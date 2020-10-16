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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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На улицах оккупированной Керчи скопились груды мусора. ФОТО

Оккупационные власти Керчи не смогли заключить договор с компанией, специализирующейся на вывозе мусора. Поэтому в ряде районов города нет мусорных контейнеров, и горожане складывают отходы прямо посреди улиц.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

На дороге, ведущей ко входу на центральный рынок Керчи, лежат груды мусора. Изредка эти "островки" вывозят коммунальные службы, но на следующий день на улицах вновь появляются мусорные мешки, которые накапливаются и становятся источником неприятного запаха.

Мусорные контейнеры в ряде районов Керчи отсутствуют, поскольку подконтрольные России власти города до сих пор не смогли заключить договор с компанией, специализирующейся на вывозе мусора.

Читайте на Цензор.НЕТ: В водохранилищах оккупированных Крыма и Севастополя запасы воды не превышают 15%, - СМИ

Ранее керчане сообщали, что из Керчи вывезли 250 мусорных контейнеров, поскольку их собственник ООО "Сервисное агентство" вступило в конфликт с оккупационным унитарным предприятием "Крымэкоресурсы".

На улицах оккупированной Керчи скопились груды мусора 01
На улицах оккупированной Керчи скопились груды мусора 02
На улицах оккупированной Керчи скопились груды мусора 03

Автор: 

Керчь (442) Крым (26380) мусор (490)


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Топ комментарии
+23
Если бы на улицах Керчи жители не складывали кучи мусора то их складывали бы солдаты НАТО.
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16.10.2020 18:54
+12
это не мусор!!!.. это духовность "рускавага мира"!!!..
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16.10.2020 18:55
+9
На улицах оккупированной Керчи скопились груды мусора - Цензор.НЕТ 4019
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16.10.2020 19:08
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Фу.. свинюшник.
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16.10.2020 18:47 Ответить
И что это даже не камни с неба
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16.10.2020 18:47 Ответить
Хорошая картинка получилась
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16.10.2020 18:48 Ответить
Главноє бєз біндєравцев, правда?
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16.10.2020 18:51 Ответить
как это по- кацапSSки: оккупанты- руцкие свиньи, которые жрут, срут на нашей земле и презирают нашу землю
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16.10.2020 18:51 Ответить
Как же наших людей не презирать? Основная масса с радостью подставит зад кацапа с бубгежом о братстве,это не чеченцы которые им брошки режут а они им дань платят.
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16.10.2020 19:03 Ответить
типові кацапські пейзажі....сміття ще трохи замало
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16.10.2020 18:51 Ответить
Пофігу.
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16.10.2020 18:51 Ответить
ох уж эти биндеры
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16.10.2020 18:53 Ответить
Если бы на улицах Керчи жители не складывали кучи мусора то их складывали бы солдаты НАТО.
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16.10.2020 18:54 Ответить
Что за бред? Солдаты НАТО решили бы проблему с мусором в один день.
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16.10.2020 20:39 Ответить
Табличка 'сарказм'.
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17.10.2020 15:20 Ответить
это не мусор!!!.. это духовность "рускавага мира"!!!..
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16.10.2020 18:55 Ответить
Допоки там росія, мене це не бентежить.
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16.10.2020 18:59 Ответить
Приєднуюсь до вашої стурбованості На улицах оккупированной Керчи скопились груды мусора - Цензор.НЕТ 6818
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16.10.2020 19:10 Ответить
ну теперь точно родная говень
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16.10.2020 19:01 Ответить
ето обычная кацапская среда - в гавне жить,
с лопаты жрать..
я бы их даже упрекал за ето......
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16.10.2020 19:02 Ответить
Кацапы и срач - понятия неразделимые.
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16.10.2020 19:05 Ответить
Шо интересно,на всех трех фото видны две машины-темная и кофейно-серая.И на фоне их разные кучи мусора. Смахивает на заказуху.
Этот "КУЛЬТУРНЫЙ"мусор можно выгрузить и загрузить в машину за 5 минут.
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16.10.2020 21:19 Ответить
И кто это , по-твоему, занимается таким 'грязным делом'? Неужто НАТО ? Или опять бандеровцы?
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16.10.2020 21:33 Ответить
На бытовой мусор из квартир совершенно не похоже. Здоровенные мешки и здоровенные коробки. аккуратно сложенные. Ничего не подтекает и не вытекает... Похоже. ремонт где-то делали и не успели вывезти. Сложено то все аккуратно. Лень гуглить.
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16.10.2020 19:08 Ответить
Будет тебе теперь о чем поговорить неделю, о кацапском мусоре...
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16.10.2020 19:11 Ответить
А прочитал.. Возле рынка... Так то еще суперчисто. У нас возле центральног после обеда такое творится....
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16.10.2020 19:11 Ответить
у вас это где ? в Караганде ?
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16.10.2020 20:30 Ответить
Ничего не подтекает и не вытекает
...

Ясен пінь. Все, що могло підтікати - вичавили і випили )))0))0)))
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16.10.2020 19:14 Ответить
На улицах оккупированной Керчи скопились груды мусора - Цензор.НЕТ 4019
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16.10.2020 19:08 Ответить
Керчь и Львов, случайно, не были городами-побратимами до аннексии? Пейзажи вообще не отличить
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16.10.2020 19:09 Ответить
Та да... Две аккуратных кучки сложенных ящиков и город полностью в гамне... Дейстаительно. вообще не отличить
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16.10.2020 19:12 Ответить
Когда воды в бачке не буте, срать будут на улицах, чтоб дома не воняло...
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16.10.2020 19:18 Ответить
СРУзький Мыр..
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16.10.2020 19:26 Ответить
Порошенко перекрыл вывоз муусора, однозначно!
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16.10.2020 19:45 Ответить
мечты рабов ... На вулицях окупованої Керчі нагромадилися купи сміття - Цензор.НЕТ 8349
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16.10.2020 19:48 Ответить
Чип и Дейл спешат на помощь. Фокин и Кравчук и напоят, а заодно и уберут мусор
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16.10.2020 20:19 Ответить
какая то АККУРАТНАЯ кучка , может кто ПЕРЕЗЖАЕТ ???? вот помню во Львове вот там был ПИСЕЦ !!! и крысы и мыши и кошки и собаки и БОМЖИ !!!
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16.10.2020 20:32 Ответить
Ничего,к весне собаки растащат. Зато без биндер
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16.10.2020 21:08 Ответить
Это же Говень, мусор это же не биндеры
На вулицях окупованої Керчі нагромадилися купи сміття - Цензор.НЕТ 6490
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16.10.2020 23:38 Ответить
Ну просто "гори" сміття. Жах... А це Дніпропетровськ, і контейнери є і укладені договори, але за виборами меру не до таких дрібьязків.
На вулицях окупованої Керчі нагромадилися купи сміття - Цензор.НЕТ 4169
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17.10.2020 02:34 Ответить
 
 