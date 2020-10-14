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Азербайджан нанес удар по Армении: атакованы ракетные комплексы "Эльбрус". ФОТО

Минобороні Азербайджана заявляет об уничтожении армянских ракетных комплексов "Эльбрус".

Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на haqqin.az.

"14 октября около 01:00 было замечено, что со стороны Республики Армения в приграничной с оккупированным Кельбаджарским районом Азербайджана зоне были размещены на стартовой позиции несколько оперативно-тактических баллистических ракетных комплексов - СКАДов (СКАДом называют ракетные комплексы "Эльбрус". - Ред.)", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Перемирие в Карабахе: Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах по всему фронту

Азербайджан нанес удар по Армении: атакованы ракетные комплексы Эльбрус 01

По словам Минобороны Азербайджана, ракетные комплексы в этом районе якобы были нацелены на гражданское население и инфраструктуру в Гяндже, Мингячевире и других городах Азербайджана.

Минобороны Азербайджана утверждает, что приняла превентивные меры, в результате которых приведенные в состояние готовности к пуску оперативно-тактические ракетные комплексы были обезврежены "как легитимная военная цель".

Автор: 

Азербайджан (791) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+84
и правильно сделали.
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14.10.2020 13:54
+45
В СКАДах сидели кацапы с вероятностью 99%, так что новость просто прекрасная
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14.10.2020 14:03
+37
ну теперь не отличишь... искандеры перестали улыбаться
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14.10.2020 14:02
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ну й молодці, окупантів ніде не поважають.
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14.10.2020 15:37 Ответить
Ильхам Алиев: «Утром мне доложили об успехах Азербайджанской армии» https://haqqin.az/comics/191534
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14.10.2020 15:44 Ответить
Лидер карабахских сепаратистов: «Азербайджану удалось проникнуть вглубь Карабаха» https://haqqin.az/news/191539 https://haqqin.az/news/191539
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14.10.2020 15:45 Ответить
Пашинян о тяжелой ситуации на фронте: «Армянская армия отступает» https://haqqin.az/news/191544
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14.10.2020 15:46 Ответить
Ильхам Алиев: Азербайджан освободил новые территории в Карабахе СРОЧНО; ОБНОВЛЕНО https://haqqin.az/news/191548
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14.10.2020 15:47 Ответить
Скад - варварское совковое оружие прошлого века. Из-за своей неточности и дальности годится только для обстрелов населенных пунктов (в простонародье это чудо-оружие называют летающими телеграфными столбами).
Т.е. по сути является оружием террористов.

Помнится, Хусейн очень любил по Израилю Скадами швыряться.
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14.10.2020 15:58 Ответить
да это не Точка-У для ведения тактичееских боев на малой дальности, это баллистическая ракета средней дальности и мое мнениее, Армении она абсолютно ни к чему от греха подальше, ибо армяне это такие же имперцы как и русские
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14.10.2020 16:05 Ответить
http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/9K72_SCUD.pdf
9К72 / Р-17 - SS-1C/D/E SCUD-B/C/D - в Ереване и Афгане .
СПУ 9П117 м на параде в Ереване.

ОТР " Искандер - Э" с изделием 9 М 723, купленное за кредит с рф на параде в Ереване.
Могут только воевать на Параде....
Армяне !Отдайте захваченные территории Азербайджана в 1990-91 году.

Азербайджан завдав удару по Вірменії: атаковано ракетні комплекси "Ельбрус" - Цензор.НЕТ 831
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14.10.2020 16:41 Ответить
""""Искандеры" были впервые представлены 21 сентября на параде в Ереване, посвященном 25-летию независимости Армении. Однако, по некоторым данным, боевые машины еще раньше поступили на вооружение армянской армии.

Азербайджан завдав удару по Вірменії: атаковано ракетні комплекси "Ельбрус" - Цензор.НЕТ 9138
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14.10.2020 16:45 Ответить
ИСКАНДЕРОВ УЖЕ НЕТ, А КРЕДИТ ОСТАЛСЯ
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14.10.2020 21:10 Ответить
Оно создано в эпоху ядерного психоза....и полностью соответсвовало своему назначению...для ядреного заряда разлет 300-400м не имеет значения....
Точка создавалось уже во времена, когда стало понятно. что применение ядерного оружия невозможно и полностью заменило такое недоразумение как Луна-М...
Кстати о птичках ЛУНА-М планировалась как управляемая противаокорабельная ракета для ВМФ...морякам она не поравилась и ее передали в сухопутные войска...и там ее назначение стало как средсво ядерного поражения и уже неуправляемое...но осталась неядерная боевая часть и она кумулятивная... При этом ошибка при попадании составляет 200м...
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14.10.2020 17:43 Ответить
ВС Азербайджана воспользовались своей безнаказанностью и " нарушили перемирие", начав наносить более мощные удары, подчеркнул " президент" Карабаха Араик Арутюнян.
https://ru.armeniasputnik.am/karabah/20201014/24902873/Protivniku-udalos-vklinitsya-v-liniyu-fronta-**********-obratilsya-s-prizyvom-k-narodu.html
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14.10.2020 15:59 Ответить
видос
https://youtu.be/Fi8yGuzQors
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14.10.2020 17:49 Ответить
Вот так ведутся операции по освобождению окупированных территорий . А не в минских и норманских форматах .В данных форматах можно только обсуждать условия капитуляции .Как в старом одесском анекдоте - ....с вАзалином . Или бэз вАзалина ...((
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14.10.2020 18:43 Ответить
молодцы!
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14.10.2020 19:33 Ответить
Давай Азики!! Даёшь Ереван и Арарат!!
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14.10.2020 19:41 Ответить
Ну ты разогнался, не остановишь. Гора Арарат находится в Турции. А коньяк Арарат азербайджанцы обязательно выпьют на параде по взятию Еревана.
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14.10.2020 19:53 Ответить
Это пример правильных действий. Это тоже самое, когда наш Новоазовск безнаказанно обстреливали российские войска со своей территории, а наше ВСУ нанесло в ответ удары на поражение по ракетным комплексам в Ростовской области на упреждение, "как легитимным военным целям" Но это фантастика, т.к. у нашей власти паталогическая трусость/предательство/тупость
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14.10.2020 19:43 Ответить
ну вы тоже сравнили Армению с Россией
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14.10.2020 20:23 Ответить
Ну это отмазки трусов. Ну а кто мешает прямо сейчас наносить такие же удары по Лугандону? Это же не Россия. Или они тоже сильней Украины?
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15.10.2020 20:28 Ответить
В Карабахе армянские войска и население, на которое России по сути наплевать. В Лугандоне находятся "ихтамнеты", то есть официально это не российские войска, по факту они самые. Соответственно удар по ним, это удар по России. Аналог можете поискать в Цхинвали - когда наносили удар по грузинским деревням и военным, то "миротворцы" "не знали" кто это, откуда, проводили какие-то расследования и т.д. Как только по этим "неизвестным" наносили удар с грузинской стороны, то эти самые "неизвестные" оказывались российские "миротворцы", россграждане которых терроризируют и т.д. разницу чувствуете с Карабахом?
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23.10.2020 08:51 Ответить
Кстати, пару дней назад наткнулся на рашкинской КП, на комент от рашика....Ростовская обл.10.09.2017Ростов-на-Дону, РоссияА фильмец-то--подленький,гаденький, как и режиссёришка,"русский патриот",предавший Родину, и сюжет фильма напоминает события в Крыму и на Донбассе: Москва признала Независимость Ичкерии, Армия РФ ушла, оставив в неприкосновенности всё оружие--потом "защитила русских", угробив тысячи И русских, и "нерусских" в Чечне, начав со стёртого с лица земли артиллерией Грозного. Чеченцы, защищавшие Грозный, выпускали И русских на позиции РУССКИХ-артиллеристов, и те просили "защитников":"Не убивайте нас, в Грозном нет чеченских семей,все ушли в горы, в аулы, вы убиваете нас, женщин и детей!" А им командиры отвечали:"А у нас приказ!" И сейчас на Донбассе--то же самое! ВСЕ живущие в Приграничье, в Ростовской области, видели бесчисленные колонны "заблудившихся"войск:танки, БМП,БТР,"Грады", "Смерчи",ствольной "арты", КАМАЗов с "отпускниками", слышали КРУГЛОСУТОЧНЫЕ обстрелы городов и сёл Украины тяжёлой артиллерией,"ГРАДАМИ" и "СМЕРЧами".Уверен на 100%, что все в России об этом если не знают, то осознают! Кое-как "можно понять" "коренных россиян"--врут сами себе и всему миру о "наших войск на Украине нет", о танках и артиллерии из"любого военторга РФ"--чтобы хоть в своих глазах "оправдать" свою "природную"подлость. Но вот когда им вторят "бывшие" украинцы или "русские с украинскими фамилиями"(или Корнями)--это уже даже не подлость, этой Мерзости нет названия. Ад этим Нелюдям--самая малая Кара, этим "пореченко(вым),"прилепиным","мережко" и т.д.!
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14.10.2020 22:37 Ответить
Армяне уже кончились, по-этому завезли армян из Пскова и Бурятии.
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14.10.2020 20:29 Ответить
Не кидайся шапкой...у армян очень мощное финансовое лобби в США и некоторых странах нато...могут и подкинуть современных "подарков"....
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14.10.2020 23:34 Ответить
При этом "мощном финансовом лобби" Армения живет почти в средневековье. Это "лобби" очень любит свою страну, издалека. Я бы не прельщался насчет "лобби".
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15.10.2020 03:51 Ответить
ага.. в ход пошли наемники из сирии,ливии...
но едут в Карабах очень неохотно...
Видя никчемность армянского командования и скорое поражение Армении...
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15.10.2020 11:28 Ответить
пока "подарки" только из рашки котрабандним путем и самолетами некоторих авиалиний,которие скоро попадут под санкции....Азербайджан завдав удару по Вірменії: атаковано ракетні комплекси "Ельбрус" - Цензор.НЕТ 3983
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15.10.2020 11:31 Ответить
Появилось видео ...
https://m.youtube.com/watch?v=Fi8yGuzQors
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14.10.2020 21:09 Ответить
..Ну и что видно на видео, объекты только зафиксированы, но не уничтожены, и дрон снимал только картинку а не координаты..
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14.10.2020 22:46 Ответить
то что для тебя ненарисовали координати на картинке - неозначает что дрон их не передал
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14.10.2020 23:05 Ответить
"ненарисовали.." "неозначает.." сразу видно что имеем дело с интеллигентным человеком..)
А где на видео трупики "Эльбрусов"?
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14.10.2020 23:37 Ответить
армения сама признала о уничтожении установок Эльбрус, он же Скад.
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15.10.2020 10:17 Ответить
Дайте ссылку где "армения сама признала о уничтожении установок Эльбрус," что-то такой информации я не нашел..
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15.10.2020 11:47 Ответить
Военно-политическое руководство Азербайджана несет полную ответственность за изменение зоны боевых действий, заявило министерство обороны Армении.
https://ru.armeniasputnik.am/armenia/20201014/24900440/VS-Azerbaydzhana-nanesli-udary-po-*******-tekhnike-na-territorii-Armenii---zayavlenie-MO.html
Минобороны: ВС Азербайджана нанесли удары по военной технике на территории Армении https://verelq.am/ru/node/74845
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15.10.2020 13:50 Ответить
.."К счастью, в результате удара жертв и раненых нет."
В час ночи нанесли удар по Эльбрусам - и даже ни одного раненого, более чем странно; где военным в степи находиться кроме как в машинах или рядом с ними; и даже фотографий остовов дымящей военной техники нет, азербайджанцы сразу выложили бы видео или фотографии горящих машин, чего нет - того нет, что при их заявлениях довольно странно..
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15.10.2020 15:23 Ответить
Всему свое время. Сдохнувшие армянские террористы нас не интересуют. Азербайджан сообщил , что при уничтожении не пострадало мирное население , армяне сами это подтвердили. Сам момент не показываем по одной причине, попробуйте сами догадайтесь, не сложно.
Ильхам Алиев сообщил об освобождении еще шести сел

https://haqqin.az/news/191634
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15.10.2020 17:09 Ответить
.."Сам момент не показываем по одной причине".. А кто это "мы"? Интересно, другие эпизоды с фейерверками азербаджанцы выставляют напоказ, а вот этот - нет.. И ещё догадаться надо..) И уничтожения не было и раненых тоже, не было.. А что делать мирному населению в час ночи толпой в степи? Поэтому "не пострадало мирное население " Всё-равно,как ни крути - непонятки..
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15.10.2020 21:47 Ответить
Я думал ты сам поймешь , ну чтож. Установки уничтожены на территории армении дронами камикадзе , поэтому видео момента взрывов отсутствуют . Есть и много видео в Карабахе, например уничтожение РЭБ и ЗРК С - 300 , где так же нет момента взрывов. Ну ты что не будешь теперь верить и армянам которые сами признают , что те самые установки выдвинутые на позиции были уничтожены. Тебе прям подавай все детали, тут главное результат. Установки были выдвинуты в приграничную зону где как видим на видео в отсутствии мирного населения. Но армяне могли бы арать на весь мир , что Азербайджан убивает мирное население армении, и использовали бы это для привлечения ОДКБ.Что тут не понятного по поводу отсутствия жертв мирного населения. Азербайджан оставляет за собой право при необходимости наносить удары по легитимным военным объектам с целью их подавления ,для защиты мирного населения Азербайджана.
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16.10.2020 09:09 Ответить
"Я думал ты сам поймешь.." А зачем нужно было по-еврейски юлить, так сразу по-человечески и озвучили бы вашу версию, что дронами - камикадзе, хотя я видел (и не одно) видео с дронов-камикадзе, где объект всё приближается, приближается до полного столкновения, а тут этого нет. Дана просто обзорная картинка то с приближением то с удалением..
"Тебе прям подавай все детали, тут главное результат.." Результата-то и не видно, допустим, установки уничтожены, другой дрон мог бы сделать съемку "результата", в других случаях это делается. Короче, если нет трупа, то об убийстве говорить рано, нет фактов, а просто говорить можно сколько угодно.. Ну, армяне сообщают "К счастью, в результате удара жертв и раненых нет," что это за удар, где вообще нет жертв, даже раненых, ну не могли военные в это время находиться вне машин, или,может, дроны-камикадзе были (если они были) "неправильные," без боевого заряда.. )
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16.10.2020 13:27 Ответить
"по-европейски юлить" круто подмечено. Наверное во всех войнах, когда умирает солдат, не очень хочется об этом афишировать. А когда убивают мирное население , то каждому хочется кричать громче, чтобы об этом узнал весь мир.
Вот пример видео на канале Минобороны Азербайджана , как дроны-камикадзе работают. Где четко видно ,что нет самого момента взрыва. https://www.youtube.com/watch?v=e-xqOcO8YWw
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16.10.2020 15:12 Ответить
..Да, по-европейски "юлить" звучит круто.) На этом видео на 2.08 минуте тоже упоминается этот случай, только картинкой; там упомянули ещё что заряд дрона-камикадзе весит ~ 25кг, а если грохнут одновременно ~ 4 таких заряда - и ни одного раненого - то это фантастика, или, наверное, эти установки армян были с дистанционным управлением: )
https://www.youtube.com/watch?v=Rg_8b6Y3LdA&ab_channel=MixNews
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16.10.2020 18:57 Ответить
хитро сделано .. обстреляна ,кажись ,только территория...Как предупреждение Пашиняну..

доказательств НЕТ ..Удара по Армении для того ,чтоби москва имела формальний повод помочь Армении согласно Договора...
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15.10.2020 11:33 Ответить
гуд
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14.10.2020 21:20 Ответить
Азербайджанцы показали видео из Джебраила с уничтоженной и захваченной техникой и водружением флага. https://az.sputniknews.ru/karabakh/20201014/425203069/Minoborony-Azerbaydzhana-opublikovalo-pervye-kadry-iz-osvobozhdennogo-Dzhebraila---video.html
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14.10.2020 22:39 Ответить
ТАК ОКАЗЫВАЕТСЯ РОССИЙСКОЕ ОРУЖИЕ ГОВНО !!! ГУЛЯЙ ВАЛЯЙ !!! ПУТИН СПУЩАЙ ПОРТКИ !)
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14.10.2020 23:25 Ответить
аналаГавнетам хана
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15.10.2020 04:46 Ответить
касапоКОТЕЛ .
.

Азербайджан завдав удару по Вірменії: атаковано ракетні комплекси "Ельбрус" - Цензор.НЕТ 1640
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15.10.2020 07:42 Ответить
я-я! марта!, я-я!!!))))
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15.10.2020 09:54 Ответить
поки що Азербайджан "перегруповує сили"...

щоб взяти висоти навколо Гадруту....

Сам Гадрут малоцікавий у ******** війні в горах..
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/**************************************************************************-RihI8Z_O6 Азербайджан завдав удару по Вірменії: атаковано ракетні комплекси "Ельбрус" - Цензор.НЕТ 5959
Азербайджан завдав удару по Вірменії: атаковано ракетні комплекси "Ельбрус" - Цензор.НЕТ 1037
Зараз отимальний варіант Азербайджану вдарити з Фізулінського напряму на Червоний Базар..
Тоді Гадрут(вірменський) перестає відігравати будь-яку роль...
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15.10.2020 11:25 Ответить
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