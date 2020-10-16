На вулицях окупованої Керчі нагромадилися купи сміття. ФОТО

Окупаційна влада Керчі не змогла укласти договір із компанією, що спеціалізується на вивезенні сміття. Тому в деяких районах міста немає сміттєвих контейнерів, і городяни складають відходи прямо посеред вулиць.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

На дорозі, що веде до входу на центральний ринок Керчі, лежать купи сміття. Зрідка ці "острівці" вивозять комунальні служби, але наступного дня на вулицях знову з'являються сміттєві мішки, які накопичуються і стають джерелом неприємного запаху.

Сміттєві контейнери в деяких районах Керчі відсутні, оскільки підконтрольна Росії влада міста досі не змогла укласти договір з компанією, що спеціалізується на вивезенні сміття.

Раніше жителі Керчі повідомляли, що з міста вивезли 250 сміттєвих контейнерів, оскільки їхній власник ТОВ "Сервісне агентство" вступив у конфлікт з окупаційним унітарним підприємством "Кримекоресурси".

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