Правоохранители разоблачили преступную группировку, занимавшуюся контрабандой и сбытом наркотиков в Украине и сопредельных странах. ФОТО

Столичная полиция совместно с СБУ разоблачили транснациональную организованную преступную группировку, которая специализировалось на контрабанде и сбыте наркотиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Национальной полиции.

"Свою "продукцию" сообщники реализовывали на территории Украины, а также в сопредельных странах с использованием интернет-сайтов и чат-ботов в мессенджере Telegram. Продолжаются следственные действия по разоблачению и задержанию всех участников наркобизнеса", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели девять санкционированных обысков на территории Киева и Киевской области. В результате обнаружена лаборатория по изготовлению психотропного вещества PVP, склады хранения готовой продукции, а также колл-центры, которые принимали и обрабатывали заказы по продаже психотропных веществ.

"Также работники полиции изъяли более 50 кг психотропного вещества PVP, около 10 кг психотропного вещества амфетамин, более 500 литров прекурсоров и оборудование для изготовления наркотиков, 5 единиц огнестрельного оружия, более 150 патронов к ним и документы. Все изъятое направлено на экспертное исследование", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали "двух фигурантов, причастных к функционированию указанной лаборатории по изготовлению PVP". Отмечается, что они являются гражданами Украины 1970 и 1976 года рождения. Решается вопрос об объявлении им подозрения в совершении преступления.

Кроме того, продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Усилия правоохранителей направлены на разоблачение других фигурантов, это - более 100 человек - операторов колл-центров.





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