Пьяная драка в Киеве закончилась стрельбой. ФОТО

Две компании повздорили в кафе возле ст. м. "Черниговская", и один из посетителей прострелил другому руку. Стрелявшему грозит до 7 лет за решеткой.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел вечером в субботу в кафе на ул. Попудренко.

"Во время конфликта один из участников достал пистолет травматического действия и осуществил несколько выстрелов, один из которых попал в оппонента. Двадцатилетнего пострадавшего госпитализировали в больницу с огнестрельным рваной раной кисти. Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 24-летний местный житель, по его словам, ранее не судимый", - рассказал начальник отдела полиции № 1 Деснянского управления полиции Владимир Борматов.

Полицейские изъяли пистолет и разрешение на него. Стрелявшего задержали, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

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