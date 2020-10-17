Український фільм-казка "Тільки диво" отримав нагороду на міжнародному кінофестивалі. ФОТО

Стрічку нагородили за віру в добро і справедливість, а також відзначили як найкращий ігровий повнометражний фільм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагороду фільм "Тільки диво" отримав на фестивалі Carpathian Mountain International Film. Загаом там було представлено 116 робіт із 45 країн.

Українська стрічка отримала нагороду "За віру в добро і справедливість, найкращий ігровий повнометражний фільм".

Це вже третя міжнародна нагорода української казки.

У листопаді 2019 року "Тільки диво" отримав нагороду на 15 Міжнародному кінофестивалі для дітей та юнацтва "Ролан" у Вірменії.

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А у травні 2020 року на Міжнародному кінофестивалі для дітей та юнацтва WonderFest у Румунії журі відзначило роботу режисера фільму Олени Каретник та оператора Дмитра Саніна.













