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Украинский фильм-сказка "Только чудо" получил награду на международном кинофестивале. ФОТО

Ленту наградили за веру в добро и справедливость, а также отметили как лучший игровой полнометражный фильм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Награду фильм "Только чудо" получил на фестивале "Carpathian Mountain International Film". Всего там было представлено 116 работ из 45 стран.

Украинская лента получила награду "За веру в добро и справедливость, лучший игровой полнометражный фильм".

Это уже третья международная награда украинской сказки.

В ноябре 2019 года "Только чудо" получил награду на 15 Международном кинофестиваля для детей и юношества "Ролан" в Армении.

Также на Цензор.НЕТ: Сейчас в Киеве массовое засилье актеров из РФ: информация с "Миротворца" больше не влияет на их въезд в Украину, - кастинг-директор Самойленко

А в мае 2020 года на Международном кинофестивале для детей и юношества "WonderFest" в Румынии жюри отметило работу режиссера фильма Елены Каретник и оператора Дмитрия Санина.



Украинский фильм-сказка Только чудо получил награду на международном кинофестивале 01
Украинский фильм-сказка Только чудо получил награду на международном кинофестивале 02
Украинский фильм-сказка Только чудо получил награду на международном кинофестивале 03
Украинский фильм-сказка Только чудо получил награду на международном кинофестивале 04
Украинский фильм-сказка Только чудо получил награду на международном кинофестивале 05

Автор: 

кино (1535) награда (1798)


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Топ комментарии
+8
Помиляєтесь. Весь фільм зроблен Україною. Автор сценарію -Олена Каретник. Українські актори, музика написана українським композитором Дмитром Коноваловим, знімався у Буковелі. Дія фільму відбувається у 17 сторіччі. Подивіться спочатку.
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17.10.2020 15:38
+6
Актори всі українські, багато молоді, нових красивих облич, мова українська, знімався в Карпатах, жанр - казка. Сенс сюжету - зрозумілий кожній людини на Планеті - люби та бережі своїх батьків, свою родину, історія в цілому про добро.
Добро- незвична тема для сьогодення, правда ж?
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17.10.2020 15:50
+4
Актеры наши или кацапы?
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17.10.2020 14:01
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Актеры наши или кацапы?
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17.10.2020 14:01 Ответить
А что внешне не отличить?
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17.10.2020 14:12 Ответить
Ну, только если кацапы вдруг стали черными))
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17.10.2020 14:14 Ответить
Что то сложно вашу логику понять.
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17.10.2020 14:17 Ответить
Фильм получил высокую награду, но был ли он показан на нашем ТВ? Был ли он разрекламированным? Нужны ли такие мультфильмы нашему олигархическому ТВ? Думаю, что нет. Они на своих каналах показывают только деградирующие гадости.
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17.10.2020 15:04 Ответить
Украинские
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17.10.2020 14:34 Ответить
Українські, як і весь фільм.
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17.10.2020 15:40 Ответить
Супер. А на якому місці сказка як добрий рупль злого долара пабіділ?
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17.10.2020 14:32 Ответить
Можливо, фільм і справді хороший. Але яке відношення він має до України? Погляньте на костюми акторів, на архітектуру. Ви там не знайдете нічого українського. Хіба що "русскую тройку". Виникає сильна підозра, що й знімали цей фільм НЕ українською мовою. А можливо, і не з українськими акторами. Невже я помиляюсь?
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17.10.2020 14:42 Ответить
Пардон, где вы там "русскую тройку" увидели?
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17.10.2020 14:45 Ответить
у человека французская фамилия "Сутраптьян", ему кони троятся от этого
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17.10.2020 15:29 Ответить
Помиляєтесь. Весь фільм зроблен Україною. Автор сценарію -Олена Каретник. Українські актори, музика написана українським композитором Дмитром Коноваловим, знімався у Буковелі. Дія фільму відбувається у 17 сторіччі. Подивіться спочатку.
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17.10.2020 15:38 Ответить
Ты главное сиди на бутылке ровно
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17.10.2020 15:29 Ответить
Фильм смотрел в кинотеатре. На украинском языке. Украинские актёры. Показывали на телеканале ТеТ. Дочке 14 лет понравился. Кинокритики херовы
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17.10.2020 15:25 Ответить
Отлично что снимают костюмированные фильмы в естественных локациях, без компьютерной графики на фоне долбаного хромакея (как вовочка свои превыборные ролики)
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17.10.2020 15:31 Ответить
...погорячился я конечно на тему хромакея - его там полно (посмотрел трейлер).
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17.10.2020 15:34 Ответить
Netflix решил купить эту сказку. А на "Золотую дзигу' не попал ни на одну номинацию. Киноакадемикам должно быть стыдно.
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17.10.2020 15:34 Ответить
Актори всі українські, багато молоді, нових красивих облич, мова українська, знімався в Карпатах, жанр - казка. Сенс сюжету - зрозумілий кожній людини на Планеті - люби та бережі своїх батьків, свою родину, історія в цілому про добро.
Добро- незвична тема для сьогодення, правда ж?
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17.10.2020 15:50 Ответить
Тільки зйомки українських фільмів впали утричі, за рік. Поперлись знов знімати до нас фєдєрасти свої говно серіали... Слава Сватам!
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17.10.2020 16:11 Ответить
 
 