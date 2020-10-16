На улицах оккупированной Керчи скопились груды мусора. ФОТО

Оккупационные власти Керчи не смогли заключить договор с компанией, специализирующейся на вывозе мусора. Поэтому в ряде районов города нет мусорных контейнеров, и горожане складывают отходы прямо посреди улиц.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

На дороге, ведущей ко входу на центральный рынок Керчи, лежат груды мусора. Изредка эти "островки" вывозят коммунальные службы, но на следующий день на улицах вновь появляются мусорные мешки, которые накапливаются и становятся источником неприятного запаха.

Мусорные контейнеры в ряде районов Керчи отсутствуют, поскольку подконтрольные России власти города до сих пор не смогли заключить договор с компанией, специализирующейся на вывозе мусора.

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Ранее керчане сообщали, что из Керчи вывезли 250 мусорных контейнеров, поскольку их собственник ООО "Сервисное агентство" вступило в конфликт с оккупационным унитарным предприятием "Крымэкоресурсы".





