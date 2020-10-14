У Києві поліція за добу розкрила пограбування іноземного дипломата. ФОТО

У Національній поліції повідомили, що київські правоохоронці за добу розкрили крадіжку з будинку іноземного дипломата.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Києва.

Зазначається, що до столичних поліцейських звернувся чоловік і повідомив, що протягом ночі з приватного будинку, де він живе разом із сім'єю, невідома особа викрала гроші та ноутбук.

"Затриманню злодія передувала клопітка робота співробітників кримінальної поліції, слідчих та криміналістів. На місці події вилучили сліди і переглянули записи з камер відеоспостереження. Завдяки цьому ми отримали інформацію про правопорушника, тож невдовзі вдалося вийти на нього. За місцем мешкання підозрюваного провели обшук, його затримали, а викрадені речі вилучили", - повідомив начальник відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Ігор Леус.

Затриманий - 31-річний місцевий житель, який раніше неодноразово потрапляв до поля зору правоохоронців за скоєння аналогічних злочинів. У злодія поліцейські вилучили вкрадені речі.

За цим фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розслідується кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру, йому загрожує до шести років позбавлення волі.

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