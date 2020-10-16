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Новини Фото Окуповані території
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На вулицях окупованої Керчі нагромадилися купи сміття. ФОТО

Окупаційна влада Керчі не змогла укласти договір із компанією, що спеціалізується на вивезенні сміття. Тому в деяких районах міста немає сміттєвих контейнерів, і городяни складають відходи прямо посеред вулиць.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

На дорозі, що веде до входу на центральний ринок Керчі, лежать купи сміття. Зрідка ці "острівці" вивозять комунальні служби, але наступного дня на вулицях знову з'являються сміттєві мішки, які накопичуються і стають джерелом неприємного запаху.

Сміттєві контейнери в деяких районах Керчі відсутні, оскільки підконтрольна Росії влада міста досі не змогла укласти договір з компанією, що спеціалізується на вивезенні сміття.

Раніше жителі Керчі повідомляли, що з міста вивезли 250 сміттєвих контейнерів, оскільки їхній власник ТОВ "Сервісне агентство" вступив у конфлікт з окупаційним унітарним підприємством "Кримекоресурси".

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На вулицях окупованої Керчі нагромадилися купи сміття 01

На вулицях окупованої Керчі нагромадилися купи сміття 02
На вулицях окупованої Керчі нагромадилися купи сміття 03

Автор: 

Керч (192) Крим (14143) сміття (477)


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Топ коментарі
+23
Если бы на улицах Керчи жители не складывали кучи мусора то их складывали бы солдаты НАТО.
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16.10.2020 18:54
+12
это не мусор!!!.. это духовность "рускавага мира"!!!..
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16.10.2020 18:55
+9
На улицах оккупированной Керчи скопились груды мусора - Цензор.НЕТ 4019
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16.10.2020 19:08
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Фу.. свинюшник.
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16.10.2020 18:47 Відповісти
И что это даже не камни с неба
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16.10.2020 18:47 Відповісти
Хорошая картинка получилась
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16.10.2020 18:48 Відповісти
Главноє бєз біндєравцев, правда?
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16.10.2020 18:51 Відповісти
как это по- кацапSSки: оккупанты- руцкие свиньи, которые жрут, срут на нашей земле и презирают нашу землю
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16.10.2020 18:51 Відповісти
Как же наших людей не презирать? Основная масса с радостью подставит зад кацапа с бубгежом о братстве,это не чеченцы которые им брошки режут а они им дань платят.
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16.10.2020 19:03 Відповісти
типові кацапські пейзажі....сміття ще трохи замало
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16.10.2020 18:51 Відповісти
Пофігу.
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16.10.2020 18:51 Відповісти
ох уж эти биндеры
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16.10.2020 18:53 Відповісти
Если бы на улицах Керчи жители не складывали кучи мусора то их складывали бы солдаты НАТО.
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16.10.2020 18:54 Відповісти
Что за бред? Солдаты НАТО решили бы проблему с мусором в один день.
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16.10.2020 20:39 Відповісти
Табличка 'сарказм'.
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17.10.2020 15:20 Відповісти
это не мусор!!!.. это духовность "рускавага мира"!!!..
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16.10.2020 18:55 Відповісти
Допоки там росія, мене це не бентежить.
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16.10.2020 18:59 Відповісти
Приєднуюсь до вашої стурбованості На улицах оккупированной Керчи скопились груды мусора - Цензор.НЕТ 6818
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16.10.2020 19:10 Відповісти
ну теперь точно родная говень
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16.10.2020 19:01 Відповісти
ето обычная кацапская среда - в гавне жить,
с лопаты жрать..
я бы их даже упрекал за ето......
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16.10.2020 19:02 Відповісти
Кацапы и срач - понятия неразделимые.
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16.10.2020 19:05 Відповісти
Шо интересно,на всех трех фото видны две машины-темная и кофейно-серая.И на фоне их разные кучи мусора. Смахивает на заказуху.
Этот "КУЛЬТУРНЫЙ"мусор можно выгрузить и загрузить в машину за 5 минут.
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16.10.2020 21:19 Відповісти
И кто это , по-твоему, занимается таким 'грязным делом'? Неужто НАТО ? Или опять бандеровцы?
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16.10.2020 21:33 Відповісти
На бытовой мусор из квартир совершенно не похоже. Здоровенные мешки и здоровенные коробки. аккуратно сложенные. Ничего не подтекает и не вытекает... Похоже. ремонт где-то делали и не успели вывезти. Сложено то все аккуратно. Лень гуглить.
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16.10.2020 19:08 Відповісти
Будет тебе теперь о чем поговорить неделю, о кацапском мусоре...
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16.10.2020 19:11 Відповісти
А прочитал.. Возле рынка... Так то еще суперчисто. У нас возле центральног после обеда такое творится....
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16.10.2020 19:11 Відповісти
у вас это где ? в Караганде ?
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16.10.2020 20:30 Відповісти
Ничего не подтекает и не вытекает
...

Ясен пінь. Все, що могло підтікати - вичавили і випили )))0))0)))
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16.10.2020 19:14 Відповісти
На улицах оккупированной Керчи скопились груды мусора - Цензор.НЕТ 4019
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16.10.2020 19:08 Відповісти
Керчь и Львов, случайно, не были городами-побратимами до аннексии? Пейзажи вообще не отличить
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16.10.2020 19:09 Відповісти
Та да... Две аккуратных кучки сложенных ящиков и город полностью в гамне... Дейстаительно. вообще не отличить
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16.10.2020 19:12 Відповісти
Когда воды в бачке не буте, срать будут на улицах, чтоб дома не воняло...
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16.10.2020 19:18 Відповісти
СРУзький Мыр..
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16.10.2020 19:26 Відповісти
Порошенко перекрыл вывоз муусора, однозначно!
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16.10.2020 19:45 Відповісти
мечты рабов ... На вулицях окупованої Керчі нагромадилися купи сміття - Цензор.НЕТ 8349
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16.10.2020 19:48 Відповісти
Чип и Дейл спешат на помощь. Фокин и Кравчук и напоят, а заодно и уберут мусор
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16.10.2020 20:19 Відповісти
какая то АККУРАТНАЯ кучка , может кто ПЕРЕЗЖАЕТ ???? вот помню во Львове вот там был ПИСЕЦ !!! и крысы и мыши и кошки и собаки и БОМЖИ !!!
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16.10.2020 20:32 Відповісти
Ничего,к весне собаки растащат. Зато без биндер
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16.10.2020 21:08 Відповісти
Это же Говень, мусор это же не биндеры
На вулицях окупованої Керчі нагромадилися купи сміття - Цензор.НЕТ 6490
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16.10.2020 23:38 Відповісти
Ну просто "гори" сміття. Жах... А це Дніпропетровськ, і контейнери є і укладені договори, але за виборами меру не до таких дрібьязків.
На вулицях окупованої Керчі нагромадилися купи сміття - Цензор.НЕТ 4169
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17.10.2020 02:34 Відповісти
 
 