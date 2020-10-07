Чиновники бронетанкового завода на Житомирщине злоупотребляли госсредствами при выполнении оборонного заказа, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности Украины совместно со следователями Нацполиции разоблачили должностных лиц оборонного завода на злоупотреблениях с государственными средствами, что привело к некачественному ремонту бронированной техники для Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным предварительного следствия, материалы для ремонта боевых машин в рамках выполнения Государственного оборонного заказа Минобороны Украины были закуплены у частного предприятия из Киева. При этом, вопреки действующему законодательству, надлежащий государственнй сертификат качества товара не был предоставлен.

По результатам химического исследования установлено, что приобретенная продукция не соответствует предусмотренным Государственным стандартом требованиям, что напрямую влияет на качество сварки бронированных частей корпуса техники.

По оценкам профильных специалистов, это представляет угрозу жизни и здоровью экипажа боевой машины.

Во время следственных действий на госпредприятии и по месту регистрации фирмы-поставщика в Киеве правоохранители изъяли некачественный продукт для сварки, соответствующую техническую документацию, результаты химических анализов и другие материалы, которые могут быть доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование.

Для недопущения дальнейшего нанесения вреда обороноспособности Украины, использование некачественного сварочного материала на предприятии приостановлено.

Также читайте: СБУ открыла телефон доверия для сообщений о правонарушениях сотрудников службы







