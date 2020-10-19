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Новости Фото Коронавирус и карантин
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В Смеле люди протестуют из-за ограничений "красной" зоны. ФОТО

В городе Смела Черкасской области люди вышли на протест под городской совет из-за внедрения карантинных ограничений, предусмотренных "красной" зоной.

Об этом сообщает "Суспильне Черкассы", передает Цензор.НЕТ.

Люди просят, в частности, не закрывать детсады. Также протестуют предприниматели с требованием не запрещать им продолжать деятельность на время карантина.

В Смеле люди протестуют из-за ограничений красной зоны 01

Городской глава Алексей Цибка отметил, что внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям примет решение о карантинных ограничениях.

Его заместитель сказала, что городская комиссия смогла договориться с государственной, чтобы в городе оставили регулярные, нерегулярные перевозки автобусным, железнодорожным транспортом. Это первый пункт карантинных запретов. Все другие ограничения применяются к городу Смела.

В Смеле люди протестуют из-за ограничений красной зоны 02

Отмечается, что в городе Смела 747 человек болеют коронавирусом.

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Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Черниговская область (1134)


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Топ комментарии
+10
Правилино роблять. Чим більше людей вийде на протести, тим скоріше цей дурантин відмінять
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19.10.2020 15:13
+7
То не люди, а торгаші і базарні бариги, що вдавляться за копіку
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19.10.2020 15:18
+6
этими зонами вымощен путь в резервациию. Куда унылое большенство и побредет им не законы ни конституция ни решение конституционного суда ни к чему, они понятие не имеют
что у быдла есть права. Вот комисссия это для них все. Пока рада не приняла Черезвычайное положение, все решение комиссии не имеют юридической силы и суды не будут их рассматривать и брать на себя преступные решения.
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19.10.2020 15:46
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Решили потолпиться... Чтоб уже черная а не красная, чего уж там.
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19.10.2020 15:10 Ответить
https://life.pravda.com.ua/health/2020/10/19/242727/ Як зустрічатися з друзями і не отримати COVID-19: моделювання суперкомп'ютера | Українська правда _Життя
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19.10.2020 15:13 Ответить
СМЕРТИ! СМЕРТИ! СКАНДИРОВАЛИ.... ИДИЕТЫ В СМЕЛЕ....
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19.10.2020 16:40 Ответить
Правилино роблять. Чим більше людей вийде на протести, тим скоріше цей дурантин відмінять
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19.10.2020 15:13 Ответить
Когда болеть уже будет некому?
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19.10.2020 15:15 Ответить
Звісно не буде кому хворіти - сформується колективний імунітет. Помирає дуже маленька кількість людей від ковіда
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19.10.2020 15:46 Ответить
нема ніякого колективного імунітету, та і звичайний діє не більше ніж півроку
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19.10.2020 15:49 Ответить
що казать ідіоту, та вже нема що, тільки побажати, щоб він сам на собі почув всі радощі ковідной хвороби
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19.10.2020 15:48 Ответить
А про Марш УПА шо скажеш? Налякай їх короною.

У Смілі люди протестують через обмеження "червоної" зони - Цензор.НЕТ 9486
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19.10.2020 19:02 Ответить
... ти знаеш...дурненьке...чому в Малайзії та Індонезії всі ...і діти в тому числі... ходят в масках... рукавичках і дуже багато і в пластикових забралах? І кількість хворих значно менша....На вулиці не зустрінеш людин без захисту..не кажучи вже про магазини та транспорт!!! Тому що держава прямо і без всякого роз*яснення сказала... НІХТО ВАС ЛІКУВАТИ НЕ БУДЕ !!! Ніяких лікарень... ніяких ліків... ніякого медичного супроводження!!! І всі ... без винятку почали дбати про себе!!! А наші... ідіоти ..як і ти... взагалом... знаючи..що і у нас ніхто лікувати не буде.... кладуть на своє здоров*я все що можна покласти!! А потім скиглять і дохнуть у коридорах... І винуватять державу..... Хочеш здохнути ...твоє право! На то ти і показуєш свою дурість..... ((((
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19.10.2020 18:17 Ответить
А сколько там болеет?
Ведь эти зоны назначаются от фонаря.
Достаточно сравнить статистику и распределение зон.
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19.10.2020 15:13 Ответить
747 человек.
В нижней части статьи написано.
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19.10.2020 15:14 Ответить
Прилично.
Сейчас в таком же райцентре, где болеет 51 человек и 12 под подозрением и тоже красная зона.
А всего было 860 больных с начала года.
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19.10.2020 15:22 Ответить
Нужно пойти людям навстречу!
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19.10.2020 15:13 Ответить
Точно! Тогда БОЛЕТЬ УЖ БУДЕТ НЕКОМУ придёт раньше.
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19.10.2020 15:23 Ответить
Похороны за счет местного профсоюза предпринимателей?
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19.10.2020 15:24 Ответить
В Смеле люди протестуют из-за ограничений "красной" зоны - Цензор.НЕТ 489
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19.10.2020 15:14 Ответить
Реклама Партии Зелёных?
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19.10.2020 15:16 Ответить
До речі, щось не чути про "ґрету"
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19.10.2020 15:20 Ответить
Природа оздоровилась настолько, что в школу вернулась Грета (С)
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19.10.2020 16:48 Ответить
То не люди, а торгаші і базарні бариги, що вдавляться за копіку
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19.10.2020 15:18 Ответить
От точно, у меня рядом кафешка, так хозяйка с ума сходит, орёт нет никакакого ковида. У неё мамашка еле-еле, от того чего нет, вычухалась, а ковида всё равно НЕТ!
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19.10.2020 15:36 Ответить
требую пир во время чумы - зеля так хочет
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19.10.2020 15:21 Ответить
Кстати, на плитку мона наклеить клеенку с "принтом", будто часть плитки уже нету(ну, намек такой))
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19.10.2020 15:25 Ответить
Дивне місто.
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19.10.2020 15:26 Ответить
и чтоб маски разрешили носить на подбородке...
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19.10.2020 15:30 Ответить
100%
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19.10.2020 15:35 Ответить
Браво
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19.10.2020 15:37 Ответить
ні, таким ліпше на сраці
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19.10.2020 15:52 Ответить
А чё в масках? Коронавирус жеж выдумки! Трусы!
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19.10.2020 15:36 Ответить
этими зонами вымощен путь в резервациию. Куда унылое большенство и побредет им не законы ни конституция ни решение конституционного суда ни к чему, они понятие не имеют
что у быдла есть права. Вот комисссия это для них все. Пока рада не приняла Черезвычайное положение, все решение комиссии не имеют юридической силы и суды не будут их рассматривать и брать на себя преступные решения.
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19.10.2020 15:46 Ответить
На жаль, багато суддів чхають на рішення Конституційного суду і штрафують громадян(хоча в більшісті випадків не притягають до відповідальності за порушення так званого карантину)
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19.10.2020 15:51 Ответить
У многих выбор: умереть или от ковида, или с голоду.
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19.10.2020 15:59 Ответить
А маски на морду і руки помити, а в натовп не збиратись, а відстань то так складно? То хто ж тим ідіотам винен?
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19.10.2020 16:24 Ответить
Если у этих на фотке спросить, то во всём виноват Порошенко.
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19.10.2020 16:49 Ответить
Просят? Просить холоп должен правильно - стоя на коленях и бить головой об плитку челобитную.
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19.10.2020 16:09 Ответить
Мабудь на дорогу Сміла -Черкаси грошей не вистачило , от і зробили червону зону для Смілян. Там перед самими Черкасами, кілька кілометрів залишилося . Але той відрізок що іде через с Плоське -Сміла підняли так, що вся вода після дощу затопила приватні будинки , вся пішла в приватні подвір'я , бо ті ідійоти не зробили бардюрів , та водостоків . Шукайте відео в фб .
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19.10.2020 16:19 Ответить
Невже ще хтось думає, що влада переживає за здоров'я людей?
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19.10.2020 18:01 Ответить
Ти дуже здивуєшся коли знайдеш відповідь на це запитання. Орієнтовно таких людей людішєк близько 80%. Незалежно від їх політичних вподобань..
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19.10.2020 18:19 Ответить
Не зовсім, ближче до "тут вірю, а тут - не вірю" в залежності від того, які свої дії або думки вони хочуть оправдати.
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19.10.2020 19:11 Ответить
..а нахрена владі переживати за людей, якщо люди самі за себе не переживають і не турбуються? Нема ніякого сенсу переживати за просто ідіотів, яким тяжко носити маски. Які висовують носи..та взагалі носять маски під підборіддям... Яки товпами лізуть у маршрутки...і також сидять з масками під підборіддям..а то і взагалі без них.... Які бачать, що напроти продавчиня без маски..соплива.... але мовчать і беруть у неї товар. Не будете себе оберігати самі.... то ніякій владі Ви і не потрібні апріорі!!! Ждете, що влада за Вас потурбується? Це ще смішніше, чим вважати зеленського президентом!!!))))
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19.10.2020 18:28 Ответить
Сміла і так в напівдохлому стані, а якщо прийме карантин то перетворится вже в дохлий стан.
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19.10.2020 18:41 Ответить
Тогда огородить Смилу противящурным загоном и пусть себе там без ограничений... Вот нафига нам геморой, шобы смиляне беспрепятственно разносили по стране заразу.
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20.10.2020 05:27 Ответить
В Китае таких протестующих расстреляли бы, в Израиле разогнали бы брандспойтом и взяли штраф, в Канаде и США выдали бы гражданам городка пособие, чтобы сидели дома, раньше, чем они успели бы почесаться, а не то что собраться на протест... у нас же молчаливый сговор граждан с государством - государство ничего не должно гражданам, а граждане ему, поэтому каждый живет по принципу "сру (или разношу коронавирус) где хочу".
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20.10.2020 12:40 Ответить
 
 