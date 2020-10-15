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Новини Фото Місцеві вибори-2020
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Двоє підлітків обписали намети кандидата в депутати Київської міськради. ФОТО

Двоє хлопців замалювали намети одного з кандидатів у депутати Київської міської ради.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Відпрацьовуючи територію Святошинського району, оперативники управління захисту інтересів суспільства і держави столичного главку разом із працівниками Святошинського управління поліції виявили та затримали двох молодиків у момент, коли ті малювали графіті на агітаційних наметах. Правопорушниками виявилися раніше не судимий 19-ти річний киянин та раніше судимий за крадіжку 16-ти річний місцевий мешканець.

На двох хлопців складено адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення, які направлено до суду для прийняття рішень. За скоєне їм загрожує штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

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Двоє підлітків обписали намети кандидата в депутати Київської міськради 01
Двоє підлітків обписали намети кандидата в депутати Київської міськради 02

Автор: 

агітація (201) Київ (19461) місцеві вибори (1366) хуліганство (233)


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Топ коментарі
+20
А чью палатку обрисовали? Если "зажопповцев", то честь и хвала.
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15.10.2020 15:45
+10
Ну если полиция ловила то или опзж или слуги)
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15.10.2020 15:55
+5
как говорил один мой знакомый судмедэксперт: "если друг попал в беду, друга мелом обведу"..
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15.10.2020 15:42
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как говорил один мой знакомый судмедэксперт: "если друг попал в беду, друга мелом обведу"..
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15.10.2020 15:42 Відповісти
А чью палатку обрисовали? Если "зажопповцев", то честь и хвала.
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15.10.2020 15:45 Відповісти
Ну если полиция ловила то или опзж или слуги)
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15.10.2020 15:55 Відповісти
я что-то не видел палаток ЗАЖОПников в Киеве.
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15.10.2020 16:18 Відповісти
Дефективных нужно воспитывать
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15.10.2020 15:45 Відповісти
В смысле - продажных агитаторов?
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15.10.2020 15:58 Відповісти
Если палатки "СН", то пацанам выдать по банке сгущенки за вредность.
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15.10.2020 17:03 Відповісти
И благодарность.
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15.10.2020 17:04 Відповісти
Ну, ребята старались придать палатке достойный, красивый вид, а вы так жёстко хотите их наказать. Не хорошо как-то получается.
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15.10.2020 17:31 Відповісти
краще б просто обісцяли, на статтю не потягнуло б
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15.10.2020 17:40 Відповісти
Гопота!
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15.10.2020 17:47 Відповісти
Вспоминается выражение из детствa:
-Такого парня обосцали!
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15.10.2020 19:22 Відповісти
 
 