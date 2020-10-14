Азербайджан завдав удару по Вірменії: атаковано ракетні комплекси "Ельбрус". ФОТО

Міноборони Азербайджану заявляє про знищення вірменських ракетних комплексів "Ельбрус".

Про це йдеться в повідомленні Міноборони Азербайджану, передає Цензор.НЕТ із посиланням на haqqin.az.

"14 жовтня приблизно о 1:00 було помічено, що з боку Республіки Вірменія в прикордонній з окупованим Кельбаджарським районом Азербайджану зоні були розміщені на стартовій позиції кілька оперативно-тактичних балістичних ракетних комплексів - СКАД (СКАД називають ракетні комплекси "Ельбрус". - Ред.)", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Перемир'я в Карабасі: Азербайджан і Вірменія звинувачують одне одного в обстрілі

За словами Міноборони Азербайджану, ракетні комплекси в цьому районі нібито були націлені на цивільне населення та інфраструктуру в Гянджі, Мінгячевірі та інших містах Азербайджану.

Міноборони Азербайджану стверджує, що вжило превентивних заходів, у результаті яких приведені в стан готовності до пуску оперативно-тактичні ракетні комплекси були знешкоджені "як легітимна військова ціль".