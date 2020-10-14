Азербайджан нанес удар по Армении: атакованы ракетные комплексы "Эльбрус". ФОТО
Минобороні Азербайджана заявляет об уничтожении армянских ракетных комплексов "Эльбрус".
Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на haqqin.az.
"14 октября около 01:00 было замечено, что со стороны Республики Армения в приграничной с оккупированным Кельбаджарским районом Азербайджана зоне были размещены на стартовой позиции несколько оперативно-тактических баллистических ракетных комплексов - СКАДов (СКАДом называют ракетные комплексы "Эльбрус". - Ред.)", - говорится в сообщении.
По словам Минобороны Азербайджана, ракетные комплексы в этом районе якобы были нацелены на гражданское население и инфраструктуру в Гяндже, Мингячевире и других городах Азербайджана.
Минобороны Азербайджана утверждает, что приняла превентивные меры, в результате которых приведенные в состояние готовности к пуску оперативно-тактические ракетные комплексы были обезврежены "как легитимная военная цель".
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Т.е. по сути является оружием террористов.
Помнится, Хусейн очень любил по Израилю Скадами швыряться.
9К72 / Р-17 - SS-1C/D/E SCUD-B/C/D - в Ереване и Афгане .
СПУ 9П117 м на параде в Ереване.
ОТР " Искандер - Э" с изделием 9 М 723, купленное за кредит с рф на параде в Ереване.
Могут только воевать на Параде....
Армяне !Отдайте захваченные территории Азербайджана в 1990-91 году.
Точка создавалось уже во времена, когда стало понятно. что применение ядерного оружия невозможно и полностью заменило такое недоразумение как Луна-М...
Кстати о птичках ЛУНА-М планировалась как управляемая противаокорабельная ракета для ВМФ...морякам она не поравилась и ее передали в сухопутные войска...и там ее назначение стало как средсво ядерного поражения и уже неуправляемое...но осталась неядерная боевая часть и она кумулятивная... При этом ошибка при попадании составляет 200м...
https://ru.armeniasputnik.am/karabah/20201014/24902873/Protivniku-udalos-vklinitsya-v-liniyu-fronta-**********-obratilsya-s-prizyvom-k-narodu.html
https://youtu.be/Fi8yGuzQors
но едут в Карабах очень неохотно...
Видя никчемность армянского командования и скорое поражение Армении...
https://m.youtube.com/watch?v=Fi8yGuzQors
А где на видео трупики "Эльбрусов"?
https://ru.armeniasputnik.am/armenia/20201014/24900440/VS-Azerbaydzhana-nanesli-udary-po-*******-tekhnike-na-territorii-Armenii---zayavlenie-MO.html
Минобороны: ВС Азербайджана нанесли удары по военной технике на территории Армении https://verelq.am/ru/node/74845
В час ночи нанесли удар по Эльбрусам - и даже ни одного раненого, более чем странно; где военным в степи находиться кроме как в машинах или рядом с ними; и даже фотографий остовов дымящей военной техники нет, азербайджанцы сразу выложили бы видео или фотографии горящих машин, чего нет - того нет, что при их заявлениях довольно странно..
Ильхам Алиев сообщил об освобождении еще шести сел
https://haqqin.az/news/191634
"Тебе прям подавай все детали, тут главное результат.." Результата-то и не видно, допустим, установки уничтожены, другой дрон мог бы сделать съемку "результата", в других случаях это делается. Короче, если нет трупа, то об убийстве говорить рано, нет фактов, а просто говорить можно сколько угодно.. Ну, армяне сообщают "К счастью, в результате удара жертв и раненых нет," что это за удар, где вообще нет жертв, даже раненых, ну не могли военные в это время находиться вне машин, или,может, дроны-камикадзе были (если они были) "неправильные," без боевого заряда.. )
Вот пример видео на канале Минобороны Азербайджана , как дроны-камикадзе работают. Где четко видно ,что нет самого момента взрыва. https://www.youtube.com/watch?v=e-xqOcO8YWw
https://www.youtube.com/watch?v=Rg_8b6Y3LdA&ab_channel=MixNews
доказательств НЕТ ..Удара по Армении для того ,чтоби москва имела формальний повод помочь Армении согласно Договора...
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щоб взяти висоти навколо Гадруту....
Сам Гадрут малоцікавий у ******** війні в горах..
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/**************************************************************************-RihI8Z_O6
Зараз отимальний варіант Азербайджану вдарити з Фізулінського напряму на Червоний Базар..
Тоді Гадрут(вірменський) перестає відігравати будь-яку роль...