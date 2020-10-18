П'яна бійка в Києві закінчилася стріляниною. ФОТО
Дві компанії посварилися в кафе біля ст. м. "Чернігівська", і один з відвідувачів прострілив іншому руку. Стрілку загрожує до 7 років за ґратами.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Інцидент стався ввечері в суботу в кафе на вул. Попудренка.
"Під час конфлікту один з учасників дістав пістолет травматичної дії та здійснив кілька пострілів, один з яких влучив в опонента. Двадцятирічного потерпілого госпіталізували в лікарню з вогнепальною рваною раною кисті. Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ним виявився 24 -річний місцевий житель, за його словами, раніше не судимий", - розповів начальник відділу поліції № 1 Деснянського управління поліції Володимир Борматов.
Поліцейські вилучили пістолет і дозвіл на нього. Чоловіка, який стріляв, затримали, йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.
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Что это за бред вообще, откуда оно у вас в голове взялось?
Что за передергивания?
И что делать в ситуации, когда у тебя в кармане травмат, а на тебя наезжают с угрозой применения силы? Ждать?
Разбить тарелку керамическую и резануть - самооборона подсобными.
Но они мечтают об пулемете с резиновыми пулями...
Но применять конечно нужно крайне аккуратно. Благо пока ещё не стрелял ни разу.
Приобрёл год назад, когда вата начала вылазить со всех щелей.
Ствол в руке уже некисло так "успокаивает" всех вокруг. Но если тело совсем сыние - ему может быть и похер. А если начать стрелять - то закроют уже тебя. Посему ношу ещё газовый балончик.
А ствол - понт. Который, право, действует на большинство. Ну или если тебя уже толпа прессует, и не хочешь пострадать от них.
Посему считаю - короткоствольный огнестрел, с правильным законодательством - то что надо...
Закон про самооборону то что надо, суд нормальный и полиция адекватная. Без этого хоть гаубица у тебя - толку мало, а проблем много
НО! Вначале, надо дождаться вышеописанных условий
P.S. Законодательство о самообороне - дерьмо. Согласен...
Подходил к концу 2020, редактирование по прежнему не реализовано...
Однако, пацана это не спасёт. Ибо ватоцефалы сейчас в фаворе...
Какие замечательные параллели проводят: уголовник, купивший у продажных мусоров за 400 баксов, разрешение на травматику и открывший по пьяни стрельбу, это отличная причина не давать законопослушным гражданам право на приобретение короткоствольного оружия!
По твоему двадцатилетние пацаны будут хранить свои пистолеты дома в сейфе для защиты от грабителей, а не потянутся с пистолетами в карманах на гульки и танцы?