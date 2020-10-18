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П'яна бійка в Києві закінчилася стріляниною. ФОТО

Дві компанії посварилися в кафе біля ст. м. "Чернігівська", і один з відвідувачів прострілив іншому руку. Стрілку загрожує до 7 років за ґратами.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався ввечері в суботу в кафе на вул. Попудренка.

"Під час конфлікту один з учасників дістав пістолет травматичної дії та здійснив кілька пострілів, один з яких влучив в опонента. Двадцятирічного потерпілого госпіталізували в лікарню з вогнепальною рваною раною кисті. Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ним виявився 24 -річний місцевий житель, за його словами, раніше не судимий", - розповів начальник відділу поліції № 1 Деснянського управління поліції Володимир Борматов.

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Поліцейські вилучили пістолет і дозвіл на нього. Чоловіка, який стріляв, затримали, йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Пяна бійка в Києві закінчилася стріляниною 01
Пяна бійка в Києві закінчилася стріляниною 02

Автор: 

Київ (19466) Нацполіція (15164) стрілянина (1781)


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Топ коментарі
+12
еще бы посадить того кто давал РАНЕЕ СУДИМОМУ разрешение на пистолет!
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18.10.2020 15:33
+12
Это успокоитель для особо борзых. Говорю как обладатель Форт-17Р.
Но применять конечно нужно крайне аккуратно. Благо пока ещё не стрелял ни разу.
Приобрёл год назад, когда вата начала вылазить со всех щелей.
Ствол в руке уже некисло так "успокаивает" всех вокруг. Но если тело совсем сыние - ему может быть и похер. А если начать стрелять - то закроют уже тебя. Посему ношу ещё газовый балончик.
А ствол - понт. Который, право, действует на большинство. Ну или если тебя уже толпа прессует, и не хочешь пострадать от них.
Посему считаю - короткоствольный огнестрел, с правильным законодательством - то что надо...
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18.10.2020 15:53
+10
а вот если бы у этих ребят были дробовики - они бы только вежливо друг-другу улыбнулись бы и разошлись
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18.10.2020 15:32
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а вот если бы у этих ребят были дробовики - они бы только вежливо друг-другу улыбнулись бы и разошлись
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18.10.2020 15:32 Відповісти
Можливо. Тому що думка про те, що можеш отримати кулю у голову діє трішки інакше ніж коли впевнений що нічого у відповідь не буде.
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18.10.2020 16:27 Відповісти
еще бы посадить того кто давал РАНЕЕ СУДИМОМУ разрешение на пистолет!
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18.10.2020 15:33 Відповісти
сразу видно, что у вас нет пистолета, поэтому вы такой нервный
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18.10.2020 15:34 Відповісти
нет.. а зачем он мне!? и помомему разрешение нельзя выдавать судимым!
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18.10.2020 15:41 Відповісти
судя по заявлениям оружейного лобби - наличие пистолета нормализует кровянное давление, успокаивает психику, делает человека добрее и внимательнее к окружающим, а так же добавляет физической привлекательности и удлиняет член, минимум на 2 сантиметра
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18.10.2020 15:43 Відповісти
тебе сидя на бутылке только об увеличении члена на 2 см и думать
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18.10.2020 16:14 Відповісти
что ты так настойчиво всех на бутылку усаживаешь? ты пристрастился?
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18.10.2020 17:59 Відповісти
Пишет, как будто в Украине стыдно не иметь пистолетов. Дожились... в Европу с пистолетами.
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18.10.2020 15:44 Відповісти
А шо, в Европе запрещено владение короткостволом?
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18.10.2020 20:06 Відповісти
Не разрешено. Ювелиры, журналисты и кое-то получают разрешение у Questura. И то это не просто. Guardia Giurata имеет, но это их профессия.
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18.10.2020 21:26 Відповісти
Италия - не вся Европа. И уж точно не Италии поучать хоть в чем-то Украину
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18.10.2020 21:31 Відповісти
Ты спросил о Европе. Тебе было отвечено о Европе.
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18.10.2020 21:33 Відповісти
Я спросил о всей Европе. Ты ответил об экспортере Ла Коза Ностры.
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18.10.2020 21:35 Відповісти
судимым никто разрешение не выдает.
Что это за бред вообще, откуда оно у вас в голове взялось?
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19.10.2020 00:48 Відповісти
"...по его словам, ранее не судимый"
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18.10.2020 15:42 Відповісти
там написано - НЕ СУДИМОМУ...
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18.10.2020 15:45 Відповісти
аа да сори недобачив)))
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18.10.2020 15:58 Відповісти
А де написано, що він раніше був засуджений?
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18.10.2020 16:01 Відповісти
в українській версії "раніше не судимий"
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18.10.2020 19:10 Відповісти
та вже побачив, помилився..
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18.10.2020 20:25 Відповісти
У стрелка нет судимости !
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18.10.2020 19:19 Відповісти
а где это ты вычитал, что ранее судимому, там чётко написано: - ранее "не судимому"
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18.10.2020 22:27 Відповісти
я чет не понял, где написано в статье, что он ранее судим? Статья упоминает лишь, что стрелявший "по его словам, ранее не судим".
Что за передергивания?
И что делать в ситуации, когда у тебя в кармане травмат, а на тебя наезжают с угрозой применения силы? Ждать?
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19.10.2020 00:46 Відповісти
Это 100% хулиганка. На месте порешают
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18.10.2020 15:35 Відповісти
Київ повільно перетворюється в Київбас...
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18.10.2020 15:40 Відповісти
"Черниговская" это не Киев.
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18.10.2020 16:04 Відповісти
Це Київ !
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18.10.2020 19:20 Відповісти
ну, с небольшой натяжкой да, почти киев - говорю по личному опыту, жил там. Хуже, наверное, только трещина с венком, даже борщага у окружной выглядит цивилизованнее
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19.10.2020 00:50 Відповісти
Дай быдлу оружие так оно будет хвататься за него по каждому поводу
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18.10.2020 15:41 Відповісти
Оно будет использовать его против других как инструмент для добычи пропитания.
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18.10.2020 17:23 Відповісти
Это не оружие - это "длинный кулак" для сцыкунов по жизни...
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18.10.2020 15:42 Відповісти
А чого для сцикунів? Обосновати зможеш чи пустодзвін по життю?
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18.10.2020 15:48 Відповісти
А своих мозгов нет?
Разбить тарелку керамическую и резануть - самооборона подсобными.
Но они мечтают об пулемете с резиновыми пулями...
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18.10.2020 15:55 Відповісти
Зрозуміло, пустодзвін .
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19.10.2020 20:41 Відповісти
Это успокоитель для особо борзых. Говорю как обладатель Форт-17Р.
Но применять конечно нужно крайне аккуратно. Благо пока ещё не стрелял ни разу.
Приобрёл год назад, когда вата начала вылазить со всех щелей.
Ствол в руке уже некисло так "успокаивает" всех вокруг. Но если тело совсем сыние - ему может быть и похер. А если начать стрелять - то закроют уже тебя. Посему ношу ещё газовый балончик.
А ствол - понт. Который, право, действует на большинство. Ну или если тебя уже толпа прессует, и не хочешь пострадать от них.
Посему считаю - короткоствольный огнестрел, с правильным законодательством - то что надо...
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18.10.2020 15:53 Відповісти
Это ты правильно написал про то что ствол - понт.
Закон про самооборону то что надо, суд нормальный и полиция адекватная. Без этого хоть гаубица у тебя - толку мало, а проблем много
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18.10.2020 15:58 Відповісти
Та да...
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18.10.2020 16:18 Відповісти
Ствол который не может "стреножить", т.е. колено радробить - это понт. Жалко, что из-за этих пукалок типа флябера, пневмата и гандонострела приходится приличным людям один патрон демонстрационный тратить и лишней работы хирургу приносить... Все иммитаторы огнестрела - зло злейшее! Это как порнографический фильм подростку...
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18.10.2020 16:01 Відповісти
Череп резина пробивает. Штатный патрон.
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18.10.2020 17:54 Відповісти
у нас нездоровые законы про самооборону нацеленные на отьем денег у человека защищающего себя... это неправильно, когда например, к тебе в квартиру вломились незнакомые люди и применить зарегистрированное оружие нельзя т.к. закончиться все в суде превышением самообороны.
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18.10.2020 16:29 Відповісти
Ну почему же. Что бы тебя посадили - тебе, всего на всего, надо дождаться, когда "вломившиеся" тебя пырнут/ударят/ранят. И тогда ты можешь их хоть убить. Тебе ничего не будет.
НО! Вначале, надо дождаться вышеописанных условий
P.S. Законодательство о самообороне - дерьмо. Согласен...
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18.10.2020 16:41 Відповісти
уточню описку - чтобы НЕ посадили- перечисленные условия...(((
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18.10.2020 21:03 Відповісти
Да, описался. Но исправить ведь комент нельзя, на этом сайте
Подходил к концу 2020, редактирование по прежнему не реализовано...
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18.10.2020 21:32 Відповісти
Против лома не приема ...., нарваться можешь на человека, который сначала стреляет, а потом думает, направил ты на него пистолет - ожидай пулю в ответ.
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18.10.2020 17:53 Відповісти
!!! Что стрелявшему ничего не будет, так это очевидно, как и то, что разрешение на травматику раздают направо и налево.
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18.10.2020 15:45 Відповісти
почему не будет? просто станет дорого...
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18.10.2020 16:26 Відповісти
Бидло вміє відпочивати "весело" .
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18.10.2020 15:47 Відповісти
У чувака на фотке шмот от Свастоун. Не думаю, что там просто конфликт. Скорее - на идеологической почве...
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18.10.2020 15:54 Відповісти
https://censor.net/ru/user/59085 Ну да. Научная дискуссия пошла немного не туда.
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18.10.2020 15:59 Відповісти
Научная там вряд ли. А вот то, что в соседней компашке кричале слава расеи, или хахлы-******** - вполне допускаю. За что один из них и получил пулю.
Однако, пацана это не спасёт. Ибо ватоцефалы сейчас в фаворе...
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18.10.2020 16:42 Відповісти
Скоро земразь опросик забабахает про оружие.
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18.10.2020 15:54 Відповісти
П'яна бійка в Києві закінчилася стріляниною - Цензор.НЕТ 5160
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18.10.2020 16:12 Відповісти
І хіба потрібно оте пу? Дай "мудрому"народу дозвіл на зброю і воно само себе перестріляє!!! Саме головне понти,як в косаба!
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18.10.2020 16:30 Відповісти
В б/я компанії є мудель, що завжди готовий доказати свою правду, і саме він, як правило, зі стволом(((
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18.10.2020 16:42 Відповісти
і правами, які дають йому право на придбання.
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19.10.2020 09:56 Відповісти
Какая тема для хоплофобов!
Какие замечательные параллели проводят: уголовник, купивший у продажных мусоров за 400 баксов, разрешение на травматику и открывший по пьяни стрельбу, это отличная причина не давать законопослушным гражданам право на приобретение короткоствольного оружия!
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18.10.2020 16:44 Відповісти
Европа наглым образом вторгается в налаженный быт сегодняшних европейцев своими дикими нравами
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18.10.2020 17:00 Відповісти
русский, твоя страна-помойка - вовсе не Европа.
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18.10.2020 20:08 Відповісти
Скорее всего дискуссия возникла по поводу концепции имплементации Будапештского меморандума в правовое поле свободной пожизненной зоны Донбасс в условиях легализации каннабиса, осложненной отсутствием кворума 300 депутатов
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18.10.2020 17:15 Відповісти
СРОЧНО разрешить короткоствол!!!)))
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18.10.2020 17:17 Відповісти
Тільки кожному бажаючому, а не окремій категорії особливих громадян.
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19.10.2020 09:55 Відповісти
Не надо ждать полицию после самообороны, надо тихо исчезать.
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18.10.2020 17:23 Відповісти
Если есть разрешение значит может стрелять и оборонятся .
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18.10.2020 17:37 Відповісти
"Если есть разрешение значит" мусор або син прокурора чи судді.
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19.10.2020 09:57 Відповісти
А откуда у 24-х летнего сопляка травмат и разрешение на него?
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18.10.2020 17:40 Відповісти
400 долларов цена разрешения на травмат в Киеве
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18.10.2020 21:10 Відповісти
как откуда, пап прикупил или денег сыну дал,тот мусорам и все решено.что никтот не знает как разрешение получают? мусорам хочется выпить , закусить и машинку прикупить
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18.10.2020 18:39 Відповісти
Выводы: Оружие должно быть доступно всем, продаваться по цене дешевого планшета или нотика.... Но...если помали пьяным или в наркотическом с оружием срок 5 лет...Если выпил то ты обязан вызвать полицию, и те обязаны у тебя принять оружие в оружейную камеру РОВД бесплатно...Где ты сможешь его забрать его на вторые сутки в трезвом виде...
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18.10.2020 21:47 Відповісти
Ну, таке трапляється, коли тільки "избранные" можуть мати зброю. Як правило, серед тих хто рівніше від інших виявляються ті, хто ближче до корита.
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19.10.2020 09:53 Відповісти
Ты совсем на старости лет умом тронулся?
По твоему двадцатилетние пацаны будут хранить свои пистолеты дома в сейфе для защиты от грабителей, а не потянутся с пистолетами в карманах на гульки и танцы?
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19.10.2020 10:23 Відповісти
Раджу хоплофобам поцікавитися обгрунтуванням за яким він получив "зеленку".
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19.10.2020 09:58 Відповісти
 
 