Азербайджан завдав удару по Вірменії: атаковано ракетні комплекси "Ельбрус". ФОТО
Міноборони Азербайджану заявляє про знищення вірменських ракетних комплексів "Ельбрус".
Про це йдеться в повідомленні Міноборони Азербайджану, передає Цензор.НЕТ із посиланням на haqqin.az.
"14 жовтня приблизно о 1:00 було помічено, що з боку Республіки Вірменія в прикордонній з окупованим Кельбаджарським районом Азербайджану зоні були розміщені на стартовій позиції кілька оперативно-тактичних балістичних ракетних комплексів - СКАД (СКАД називають ракетні комплекси "Ельбрус". - Ред.)", - йдеться в повідомленні.
За словами Міноборони Азербайджану, ракетні комплекси в цьому районі нібито були націлені на цивільне населення та інфраструктуру в Гянджі, Мінгячевірі та інших містах Азербайджану.
Міноборони Азербайджану стверджує, що вжило превентивних заходів, у результаті яких приведені в стан готовності до пуску оперативно-тактичні ракетні комплекси були знешкоджені "як легітимна військова ціль".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Т.е. по сути является оружием террористов.
Помнится, Хусейн очень любил по Израилю Скадами швыряться.
9К72 / Р-17 - SS-1C/D/E SCUD-B/C/D - в Ереване и Афгане .
СПУ 9П117 м на параде в Ереване.
ОТР " Искандер - Э" с изделием 9 М 723, купленное за кредит с рф на параде в Ереване.
Могут только воевать на Параде....
Армяне !Отдайте захваченные территории Азербайджана в 1990-91 году.
Точка создавалось уже во времена, когда стало понятно. что применение ядерного оружия невозможно и полностью заменило такое недоразумение как Луна-М...
Кстати о птичках ЛУНА-М планировалась как управляемая противаокорабельная ракета для ВМФ...морякам она не поравилась и ее передали в сухопутные войска...и там ее назначение стало как средсво ядерного поражения и уже неуправляемое...но осталась неядерная боевая часть и она кумулятивная... При этом ошибка при попадании составляет 200м...
https://ru.armeniasputnik.am/karabah/20201014/24902873/Protivniku-udalos-vklinitsya-v-liniyu-fronta-**********-obratilsya-s-prizyvom-k-narodu.html
https://youtu.be/Fi8yGuzQors
но едут в Карабах очень неохотно...
Видя никчемность армянского командования и скорое поражение Армении...
https://m.youtube.com/watch?v=Fi8yGuzQors
А где на видео трупики "Эльбрусов"?
https://ru.armeniasputnik.am/armenia/20201014/24900440/VS-Azerbaydzhana-nanesli-udary-po-*******-tekhnike-na-territorii-Armenii---zayavlenie-MO.html
Минобороны: ВС Азербайджана нанесли удары по военной технике на территории Армении https://verelq.am/ru/node/74845
В час ночи нанесли удар по Эльбрусам - и даже ни одного раненого, более чем странно; где военным в степи находиться кроме как в машинах или рядом с ними; и даже фотографий остовов дымящей военной техники нет, азербайджанцы сразу выложили бы видео или фотографии горящих машин, чего нет - того нет, что при их заявлениях довольно странно..
Ильхам Алиев сообщил об освобождении еще шести сел
https://haqqin.az/news/191634
"Тебе прям подавай все детали, тут главное результат.." Результата-то и не видно, допустим, установки уничтожены, другой дрон мог бы сделать съемку "результата", в других случаях это делается. Короче, если нет трупа, то об убийстве говорить рано, нет фактов, а просто говорить можно сколько угодно.. Ну, армяне сообщают "К счастью, в результате удара жертв и раненых нет," что это за удар, где вообще нет жертв, даже раненых, ну не могли военные в это время находиться вне машин, или,может, дроны-камикадзе были (если они были) "неправильные," без боевого заряда.. )
Вот пример видео на канале Минобороны Азербайджана , как дроны-камикадзе работают. Где четко видно ,что нет самого момента взрыва. https://www.youtube.com/watch?v=e-xqOcO8YWw
https://www.youtube.com/watch?v=Rg_8b6Y3LdA&ab_channel=MixNews
доказательств НЕТ ..Удара по Армении для того ,чтоби москва имела формальний повод помочь Армении согласно Договора...
.
щоб взяти висоти навколо Гадруту....
Сам Гадрут малоцікавий у ******** війні в горах..
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/**************************************************************************-RihI8Z_O6
Зараз отимальний варіант Азербайджану вдарити з Фізулінського напряму на Червоний Базар..
Тоді Гадрут(вірменський) перестає відігравати будь-яку роль...