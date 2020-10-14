В Киеве полиция за сутки раскрыла ограбление иностранного дипломата. ФОТО

В Национально полиции сообщили, что киевские правоохранители за сутки раскрыли кражу из дома иностранного дипломата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева.

Отмечается, что к столичным полицейским обратился мужчина и сообщил, что в течение ночи из частного дома, где он живет вместе с семьей, неизвестный похитил деньги и ноутбук.

"Задержанию вора предшествовала кропотливая работа сотрудников криминальной полиции, следователей и криминалистов. На месте происшествия изъяли следы и пересмотрели записи с камер видеонаблюдения. Благодаря этому мы получили информацию о правонарушителе, поэтому вскоре удалось выйти на него. По месту жительства подозреваемого провели обыск, его задержали, а похищенные вещи изъяли", - сообщил начальник отдела полиции №3 Шевченковского управления полиции Игорь Леус.

Задержанный – 31-летний местный житель, который ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за совершение аналогичных преступлений. У вора полицейские изъяли украденные вещи.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции расследуется уголовное производство по части 3 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении, ему грозит до шести лет лишения свободы.

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