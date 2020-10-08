Дві пожежі, які перекинулися з РФ, загасили на Харківщині, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Військовослужбовці Державної прикордонної служби України спільно з підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій за минулу добу двічі гасили пожежі, які перекинулися з РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Зазначається, що обидва випадки сталися на території Харківської області.

В одному випадку наряд відділу "Дергачі" на камерах відеоспостереження недалеко від населеного пункту Ветеринарне побачив пожежу, яка виникла на території Росії. Вітер дуже швидко перекидав вогонь на територію України.

В іншому - прикордонники відділу "Золочів" виявили пожежу вже на території України недалеко від населеного пункту Одноробівка. Горіла лісосмуга за один кілометр від кордону.

Також дивіться: У Харкові загасили велику пожежу, що охопила житловий будинок і 4 забудови, - ДСНС. ФОТОрепортаж

"Завдяки рішучим діям прикордонників та пожежного розрахунку вогонь був ліквідований", - йдеться в повідомленні.



