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Український фільм-казка "Тільки диво" отримав нагороду на міжнародному кінофестивалі. ФОТО

Стрічку нагородили за віру в добро і справедливість, а також відзначили як найкращий ігровий повнометражний фільм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагороду фільм "Тільки диво" отримав на фестивалі Carpathian Mountain International Film. Загаом там було представлено 116 робіт із 45 країн.

Українська стрічка отримала нагороду "За віру в добро і справедливість, найкращий ігровий повнометражний фільм".

Це вже третя міжнародна нагорода української казки.

У листопаді 2019 року "Тільки диво" отримав нагороду на 15 Міжнародному кінофестивалі для дітей та юнацтва "Ролан" у Вірменії.

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А у травні 2020 року на Міжнародному кінофестивалі для дітей та юнацтва WonderFest у Румунії журі відзначило роботу режисера фільму Олени Каретник та оператора Дмитра Саніна.



Український фільм-казка Тільки диво отримав нагороду на міжнародному кінофестивалі 01
Український фільм-казка Тільки диво отримав нагороду на міжнародному кінофестивалі 02
Український фільм-казка Тільки диво отримав нагороду на міжнародному кінофестивалі 03
Український фільм-казка Тільки диво отримав нагороду на міжнародному кінофестивалі 04
Український фільм-казка Тільки диво отримав нагороду на міжнародному кінофестивалі 05

Автор: 

кіно (961) нагорода (1260)


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Топ коментарі
+8
Помиляєтесь. Весь фільм зроблен Україною. Автор сценарію -Олена Каретник. Українські актори, музика написана українським композитором Дмитром Коноваловим, знімався у Буковелі. Дія фільму відбувається у 17 сторіччі. Подивіться спочатку.
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17.10.2020 15:38
+6
Актори всі українські, багато молоді, нових красивих облич, мова українська, знімався в Карпатах, жанр - казка. Сенс сюжету - зрозумілий кожній людини на Планеті - люби та бережі своїх батьків, свою родину, історія в цілому про добро.
Добро- незвична тема для сьогодення, правда ж?
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17.10.2020 15:50
+4
Актеры наши или кацапы?
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17.10.2020 14:01
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Актеры наши или кацапы?
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17.10.2020 14:01 Відповісти
А что внешне не отличить?
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17.10.2020 14:12 Відповісти
Ну, только если кацапы вдруг стали черными))
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17.10.2020 14:14 Відповісти
Что то сложно вашу логику понять.
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17.10.2020 14:17 Відповісти
Фильм получил высокую награду, но был ли он показан на нашем ТВ? Был ли он разрекламированным? Нужны ли такие мультфильмы нашему олигархическому ТВ? Думаю, что нет. Они на своих каналах показывают только деградирующие гадости.
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17.10.2020 15:04 Відповісти
Украинские
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17.10.2020 14:34 Відповісти
Українські, як і весь фільм.
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17.10.2020 15:40 Відповісти
Супер. А на якому місці сказка як добрий рупль злого долара пабіділ?
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17.10.2020 14:32 Відповісти
Можливо, фільм і справді хороший. Але яке відношення він має до України? Погляньте на костюми акторів, на архітектуру. Ви там не знайдете нічого українського. Хіба що "русскую тройку". Виникає сильна підозра, що й знімали цей фільм НЕ українською мовою. А можливо, і не з українськими акторами. Невже я помиляюсь?
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17.10.2020 14:42 Відповісти
Пардон, где вы там "русскую тройку" увидели?
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17.10.2020 14:45 Відповісти
у человека французская фамилия "Сутраптьян", ему кони троятся от этого
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17.10.2020 15:29 Відповісти
Помиляєтесь. Весь фільм зроблен Україною. Автор сценарію -Олена Каретник. Українські актори, музика написана українським композитором Дмитром Коноваловим, знімався у Буковелі. Дія фільму відбувається у 17 сторіччі. Подивіться спочатку.
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17.10.2020 15:38 Відповісти
Ты главное сиди на бутылке ровно
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17.10.2020 15:29 Відповісти
Фильм смотрел в кинотеатре. На украинском языке. Украинские актёры. Показывали на телеканале ТеТ. Дочке 14 лет понравился. Кинокритики херовы
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17.10.2020 15:25 Відповісти
Отлично что снимают костюмированные фильмы в естественных локациях, без компьютерной графики на фоне долбаного хромакея (как вовочка свои превыборные ролики)
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17.10.2020 15:31 Відповісти
...погорячился я конечно на тему хромакея - его там полно (посмотрел трейлер).
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17.10.2020 15:34 Відповісти
Netflix решил купить эту сказку. А на "Золотую дзигу' не попал ни на одну номинацию. Киноакадемикам должно быть стыдно.
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17.10.2020 15:34 Відповісти
Актори всі українські, багато молоді, нових красивих облич, мова українська, знімався в Карпатах, жанр - казка. Сенс сюжету - зрозумілий кожній людини на Планеті - люби та бережі своїх батьків, свою родину, історія в цілому про добро.
Добро- незвична тема для сьогодення, правда ж?
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17.10.2020 15:50 Відповісти
Тільки зйомки українських фільмів впали утричі, за рік. Поперлись знов знімати до нас фєдєрасти свої говно серіали... Слава Сватам!
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17.10.2020 16:11 Відповісти
 
 