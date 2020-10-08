У Харкові загасили велику пожежу, що охопила житловий будинок і 4 забудови, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Рятувальники ліквідували всі осередки пожежі, яка почалася з горіння очерету вдень 7 жовтня і з відкритої території поширилася на приватні домоволодіння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.
"07 жовтня о 12:33 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території поблизу вул. Камишової, 70 у Харкові. Люди повідомляли про горіння великої площі очерету та загрозу житловим будинкам", - йдеться в повідомленні.
Після прибуття до місця виклику було встановлено, що поривчастим вітром вогонь стрімко розповсюджувався у різних напрямках та встиг охопити 1 житловий будинок площею 100 кв.м та 4 інші забудови загальною площею 80 кв.м.
Зазначається, що на ліквідацію цієї пожежі були направлені 15 пожежних автоцистерн та 55 рятувальників особового складу ЛСНС, 1 місцева пожежна команда селища Васищево.
Вогонь поширився на площу 30 га. О 17:00 поширення вогню було зупинено, пожежу локалізовано. О 06:25 8 жовтня всі осередки займання остаточно були ліквідовані.
