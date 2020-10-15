Двоє підлітків обписали намети кандидата в депутати Київської міськради. ФОТО

Двоє хлопців замалювали намети одного з кандидатів у депутати Київської міської ради.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Відпрацьовуючи територію Святошинського району, оперативники управління захисту інтересів суспільства і держави столичного главку разом із працівниками Святошинського управління поліції виявили та затримали двох молодиків у момент, коли ті малювали графіті на агітаційних наметах. Правопорушниками виявилися раніше не судимий 19-ти річний киянин та раніше судимий за крадіжку 16-ти річний місцевий мешканець.

На двох хлопців складено адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення, які направлено до суду для прийняття рішень. За скоєне їм загрожує штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

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