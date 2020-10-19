В Смеле люди протестуют из-за ограничений "красной" зоны. ФОТО
В городе Смела Черкасской области люди вышли на протест под городской совет из-за внедрения карантинных ограничений, предусмотренных "красной" зоной.
Об этом сообщает "Суспильне Черкассы", передает Цензор.НЕТ.
Люди просят, в частности, не закрывать детсады. Также протестуют предприниматели с требованием не запрещать им продолжать деятельность на время карантина.
Городской глава Алексей Цибка отметил, что внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям примет решение о карантинных ограничениях.
Его заместитель сказала, что городская комиссия смогла договориться с государственной, чтобы в городе оставили регулярные, нерегулярные перевозки автобусным, железнодорожным транспортом. Это первый пункт карантинных запретов. Все другие ограничения применяются к городу Смела.
Отмечается, что в городе Смела 747 человек болеют коронавирусом.
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Ведь эти зоны назначаются от фонаря.
Достаточно сравнить статистику и распределение зон.
В нижней части статьи написано.
Сейчас в таком же райцентре, где болеет 51 человек и 12 под подозрением и тоже красная зона.
А всего было 860 больных с начала года.
что у быдла есть права. Вот комисссия это для них все. Пока рада не приняла Черезвычайное положение, все решение комиссии не имеют юридической силы и суды не будут их рассматривать и брать на себя преступные решения.
людейлюдішєк близько 80%. Незалежно від їх політичних вподобань..