Офіс ОПЗЖ облили червоною фарбою в Сумах. ФОТО
В ніч з 6 на 7 жовтня в центрі Сум облили червоною фарбою офіс політичної партії "Опозиційна платформа - За життя".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".
"О 7:00 надійшло повідомлення про те, що на майдані Незалежності невідомі облили фарбою вивіски і вікна в офісі, який орендує політична партія. За фактом проводимо перевірку. Офісне приміщення належить "Рубікон груп", - сказав представник Нацполіції Сумщини Володимир Крупецький.
У поліцію звернулися власники офісного приміщення.
Керівник Сумської регіональної організації "Опозиційна платформа - За життя" Олександр Стрельченко звинувачує у трагедії "праворадикалів", але кого саме - не каже. Камер відеоспостереження в офісі немає.
