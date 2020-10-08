Дві пожежі, які перекинулися з РФ, загасили на Харківщині, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО
Військовослужбовці Державної прикордонної служби України спільно з підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій за минулу добу двічі гасили пожежі, які перекинулися з РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
Зазначається, що обидва випадки сталися на території Харківської області.
В одному випадку наряд відділу "Дергачі" на камерах відеоспостереження недалеко від населеного пункту Ветеринарне побачив пожежу, яка виникла на території Росії. Вітер дуже швидко перекидав вогонь на територію України.
В іншому - прикордонники відділу "Золочів" виявили пожежу вже на території України недалеко від населеного пункту Одноробівка. Горіла лісосмуга за один кілометр від кордону.
"Завдяки рішучим діям прикордонників та пожежного розрахунку вогонь був ліквідований", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль