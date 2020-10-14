РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8143 посетителя онлайн
Новости Фото
6 630 10

В Киеве полиция за сутки раскрыла ограбление иностранного дипломата. ФОТО

В Национально полиции сообщили, что киевские правоохранители за сутки раскрыли кражу из дома иностранного дипломата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева.

Отмечается, что к столичным полицейским обратился мужчина и сообщил, что в течение ночи из частного дома, где он живет вместе с семьей, неизвестный похитил деньги и ноутбук.

"Задержанию вора предшествовала кропотливая работа сотрудников криминальной полиции, следователей и криминалистов. На месте происшествия изъяли следы и пересмотрели записи с камер видеонаблюдения. Благодаря этому мы получили информацию о правонарушителе, поэтому вскоре удалось выйти на него. По месту жительства подозреваемого провели обыск, его задержали, а похищенные вещи изъяли", - сообщил начальник отдела полиции №3 Шевченковского управления полиции Игорь Леус.

В Киеве полиция за сутки раскрыла ограбление иностранного дипломата 01

Задержанный – 31-летний местный житель, который ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за совершение аналогичных преступлений. У вора полицейские изъяли украденные вещи.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции расследуется уголовное производство по части 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве рекордное количество летальных случаев от COVID-19 - умер 21 человек, 268 - выздоровели, выявили 422 новых случая, - Кличко

Автор: 

Киев (25513) ограбление (1369) Нацполиция (16458)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
На копальню вместе с теми мусорами, которым он ранее неоднократно попадал в поле зрения!
Это уже статус обворованного заставил эти ленивые мусорские жопы поработать чуть-чуть...
показать весь комментарий
14.10.2020 13:36
+1
На уранові копальні дурбелика! Не думаю що через 6 років якщо не здохне в буцигарні ,він буде чесно працювати на заводі.
показать весь комментарий
14.10.2020 13:06
+1
Дипломаты под особым наблюдением,дурилка картонная.
показать весь комментарий
14.10.2020 13:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На уранові копальні дурбелика! Не думаю що через 6 років якщо не здохне в буцигарні ,він буде чесно працювати на заводі.
показать весь комментарий
14.10.2020 13:06 Ответить
Дипломаты под особым наблюдением,дурилка картонная.
показать весь комментарий
14.10.2020 13:22 Ответить
"...который ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за совершение аналогичных преступлений..."Источник: https://censor.net/ru/p3224759"

СВАБОДУ ВАРАМ ! ХАЙ ЖИВЕ НАЙГУМАННІШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ СУД !!!! А наріду закон, утріть соплі, зранку до праці, заробляти на злодіїв і політ.банду.
показать весь комментарий
14.10.2020 13:26 Ответить
я возмущался шо в штатах есть закон, ну, не везде вроде, но то шо если 3 раза рецидив = пожизненное. а ведь правильно то!
показать весь комментарий
14.10.2020 14:45 Ответить
На копальню вместе с теми мусорами, которым он ранее неоднократно попадал в поле зрения!
Это уже статус обворованного заставил эти ленивые мусорские жопы поработать чуть-чуть...
показать весь комментарий
14.10.2020 13:36 Ответить
А що там з загиблою жінкою-дипломатом?
показать весь комментарий
14.10.2020 13:54 Ответить
шо плохо лежит, то и бежит
показать весь комментарий
14.10.2020 13:55 Ответить
после трех краж - давать пожизненное. хотя, наши мусора даже и меня могут сделать... верующим в крылатых петухов с мечами
показать весь комментарий
14.10.2020 14:44 Ответить
а тим часом в ноутбуці дипломата з'явилась нова програма...
показать весь комментарий
14.10.2020 21:14 Ответить
А СКОЛЬКО ДЕНЕГ С БЮДЖЕТА УКРАЛИ !!!???
показать весь комментарий
14.10.2020 23:28 Ответить
 
 