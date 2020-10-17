Украинский фильм-сказка "Только чудо" получил награду на международном кинофестивале. ФОТО

Ленту наградили за веру в добро и справедливость, а также отметили как лучший игровой полнометражный фильм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Награду фильм "Только чудо" получил на фестивале "Carpathian Mountain International Film". Всего там было представлено 116 работ из 45 стран.

Украинская лента получила награду "За веру в добро и справедливость, лучший игровой полнометражный фильм".

Это уже третья международная награда украинской сказки.

В ноябре 2019 года "Только чудо" получил награду на 15 Международном кинофестиваля для детей и юношества "Ролан" в Армении.

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А в мае 2020 года на Международном кинофестивале для детей и юношества "WonderFest" в Румынии жюри отметило работу режиссера фильма Елены Каретник и оператора Дмитрия Санина.













