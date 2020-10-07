Офіс ОПЗЖ облили червоною фарбою в Сумах. ФОТО

В ніч з 6 на 7 жовтня в центрі Сум облили червоною фарбою офіс політичної партії "Опозиційна платформа - За життя".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

"О 7:00 надійшло повідомлення про те, що на майдані Незалежності невідомі облили фарбою вивіски і вікна в офісі, який орендує політична партія. За фактом проводимо перевірку. Офісне приміщення належить "Рубікон груп", - сказав представник Нацполіції Сумщини Володимир Крупецький.

У поліцію звернулися власники офісного приміщення.

Також дивіться: У приймальні ОПЗЖ в Маріуполі розбили вікна і розмалювали фасад, поліція розшукує "хуліганів". ФОТО

Керівник Сумської регіональної організації "Опозиційна платформа - За життя" Олександр Стрельченко звинувачує у трагедії "праворадикалів", але кого саме - не каже. Камер відеоспостереження в офісі немає.



