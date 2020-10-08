РУС
Два перекинувшихся из РФ пожара потушили на Харьковщине, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины совместно с подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям за минувшие сутки дважды тушили пожары, перебросившиеся из России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что оба случая произошли на территории Харьковской области.

В одном случае наряд отдела "Дергачи" на камерах видеонаблюдения недалеко от населенного пункта Ветеринарное увидел пожар, который возник на территории России. Ветер очень быстро перебрасывал огонь на территорию Украины.

В другом - пограничники отдела "Золочев" обнаружили пожар уже на территории Украины недалеко от населенного пункта Одноробовка. Горела лесополоса в одном километре от границы.

"Благодаря решительным действиям пограничников и пожарного расчета огонь был ликвидирован", - говорится в сообщении.

Два перекинувшихся из РФ пожара потушили на Харьковщине, - ГПСУ 01
Два перекинувшихся из РФ пожара потушили на Харьковщине, - ГПСУ 02

Госпогранслужба (6859) пожар (6038) россия (97292) Харьковщина (5577) ГСЧС (5144)
Нада было развернуть пожар в обратную сторону
08.10.2020 14:55 Ответить
Своих что ли не хватает?
08.10.2020 16:58 Ответить
 
 