Двое подростков обрисовали палатки кандидата в депутаты Киевского горсовета. ФОТО

Двое парней обрисовали палатки одного из кандидатов в депутаты Киевского городского совета.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Отрабатывая территорию Святошинского района, оперативники Святошинского управления полиции обнаружили и задержали двух молодых людей в момент, когда те рисовали граффити на агитационных палатках. Правонарушителями оказались ранее не судимый 19-летний киевлянин и ранее судимый за кражу 16-летний местный житель.

На двух парней составлены административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые направлены в суд. За содеянное им грозит штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

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