого немає)
07.10.2020 18:10 Відповісти
я теж так вважаю.
07.10.2020 14:59 Відповісти
Ну всё правильно, эти ОПЗЖ принесут только кровь, красный цвет соответствует деятельности агентов ФСБ-НКВД.
07.10.2020 14:46 Відповісти
Офис ОПЗЖ облили красной краской в Сумах - Цензор.НЕТ 4428
07.10.2020 14:49 Відповісти
Значит не все еще потеряно в этой стране.
07.10.2020 14:50 Відповісти
В нашому місці подекуди видніється червона фарба на бігбордах опжистів
07.10.2020 14:53 Відповісти
Офис ОПЗЖ облили красной краской в Сумах - Цензор.НЕТ 2425
07.10.2020 14:55 Відповісти
По-перше, це - гарно виглядає.
По-друге, добре демонструє їх сутність!
07.10.2020 14:55 Відповісти
і ставлення до них народу !
07.10.2020 16:16 Відповісти
Тупо .. це тільки добавить балів ЗАЖОПим . Тому що наш виборець любить пригноблених і починає співчувати і схилятись--і навпаки остерігатись агресивних .Можу навідь допустити що і самі деякі партії використовують це як дієвий піар-хід.перед виборами .
07.10.2020 14:58 Відповісти
тут їм ніхто не буде виказувати жалість, все зроблено на хрюцьку аудиторію, щоб в ***** більше грошей висмоктать
07.10.2020 15:25 Відповісти
А зачем об этом в СМИ пишут? Чтобы из других областей приезжали люди здание в кровавый цвет красить?
07.10.2020 15:00 Відповісти
щоб завершити справу
07.10.2020 15:32 Відповісти
Спалить к херам этих опзж нужно давно как!
и скоро так и будем делать!
07.10.2020 15:02 Відповісти
Ну попробуйте.
11.01.2021 09:24 Відповісти
как то толерантно все. нет что бы пару гранат в окна или коктейли молотова
100% самопиар зажоповцев.
07.10.2020 15:04 Відповісти
доводьте справу до кінця, нема чого ворогів за спиною залишати, як облили - то підпаліть !
07.10.2020 15:22 Відповісти
і що характерно, офіс опзж у Сумах знаходиться в колишньому банку "Володимирський", що належав Володимиру Щербаню - смотрящему за Сумами від донецького клану в часи Кучми. я думаю право власності на будівлю там за ними і залишилось. банда
07.10.2020 15:42 Відповісти
Треба було ще й червоного півня запустити.
07.10.2020 16:03 Відповісти
чортове кубло то, а не офіс.
07.10.2020 16:13 Відповісти
я предлагал бензином, но меня не послушали, обошлись краской.
07.10.2020 16:13 Відповісти
Надо было в это антиукраинское кубло красного петуха пустить, а не только красной краской пометить.
07.10.2020 16:37 Відповісти
Це - неподобство! Чому інші області не підтримують флеш-моб?
07.10.2020 16:38 Відповісти
Хіба це облили?
07.10.2020 17:53 Відповісти
хіба треба бути праворадикалом,щоб ненавидіти колаборантів?
07.10.2020 19:04 Відповісти
Гівном треба, гівном!!!
07.10.2020 20:07 Відповісти
та хотя бы обоссать.
07.10.2020 21:01 Відповісти
"простенько но со вкусрм"
07.10.2020 21:26 Відповісти
не могли склянку керосина бросить с часовым механизмом))
07.10.2020 21:59 Відповісти
Мочой и гавном еще надо было заЖОпинцев отоварить!!!!
07.10.2020 23:19 Відповісти
 
 