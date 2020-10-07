УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7145 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 481 5

Чиновники бронетанкового заводу на Житомирщині зловживали державними коштами під час виконання оборонного замовлення, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Чиновники бронетанкового заводу на Житомирщині зловживали державними коштами під час виконання оборонного замовлення, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України спільно зі слідчими Нацполіції викрили посадовців оборонного заводу на зловживаннях із державними коштами, що призвело до неякісного ремонту броньованої техніки для Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними досудового слідства, матеріали для ремонту бойових машин у межах виконання Державного оборонного замовлення МО України були закуплені у приватного підприємства з Києва. При цьому, всупереч чинному законодавству, належного державного сертифіката якості товару не було надано.

За результатами хімічного дослідження встановлено, що придбана продукція не відповідає передбаченим Державним стандартом вимогам, що напряму впливає на якість зварювання броньованих частин корпусу техніки.

За оцінками профільних фахівців, це становить загрозу життю і здоров’ю екіпажу бойової машини.

Під час слідчих дій на держпідприємстві та за місцем реєстрації фірми-постачальника у Києві правоохоронці вилучили неякісний продукт для зварювання, відповідну технічну документацію, результати хімічних аналізів та інші матеріали, які можуть бути доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування.

Для недопущення подальшого нанесення шкоди обороноздатності України, використання неякісного зварювального матеріалу на підприємстві припинено.

Читайте також: Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ понад 20 відремонтованих БМП-1 і близько десятка БМП-2. ФОТОрепортаж

Чиновники бронетанкового заводу на Житомирщині зловживали державними коштами під час виконання оборонного замовлення, - контррозвідка СБУ 01
Чиновники бронетанкового заводу на Житомирщині зловживали державними коштами під час виконання оборонного замовлення, - контррозвідка СБУ 02
Чиновники бронетанкового заводу на Житомирщині зловживали державними коштами під час виконання оборонного замовлення, - контррозвідка СБУ 03
Чиновники бронетанкового заводу на Житомирщині зловживали державними коштами під час виконання оборонного замовлення, - контррозвідка СБУ 04

Автор: 

контррозвідка (470) СБУ (13377) Житомирський бронетанковий завод (18) Житомирська область (1313)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кому война а кому матьперемать родна..
Падлюк в танк!!
показати весь коментар
07.10.2020 17:07 Відповісти
А назвать это "хищения" и "вредительство" - постеснялись?
показати весь коментар
07.10.2020 17:19 Відповісти
Лет шесть пишут что Житомирском Бтз, пи.дят бабки, и они как пи.дели так и пи.дят, уже сливайте кто их отпускает, или кто так ведёт следствие,что их отпускают!
показати весь коментар
07.10.2020 17:44 Відповісти
Что за дебильные секреты? "завод... на Житомирщине" - это всем известный Житомирский бронетанковый завод"! Редакторов новостей - "на мыло".
показати весь коментар
07.10.2020 20:23 Відповісти
Уже который раз. Видимо, место такое...
показати весь коментар
08.10.2020 10:44 Відповісти
 
 