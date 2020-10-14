Азербайджан нанес удар по Армении: атакованы ракетные комплексы "Эльбрус". ФОТО

Минобороні Азербайджана заявляет об уничтожении армянских ракетных комплексов "Эльбрус".

Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на haqqin.az.

"14 октября около 01:00 было замечено, что со стороны Республики Армения в приграничной с оккупированным Кельбаджарским районом Азербайджана зоне были размещены на стартовой позиции несколько оперативно-тактических баллистических ракетных комплексов - СКАДов (СКАДом называют ракетные комплексы "Эльбрус". - Ред.)", - говорится в сообщении.

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По словам Минобороны Азербайджана, ракетные комплексы в этом районе якобы были нацелены на гражданское население и инфраструктуру в Гяндже, Мингячевире и других городах Азербайджана.

Минобороны Азербайджана утверждает, что приняла превентивные меры, в результате которых приведенные в состояние готовности к пуску оперативно-тактические ракетные комплексы были обезврежены "как легитимная военная цель".