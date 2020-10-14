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У Києві поліція за добу розкрила пограбування іноземного дипломата. ФОТО

У Національній поліції повідомили, що київські правоохоронці за добу розкрили крадіжку з будинку іноземного дипломата.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Києва.

Зазначається, що до столичних поліцейських звернувся чоловік і повідомив, що протягом ночі з приватного будинку, де він живе разом із сім'єю, невідома особа викрала гроші та ноутбук.

"Затриманню злодія передувала клопітка робота співробітників кримінальної поліції, слідчих та криміналістів. На місці події вилучили сліди і переглянули записи з камер відеоспостереження. Завдяки цьому ми отримали інформацію про правопорушника, тож невдовзі вдалося вийти на нього. За місцем мешкання підозрюваного провели обшук, його затримали, а викрадені речі вилучили", - повідомив начальник відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Ігор Леус.

У Києві поліція за добу розкрила пограбування іноземного дипломата 01

Затриманий - 31-річний місцевий житель, який раніше неодноразово потрапляв до поля зору правоохоронців за скоєння аналогічних злочинів. У злодія поліцейські вилучили вкрадені речі.

За цим фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розслідується кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру, йому загрожує до шести років позбавлення волі.

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Автор: 

Київ (19457) пограбування (576) Нацполіція (15163)


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Топ коментарі
+2
На копальню вместе с теми мусорами, которым он ранее неоднократно попадал в поле зрения!
Это уже статус обворованного заставил эти ленивые мусорские жопы поработать чуть-чуть...
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14.10.2020 13:36
+1
На уранові копальні дурбелика! Не думаю що через 6 років якщо не здохне в буцигарні ,він буде чесно працювати на заводі.
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14.10.2020 13:06
+1
Дипломаты под особым наблюдением,дурилка картонная.
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14.10.2020 13:22
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На уранові копальні дурбелика! Не думаю що через 6 років якщо не здохне в буцигарні ,він буде чесно працювати на заводі.
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14.10.2020 13:06 Відповісти
Дипломаты под особым наблюдением,дурилка картонная.
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14.10.2020 13:22 Відповісти
"...который ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за совершение аналогичных преступлений..."Источник: https://censor.net/ru/p3224759"

СВАБОДУ ВАРАМ ! ХАЙ ЖИВЕ НАЙГУМАННІШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ СУД !!!! А наріду закон, утріть соплі, зранку до праці, заробляти на злодіїв і політ.банду.
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14.10.2020 13:26 Відповісти
я возмущался шо в штатах есть закон, ну, не везде вроде, но то шо если 3 раза рецидив = пожизненное. а ведь правильно то!
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14.10.2020 14:45 Відповісти
На копальню вместе с теми мусорами, которым он ранее неоднократно попадал в поле зрения!
Это уже статус обворованного заставил эти ленивые мусорские жопы поработать чуть-чуть...
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14.10.2020 13:36 Відповісти
А що там з загиблою жінкою-дипломатом?
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14.10.2020 13:54 Відповісти
шо плохо лежит, то и бежит
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14.10.2020 13:55 Відповісти
после трех краж - давать пожизненное. хотя, наши мусора даже и меня могут сделать... верующим в крылатых петухов с мечами
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14.10.2020 14:44 Відповісти
а тим часом в ноутбуці дипломата з'явилась нова програма...
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14.10.2020 21:14 Відповісти
А СКОЛЬКО ДЕНЕГ С БЮДЖЕТА УКРАЛИ !!!???
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14.10.2020 23:28 Відповісти
 
 