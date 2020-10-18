П'яна бійка в Києві закінчилася стріляниною. ФОТО

Дві компанії посварилися в кафе біля ст. м. "Чернігівська", і один з відвідувачів прострілив іншому руку. Стрілку загрожує до 7 років за ґратами.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався ввечері в суботу в кафе на вул. Попудренка.

"Під час конфлікту один з учасників дістав пістолет травматичної дії та здійснив кілька пострілів, один з яких влучив в опонента. Двадцятирічного потерпілого госпіталізували в лікарню з вогнепальною рваною раною кисті. Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ним виявився 24 -річний місцевий житель, за його словами, раніше не судимий", - розповів начальник відділу поліції № 1 Деснянського управління поліції Володимир Борматов.

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Поліцейські вилучили пістолет і дозвіл на нього. Чоловіка, який стріляв, затримали, йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.



