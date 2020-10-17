С совершившим самосожжение ветераном Микитенко попрощались на Майдане. ФОТОрепортаж

На Майдане Независимости состоялась церемония прощания с участником войны на Донбассе Николаем Микитенко. Воин поджег себя в ночь на 11 октября и через несколько дней умер в больнице.

Попрощаться с Николаем Микитенко пришли его родные и друзья, военнослужащие, неравнодушные киевляне, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Многие из собравшихся принесли с собой живые цветы. Шел дождь, но это не помешало нескольким людям встать на колени перед гробом.

Дочь погибшего Юлия попросила всех быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Также во время прощания не звучали никакие политические лозунги и не было никаких флагов, кроме государственного и красно-черного.

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Во время прощания звучал гимн Украины.

Похоронят Николая Микитенко на его родной Житомирщине.

Напомним, на Майдане Независимости в ночь с 10 на 11 октября ветеран российско-украинской войны Николай Микитенко совершил самосожжение. Дочь Микитенко Юлия сообщала, что мотивы его поступка сугубо политические: "Несогласие с действиями власти, а именно разведением войск на линии разграничения и ползучей оккупацией Россией. Он был абсолютно в трезвой памяти и четко осознавал, что делает. Не пытался себя потушить".

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Автор фото — Олег Богачук





























