Чиновники бронетанкового заводу на Житомирщині зловживали державними коштами під час виконання оборонного замовлення, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України спільно зі слідчими Нацполіції викрили посадовців оборонного заводу на зловживаннях із державними коштами, що призвело до неякісного ремонту броньованої техніки для Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними досудового слідства, матеріали для ремонту бойових машин у межах виконання Державного оборонного замовлення МО України були закуплені у приватного підприємства з Києва. При цьому, всупереч чинному законодавству, належного державного сертифіката якості товару не було надано.

За результатами хімічного дослідження встановлено, що придбана продукція не відповідає передбаченим Державним стандартом вимогам, що напряму впливає на якість зварювання броньованих частин корпусу техніки.

За оцінками профільних фахівців, це становить загрозу життю і здоров’ю екіпажу бойової машини.

Під час слідчих дій на держпідприємстві та за місцем реєстрації фірми-постачальника у Києві правоохоронці вилучили неякісний продукт для зварювання, відповідну технічну документацію, результати хімічних аналізів та інші матеріали, які можуть бути доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування.

Для недопущення подальшого нанесення шкоди обороноздатності України, використання неякісного зварювального матеріалу на підприємстві припинено.

