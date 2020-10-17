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С совершившим самосожжение ветераном Микитенко попрощались на Майдане. ФОТОрепортаж

На Майдане Независимости состоялась церемония прощания с участником войны на Донбассе Николаем Микитенко. Воин поджег себя в ночь на 11 октября и через несколько дней умер в больнице.

Попрощаться с Николаем Микитенко пришли его родные и друзья, военнослужащие, неравнодушные киевляне, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Многие из собравшихся принесли с собой живые цветы. Шел дождь, но это не помешало нескольким людям встать на колени перед гробом.

Дочь погибшего Юлия попросила всех быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Также во время прощания не звучали никакие политические лозунги и не было никаких флагов, кроме государственного и красно-черного.

Читайте на Цензор.НЕТ: Умер ветеран Микитенко, совершивший самосожжение на Майдане

Во время прощания звучал гимн Украины.

Похоронят Николая Микитенко на его родной Житомирщине.

Напомним, на Майдане Независимости в ночь с 10 на 11 октября ветеран российско-украинской войны Николай Микитенко совершил самосожжение. Дочь Микитенко Юлия сообщала, что мотивы его поступка сугубо политические: "Несогласие с действиями власти, а именно разведением войск на линии разграничения и ползучей оккупацией Россией. Он был абсолютно в трезвой памяти и четко осознавал, что делает. Не пытался себя потушить".

Также на Цензор.НЕТ: Супрун о самосожжении Микитенко: Во время советской оккупации так поступали воины УПА и диссиденты. Это плохой знак для Зеленского

Автор фото — Олег Богачук

С совершившим самосожжение ветераном Микитенко попрощались на Майдане 01
С совершившим самосожжение ветераном Микитенко попрощались на Майдане 02
С совершившим самосожжение ветераном Микитенко попрощались на Майдане 03
С совершившим самосожжение ветераном Микитенко попрощались на Майдане 04
С совершившим самосожжение ветераном Микитенко попрощались на Майдане 05
С совершившим самосожжение ветераном Микитенко попрощались на Майдане 06
С совершившим самосожжение ветераном Микитенко попрощались на Майдане 07
С совершившим самосожжение ветераном Микитенко попрощались на Майдане 08
С совершившим самосожжение ветераном Микитенко попрощались на Майдане 09
С совершившим самосожжение ветераном Микитенко попрощались на Майдане 10
С совершившим самосожжение ветераном Микитенко попрощались на Майдане 11
С совершившим самосожжение ветераном Микитенко попрощались на Майдане 12
С совершившим самосожжение ветераном Микитенко попрощались на Майдане 13
С совершившим самосожжение ветераном Микитенко попрощались на Майдане 14
С совершившим самосожжение ветераном Микитенко попрощались на Майдане 15

Автор: 

самосожжение (70) смерть (9222) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+58
Героя не змогли вбити путінські сепари, його вбили українські зебобіки.
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17.10.2020 13:07
+52
Слава ГЕРОЮ!
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17.10.2020 12:57
+49
В його смерті винен янелох.
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17.10.2020 13:04
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Слава ГЕРОЮ!
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17.10.2020 12:57 Ответить
Забрав би з собою хоч одного негідника---було б краще.Хоч би й всі патріоти спалилися--з них риб"яти лише реготатимуть...
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17.10.2020 22:55 Ответить
Вічна пам'ять та слава герою!
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17.10.2020 13:03 Ответить
Героя не змогли вбити путінські сепари, його вбили українські зебобіки.
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17.10.2020 13:07 Ответить
На самом деле, ему нужно было продолжать бороться (на этом уровне-слое). Но душа, судя по всему, не нашла иного пути, и делиться своим проступком, или не смогла или в момент принятия решения, оказалась с бесами, которые и рассказали, что это самый правильный путь...
Так нельзя!
Юлия, не хочу писать в личку, простите, искренне Вам соболезную!
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18.10.2020 05:12 Ответить
В його смерті винен янелох.
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17.10.2020 13:04 Ответить
100%
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17.10.2020 13:20 Ответить
Лайно ти севастопольське.
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17.10.2020 14:25 Ответить
https://censor.net/ru/user/207608,лайно кацапское,сгинь,гори в аду!
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17.10.2020 14:47 Ответить
достали воши зелено-кацапоские мужика.

RIP.
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17.10.2020 13:06 Ответить
Ян Палах та Олекса Гірник теж були хворими на голову?
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17.10.2020 13:13 Ответить
Первый раз про них слышу! И что они там навытворяли? Тоже себя сожгли? Тогда однозначно!
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17.10.2020 13:16 Ответить
Ліс... Зупиняють хлопці чоловіка. - Слава Ісусу Христу, пане. - Слава навіки Богу! - Ви пана Степана знаєте? Знаю, це Лицар Український! Проходьте, прошу пана, щасливої Вам дороги. Йде ще їден. Слава Ісусу Христу, пане. - Здрастє. Ви пана Степана знаєте? - А кто ето такой! - просим пана до гілляки
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17.10.2020 13:33 Ответить
Плохо жить в Украине и не знать ее истории Потом такие как ты и говорят а какая разница
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17.10.2020 18:22 Ответить
Добре жити тут і па-русккє гутарєть.Разьньєдца єсьць?
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17.10.2020 22:57 Ответить
Яке ти дурне або ти яке дурне - і немає ніякої різниці
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18.10.2020 09:41 Ответить
А ти занадто розумне,бо двух"їзіч"ясскає? Дві матки смоктати прагнеш?
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18.10.2020 21:52 Ответить
только сильный духом выбирает сам свой уход из етой жизни.
тока от не нужно больше так, хлопцы, от не нужно.....
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17.10.2020 13:13 Ответить
оставляю ето на вашей совести....
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17.10.2020 13:22 Ответить
Сильные духом выбирают путь- бороться!
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17.10.2020 14:18 Ответить
ГЕРОЮ СЛАВА !!!
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17.10.2020 13:07 Ответить
Людей неинтересных в мире нет.
Их судьбы - как истории планет.
У каждой все особое, свое,
и нет планет, похожих на нее.

А если кто-то незаметно жил
и с этой незаметностью дружил,
он интересен был среди людей
самой неинтересностью своей.

У каждого - свой тайный личный мир.
Есть в мире этом самый лучший миг.
Есть в мире этом самый страшный час,
но это все неведомо для нас.

И если умирает человек,
с ним умирает первый его снег,
и первый поцелуй, и первый бой...
Все это забирает он с собой.

Да, остаются книги и мосты,
машины и художников холсты,
да, многому остаться суждено,
но что-то ведь уходит все равно!

Таков закон безжалостной игры.
Не люди умирают, а миры.
Людей мы помним, грешных и земных.
А что мы знали, в сущности, о них?

Что знаем мы про братьев, про друзей,
что знаем о единственной своей?
И про отца родного своего
мы, зная все, не знаем ничего.

Уходят люди... Их не возвратить.
Их тайные миры не возродить.
И каждый раз мне хочется опять
от этой невозвратности кричать.
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17.10.2020 14:23 Ответить
"Но все же мало
только вспыхнуть.

Что после?

Пепел и зола.

Самосожжение - не выход.

Горенью вечному хвала!

Кто в мире факел,

кто окурок,

и скажет

синеглазый турок,

носить привыкший робу в тюрьмах,

а не в гостиных

вицмундир:

"Ведь если он гореть не будет,

ведь если ты гореть не будешь,

ведь если я гореть не буду,

то кто тогда согреет мир?!"
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17.10.2020 15:39 Ответить
Думаю то депресуха, а не тупость. Ему помощь была нужна
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18.10.2020 03:01 Ответить
Админ, выключи коменты! Набежали уже зебилы грязью облить отчаявшегося человека и близких его...
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17.10.2020 13:18 Ответить
Странный, бессмысленный поступок... Мне очень жаль человека, но так по-глупому расставаться с жизнью... Если уж так хотелось уйти, громко хлопнув дверью, то можно было забрать с собой еще кучу ублюдков типа мертвечука, кучмы, коломойши и прочих...
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17.10.2020 13:18 Ответить
Не говори ерунды. Можно подумать,у Медведчука и прочих нет охраны. Если бы так легко к ним было подобраться, чтобы убить, давно бы убили.
Как ты можешь называть его поступок бессмысленным? Он - герой. Убить себя во имя своей страны, показать несогласие, - могут только единицы.
Ян Палах, Ирина Славина, которые сожгли себя во имя идеи и справедливости, были глупцы?
Ты очень примитивно мыслишь
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17.10.2020 21:50 Ответить
Тональность комментария откровенно хамская. Плюс Вы тыкаете совершенно незнакомому человеку. Разговаривать с Вами не о чем...
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17.10.2020 22:44 Ответить
Були ще й українці.
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17.10.2020 23:00 Ответить
З ветераном Микитенком, який вчинив самоспалення, попрощалися на Майдані - Цензор.НЕТ 5444
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17.10.2020 13:33 Ответить
Практично ніякі змі не висвітлювали його вчинок.
Даремно він це зробив.
Краще би взяв в руки зброю і пришив кількох покидьків.
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17.10.2020 13:53 Ответить
Давно заметил что украинские СМИ всегда замалчивают неудобные инциденты.
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17.10.2020 14:25 Ответить
не українські, а олігархові.
а вони взагалі не українці.
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17.10.2020 14:28 Ответить
Нет, Ксения, не зря. Когда у Украины будет нормальная власть, о нем будут помнить.
О Яне Палахе тоже молчали.
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17.10.2020 21:52 Ответить
та коли це буде....
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17.10.2020 22:00 Ответить
Наприкінці жовтня 1968 року Василь Макух поїхав на Львівщину відвідати хвору сестру, а звідти - до Києва. Там, на Хрещатику, він вчинив акт самоспалення, вигукуючи «Геть окупантів!», «Хай живе вільна Україна!».

Вночі з 21 на 22 січня, непомітно від охоронців, Гірник піднявся на Чернечу гору, обійшов кілька разів постамент Шевченка, розкидав листівки, підпалив себе і, зробивши ще кілька кроків у бік Дніпра, вдарив ножем собі у груди.
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17.10.2020 23:05 Ответить
Да, вы правы.
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18.10.2020 11:23 Ответить
А что толку, что будут помнить. Жизнь не вернешь.
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17.10.2020 23:49 Ответить
Он распорядился жизнью как считал нужным.
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18.10.2020 11:24 Ответить
Не президент а гамно!!! Собрал всех агентов кремля вокруг, доводит страну до бурления масс. Ллюди уже жгут себя а реакции никакой. Тварь из цирка
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17.10.2020 14:21 Ответить
нижняя фотка убила насовсем......
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17.10.2020 15:51 Ответить
http://www.radikal.ru З ветераном Микитенком, який вчинив самоспалення, попрощалися на Майдані - Цензор.НЕТ 5888
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17.10.2020 16:12 Ответить
Здравия всем! Действия Микитенко считаю абсолютно неразумными, но уважаю его выбор- Бог ему судья! Почему не разумными? Потому что наступит время, когда сбудутся слова Цоя- " Мало кто остался в светлой памяти, в трезвом уме и с твердой рукой в строю. Солнце Мое - взгляни на Мкня, моя ладонь превратилась в кулак, и если есть Порох, дай и Огня, вот так". На одного стало меньше, а тогда на счету будет каждый. А так, соболезнования близким и родным.
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17.10.2020 16:40 Ответить
те, кому нечего ждать - отправляются в путь...
тем, кто ложится спать - спокойного сна...
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17.10.2020 17:21 Ответить
Да, но не в данном случае. Скорее всего- перезагрузка в еще более жестких условиях. И это в лучшем случае! На довеление до самоубийства- это не тянет, так же как и на жертву, это мое мнение, исходя из моего внутреннего ощущения. Интуиция так сказать. Поэтому, это самоубийство, а значит, перезагрузка в лучшем случае, но в болле жестких условиях. Либо Миры межмирья, пока опять не захочется жить.
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17.10.2020 17:38 Ответить
Когда человек умер-принято говорить хорошее.Я не знаю его,возможно он был хорошим человеком, раз пошел защищать страну.
Речь не о нем,ему уже не поможешь ничем.
Уходят люди из жизни...Не делайте этого, как бы трудно не было.
Самое страшное не в смерти,все умрут.Самое страшное-после,он пошел в огонь вечный.Самоубийцы царства Божьего не наследуют -говорит Библия.
Кто то может назвать себя атеистом или посмеяться-но это ничего не меняет.
Его дочь пишет:"надеюсь,ты нашел там покой".Что сказать ей? правду?
Не обманывайтесь...Пока мы живы,есть надежда.
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17.10.2020 19:36 Ответить
Все зло помню.ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ и соболезнование близким.
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17.10.2020 19:45 Ответить
А що каже верховний потерпілий Зелепукін? Чи йому забули доповісти?
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17.10.2020 21:11 Ответить
Ох люди,люди. Людина пішла на мученицьку смерть через дії влади яка шкодить ЙОГО народу. За свій народ воював. Це геройський поступок заслуговуючий вічної памяті. Це перший випадок,коли добровільно прийнято смерть через зрадницьку владу .Подівіться на цей поступок іншими очима,а не очима ватника і малороса.
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17.10.2020 21:52 Ответить
Спочивай з миром, Друже...
Схиляю голову.
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17.10.2020 22:00 Ответить
лучше не себя бы палил...а кого то из земразей/кремлевских ублюдков опзж/шария/кивы/медведчука рванул бы
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17.10.2020 22:02 Ответить
читаю коменти і бачу, що думки розділились. Це його життя і пан Микола має право розпорядитись ним так як вважає за потрібне. Але, на мою думку, такі люди значно більше користі приносять своїй країні та суспільству коли вони живі. Хоча.. якому, блін, суспільству? Тому "суспільству", яке під час війни та років найстрашнішої небезпеки для країни обирає собі у президенти клоуна, маріонетку зрадника-олігарха?? Для такого суспільства, напевно, не схотів чоловік жити. Дуже прикро.. І боляче.
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17.10.2020 22:11 Ответить
"МАВ право".На жаль.
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17.10.2020 23:07 Ответить
Він був на Майдані, відстоював ідеали Революції Гідності. Він захищав Україну від зовнішньої агресії. Та коли внутрішній ворог захопив владу в країні, а більшість населення при цьому залишилась байдужою до злочинних зрадницьких дій, він вчинив цей акт протесту. Тепер він з Небесною Сотнею, з героями імена яких золотими літерами вписані в героїчну історію України.
П.С. Вороги України в Одесі прийняли рішення перейменувати проспект Небесної Сотні, і повернути йому стару назву - проспект маршала Жукова.
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17.10.2020 22:20 Ответить
..(
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17.10.2020 22:21 Ответить
Сумно ....😪😪😪
Герою слава і вічна пам'ять !!
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17.10.2020 23:08 Ответить
Душа кожного може не витримати. Інколи просто кінчаються сили. Особливо у ветеранів що страждають від пост-травматичного синдрому військових. Царство небесне Герою.
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17.10.2020 23:16 Ответить
Вічна пам'ять. Дуже шкода. Спочивай, Герой!
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17.10.2020 23:21 Ответить
10 тисяч українців уже підтримали петицію! Важлива петиція про заборону проросійських партій та організацій через ЗУ "Про колабораціонізм". Прошу підтримати, поширити та повідомити знайомих! https://www.youtube.com/redirect?event=comments&stzid=Ugz8adVJiVvqZpAWu9d4AaABAg&q=https%3A%2F%2Fpetition.president.gov.ua%2Fpetition%2F105082&redir_token=QUFFLUhqbmZzYTk1TmFPbmVTZkNLYllJRFF1MEUtQWxfQXxBQ3Jtc0tuSHNZcmVsWmZIY2NsSmZkZHk0U1dQTDRlRUljOFlST2xFUGtGdzl0RnRsV04xeE9SdWVRZlNzbUFXdEdqQkZYdjRHdS05Vnk4SHdXQXc5VFprRGhDT3Z6TFU4c0g3ajdHRldmNmxIVkJ6akZaUGdwVQ%3D%3D https://petition.president.gov.ua/petition/105082
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18.10.2020 01:20 Ответить
Співчуття рідним ..
..
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18.10.2020 02:11 Ответить
Не стое , життя яке дароване Богом ,.. відавати , щоб доказати щось владі ., .., бо такі вчинки нічо її не докажуть .., лиш принесуть горе рідним і близьким ,..щось доказати можна тільки боротьбою або протестом ...
.. Будьмо сильні ...
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18.10.2020 02:16 Ответить
Знайте , що кожного життя Патріота,..важливе для України і він не е один і кожного любить Бог!!!… не підавайтеся на провокації , не накручуй е себе
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18.10.2020 02:19 Ответить
Порядочные уходят ,а пятая колонна процветает...
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18.10.2020 10:30 Ответить
Якщо після цього Зкленський не стане на коліна і не вибачиться перед народом,країною і воїнами, то кожен з нас і туалетний папір не положить у свій час до його...дай Бог,могили!
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24.10.2020 13:44 Ответить
 
 