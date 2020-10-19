В Смеле люди протестуют из-за ограничений "красной" зоны. ФОТО

В городе Смела Черкасской области люди вышли на протест под городской совет из-за внедрения карантинных ограничений, предусмотренных "красной" зоной.

Об этом сообщает "Суспильне Черкассы", передает Цензор.НЕТ.

Люди просят, в частности, не закрывать детсады. Также протестуют предприниматели с требованием не запрещать им продолжать деятельность на время карантина.

Городской глава Алексей Цибка отметил, что внеочередное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям примет решение о карантинных ограничениях.

Его заместитель сказала, что городская комиссия смогла договориться с государственной, чтобы в городе оставили регулярные, нерегулярные перевозки автобусным, железнодорожным транспортом. Это первый пункт карантинных запретов. Все другие ограничения применяются к городу Смела.

Отмечается, что в городе Смела 747 человек болеют коронавирусом.

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