Два перекинувшихся из РФ пожара потушили на Харьковщине, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины совместно с подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям за минувшие сутки дважды тушили пожары, перебросившиеся из России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что оба случая произошли на территории Харьковской области.

В одном случае наряд отдела "Дергачи" на камерах видеонаблюдения недалеко от населенного пункта Ветеринарное увидел пожар, который возник на территории России. Ветер очень быстро перебрасывал огонь на территорию Украины.

В другом - пограничники отдела "Золочев" обнаружили пожар уже на территории Украины недалеко от населенного пункта Одноробовка. Горела лесополоса в одном километре от границы.

"Благодаря решительным действиям пограничников и пожарного расчета огонь был ликвидирован", - говорится в сообщении.

Смотрите также: В Харькове потушили большой пожар, охвативший жилой дом и 4 застройки, - ГСЧС. ФОТОрепортаж



