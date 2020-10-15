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Новости Фото Местные выборы-2020
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Двое подростков обрисовали палатки кандидата в депутаты Киевского горсовета. ФОТО

Двое парней обрисовали палатки одного из кандидатов в депутаты Киевского городского совета.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Отрабатывая территорию Святошинского района, оперативники Святошинского управления полиции обнаружили и задержали двух молодых людей в момент, когда те рисовали граффити на агитационных палатках. Правонарушителями оказались ранее не судимый 19-летний киевлянин и ранее судимый за кражу 16-летний местный житель.

На двух парней составлены административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые направлены в суд. За содеянное им грозит штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

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Двое подростков обрисовали палатки кандидата в депутаты Киевского горсовета 01
Двое подростков обрисовали палатки кандидата в депутаты Киевского горсовета 02

агитация (507) Киев (25516) местные выборы (2752) хулиганство (352)


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Топ комментарии
+20
А чью палатку обрисовали? Если "зажопповцев", то честь и хвала.
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15.10.2020 15:45
+10
Ну если полиция ловила то или опзж или слуги)
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15.10.2020 15:55
+5
как говорил один мой знакомый судмедэксперт: "если друг попал в беду, друга мелом обведу"..
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15.10.2020 15:42
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как говорил один мой знакомый судмедэксперт: "если друг попал в беду, друга мелом обведу"..
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15.10.2020 15:42 Ответить
А чью палатку обрисовали? Если "зажопповцев", то честь и хвала.
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15.10.2020 15:45 Ответить
Ну если полиция ловила то или опзж или слуги)
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15.10.2020 15:55 Ответить
я что-то не видел палаток ЗАЖОПников в Киеве.
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15.10.2020 16:18 Ответить
Дефективных нужно воспитывать
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15.10.2020 15:45 Ответить
В смысле - продажных агитаторов?
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15.10.2020 15:58 Ответить
Если палатки "СН", то пацанам выдать по банке сгущенки за вредность.
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15.10.2020 17:03 Ответить
И благодарность.
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15.10.2020 17:04 Ответить
Ну, ребята старались придать палатке достойный, красивый вид, а вы так жёстко хотите их наказать. Не хорошо как-то получается.
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15.10.2020 17:31 Ответить
краще б просто обісцяли, на статтю не потягнуло б
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15.10.2020 17:40 Ответить
Гопота!
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15.10.2020 17:47 Ответить
Вспоминается выражение из детствa:
-Такого парня обосцали!
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15.10.2020 19:22 Ответить
 
 