Пьяная драка в Киеве закончилась стрельбой. ФОТО
Две компании повздорили в кафе возле ст. м. "Черниговская", и один из посетителей прострелил другому руку. Стрелявшему грозит до 7 лет за решеткой.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел вечером в субботу в кафе на ул. Попудренко.
"Во время конфликта один из участников достал пистолет травматического действия и осуществил несколько выстрелов, один из которых попал в оппонента. Двадцатилетнего пострадавшего госпитализировали в больницу с огнестрельным рваной раной кисти. Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 24-летний местный житель, по его словам, ранее не судимый", - рассказал начальник отдела полиции № 1 Деснянского управления полиции Владимир Борматов.
Полицейские изъяли пистолет и разрешение на него. Стрелявшего задержали, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
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Что это за бред вообще, откуда оно у вас в голове взялось?
Что за передергивания?
И что делать в ситуации, когда у тебя в кармане травмат, а на тебя наезжают с угрозой применения силы? Ждать?
Разбить тарелку керамическую и резануть - самооборона подсобными.
Но они мечтают об пулемете с резиновыми пулями...
Но применять конечно нужно крайне аккуратно. Благо пока ещё не стрелял ни разу.
Приобрёл год назад, когда вата начала вылазить со всех щелей.
Ствол в руке уже некисло так "успокаивает" всех вокруг. Но если тело совсем сыние - ему может быть и похер. А если начать стрелять - то закроют уже тебя. Посему ношу ещё газовый балончик.
А ствол - понт. Который, право, действует на большинство. Ну или если тебя уже толпа прессует, и не хочешь пострадать от них.
Посему считаю - короткоствольный огнестрел, с правильным законодательством - то что надо...
Закон про самооборону то что надо, суд нормальный и полиция адекватная. Без этого хоть гаубица у тебя - толку мало, а проблем много
НО! Вначале, надо дождаться вышеописанных условий
P.S. Законодательство о самообороне - дерьмо. Согласен...
Подходил к концу 2020, редактирование по прежнему не реализовано...
Однако, пацана это не спасёт. Ибо ватоцефалы сейчас в фаворе...
Какие замечательные параллели проводят: уголовник, купивший у продажных мусоров за 400 баксов, разрешение на травматику и открывший по пьяни стрельбу, это отличная причина не давать законопослушным гражданам право на приобретение короткоствольного оружия!
По твоему двадцатилетние пацаны будут хранить свои пистолеты дома в сейфе для защиты от грабителей, а не потянутся с пистолетами в карманах на гульки и танцы?