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Новини Фото Коронавірус і карантин
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У Смілі люди протестують через обмеження "червоної" зони. ФОТО

У місті Сміла Черкаської області люди вийшли на протест під міську раду через впровадження карантинних обмежень, передбачених "червоною" зоною.

Про це повідомляє "Суспільне Черкаси", передає Цензор.НЕТ.

Люди просять, зокрема, не закривати дитсадки. Також протестують підприємці з вимогою не забороняти їм продовжувати діяльність на час карантину.

У Смілі люди протестують через обмеження червоної зони 01

Міський голова Олексій Цибко зазначив, що позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалить рішення про карантинні обмеження.

Його заступниця сказала, що міська комісія змогла домовитися з державною, щоб в місті залишили регулярні, нерегулярні перевезення автобусним, залізничним транспортом. Це перший пункт карантинних заборон. Всі інші обмеження застосовуються до міста Сміла.

У Смілі люди протестують через обмеження червоної зони 02

Зазначається, що в місті Сміла 747 осіб хворіють на коронавірус.

Також читайте: Каневу, що перебуває у "червоній зоні", напередодні виборів дозволили пустити громадський транспорт, - міськрада

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Чернігівська область (909)


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Топ коментарі
+10
Правилино роблять. Чим більше людей вийде на протести, тим скоріше цей дурантин відмінять
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19.10.2020 15:13
+7
То не люди, а торгаші і базарні бариги, що вдавляться за копіку
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19.10.2020 15:18
+6
этими зонами вымощен путь в резервациию. Куда унылое большенство и побредет им не законы ни конституция ни решение конституционного суда ни к чему, они понятие не имеют
что у быдла есть права. Вот комисссия это для них все. Пока рада не приняла Черезвычайное положение, все решение комиссии не имеют юридической силы и суды не будут их рассматривать и брать на себя преступные решения.
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19.10.2020 15:46
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Решили потолпиться... Чтоб уже черная а не красная, чего уж там.
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19.10.2020 15:10 Відповісти
https://life.pravda.com.ua/health/2020/10/19/242727/ Як зустрічатися з друзями і не отримати COVID-19: моделювання суперкомп'ютера | Українська правда _Життя
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19.10.2020 15:13 Відповісти
СМЕРТИ! СМЕРТИ! СКАНДИРОВАЛИ.... ИДИЕТЫ В СМЕЛЕ....
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19.10.2020 16:40 Відповісти
Правилино роблять. Чим більше людей вийде на протести, тим скоріше цей дурантин відмінять
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19.10.2020 15:13 Відповісти
Когда болеть уже будет некому?
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19.10.2020 15:15 Відповісти
Звісно не буде кому хворіти - сформується колективний імунітет. Помирає дуже маленька кількість людей від ковіда
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19.10.2020 15:46 Відповісти
нема ніякого колективного імунітету, та і звичайний діє не більше ніж півроку
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19.10.2020 15:49 Відповісти
що казать ідіоту, та вже нема що, тільки побажати, щоб він сам на собі почув всі радощі ковідной хвороби
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19.10.2020 15:48 Відповісти
А про Марш УПА шо скажеш? Налякай їх короною.

У Смілі люди протестують через обмеження "червоної" зони - Цензор.НЕТ 9486
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19.10.2020 19:02 Відповісти
... ти знаеш...дурненьке...чому в Малайзії та Індонезії всі ...і діти в тому числі... ходят в масках... рукавичках і дуже багато і в пластикових забралах? І кількість хворих значно менша....На вулиці не зустрінеш людин без захисту..не кажучи вже про магазини та транспорт!!! Тому що держава прямо і без всякого роз*яснення сказала... НІХТО ВАС ЛІКУВАТИ НЕ БУДЕ !!! Ніяких лікарень... ніяких ліків... ніякого медичного супроводження!!! І всі ... без винятку почали дбати про себе!!! А наші... ідіоти ..як і ти... взагалом... знаючи..що і у нас ніхто лікувати не буде.... кладуть на своє здоров*я все що можна покласти!! А потім скиглять і дохнуть у коридорах... І винуватять державу..... Хочеш здохнути ...твоє право! На то ти і показуєш свою дурість..... ((((
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19.10.2020 18:17 Відповісти
А сколько там болеет?
Ведь эти зоны назначаются от фонаря.
Достаточно сравнить статистику и распределение зон.
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19.10.2020 15:13 Відповісти
747 человек.
В нижней части статьи написано.
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19.10.2020 15:14 Відповісти
Прилично.
Сейчас в таком же райцентре, где болеет 51 человек и 12 под подозрением и тоже красная зона.
А всего было 860 больных с начала года.
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19.10.2020 15:22 Відповісти
Нужно пойти людям навстречу!
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19.10.2020 15:13 Відповісти
Точно! Тогда БОЛЕТЬ УЖ БУДЕТ НЕКОМУ придёт раньше.
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19.10.2020 15:23 Відповісти
Похороны за счет местного профсоюза предпринимателей?
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19.10.2020 15:24 Відповісти
В Смеле люди протестуют из-за ограничений "красной" зоны - Цензор.НЕТ 489
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19.10.2020 15:14 Відповісти
Реклама Партии Зелёных?
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19.10.2020 15:16 Відповісти
До речі, щось не чути про "ґрету"
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19.10.2020 15:20 Відповісти
Природа оздоровилась настолько, что в школу вернулась Грета (С)
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19.10.2020 16:48 Відповісти
То не люди, а торгаші і базарні бариги, що вдавляться за копіку
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19.10.2020 15:18 Відповісти
От точно, у меня рядом кафешка, так хозяйка с ума сходит, орёт нет никакакого ковида. У неё мамашка еле-еле, от того чего нет, вычухалась, а ковида всё равно НЕТ!
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19.10.2020 15:36 Відповісти
требую пир во время чумы - зеля так хочет
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19.10.2020 15:21 Відповісти
Кстати, на плитку мона наклеить клеенку с "принтом", будто часть плитки уже нету(ну, намек такой))
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19.10.2020 15:25 Відповісти
Дивне місто.
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19.10.2020 15:26 Відповісти
и чтоб маски разрешили носить на подбородке...
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19.10.2020 15:30 Відповісти
100%
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19.10.2020 15:35 Відповісти
Браво
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19.10.2020 15:37 Відповісти
ні, таким ліпше на сраці
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19.10.2020 15:52 Відповісти
А чё в масках? Коронавирус жеж выдумки! Трусы!
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19.10.2020 15:36 Відповісти
этими зонами вымощен путь в резервациию. Куда унылое большенство и побредет им не законы ни конституция ни решение конституционного суда ни к чему, они понятие не имеют
что у быдла есть права. Вот комисссия это для них все. Пока рада не приняла Черезвычайное положение, все решение комиссии не имеют юридической силы и суды не будут их рассматривать и брать на себя преступные решения.
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19.10.2020 15:46 Відповісти
На жаль, багато суддів чхають на рішення Конституційного суду і штрафують громадян(хоча в більшісті випадків не притягають до відповідальності за порушення так званого карантину)
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19.10.2020 15:51 Відповісти
У многих выбор: умереть или от ковида, или с голоду.
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19.10.2020 15:59 Відповісти
А маски на морду і руки помити, а в натовп не збиратись, а відстань то так складно? То хто ж тим ідіотам винен?
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19.10.2020 16:24 Відповісти
Если у этих на фотке спросить, то во всём виноват Порошенко.
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19.10.2020 16:49 Відповісти
Просят? Просить холоп должен правильно - стоя на коленях и бить головой об плитку челобитную.
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19.10.2020 16:09 Відповісти
Мабудь на дорогу Сміла -Черкаси грошей не вистачило , от і зробили червону зону для Смілян. Там перед самими Черкасами, кілька кілометрів залишилося . Але той відрізок що іде через с Плоське -Сміла підняли так, що вся вода після дощу затопила приватні будинки , вся пішла в приватні подвір'я , бо ті ідійоти не зробили бардюрів , та водостоків . Шукайте відео в фб .
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19.10.2020 16:19 Відповісти
Невже ще хтось думає, що влада переживає за здоров'я людей?
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19.10.2020 18:01 Відповісти
Ти дуже здивуєшся коли знайдеш відповідь на це запитання. Орієнтовно таких людей людішєк близько 80%. Незалежно від їх політичних вподобань..
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19.10.2020 18:19 Відповісти
Не зовсім, ближче до "тут вірю, а тут - не вірю" в залежності від того, які свої дії або думки вони хочуть оправдати.
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19.10.2020 19:11 Відповісти
..а нахрена владі переживати за людей, якщо люди самі за себе не переживають і не турбуються? Нема ніякого сенсу переживати за просто ідіотів, яким тяжко носити маски. Які висовують носи..та взагалі носять маски під підборіддям... Яки товпами лізуть у маршрутки...і також сидять з масками під підборіддям..а то і взагалі без них.... Які бачать, що напроти продавчиня без маски..соплива.... але мовчать і беруть у неї товар. Не будете себе оберігати самі.... то ніякій владі Ви і не потрібні апріорі!!! Ждете, що влада за Вас потурбується? Це ще смішніше, чим вважати зеленського президентом!!!))))
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19.10.2020 18:28 Відповісти
Сміла і так в напівдохлому стані, а якщо прийме карантин то перетворится вже в дохлий стан.
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19.10.2020 18:41 Відповісти
Тогда огородить Смилу противящурным загоном и пусть себе там без ограничений... Вот нафига нам геморой, шобы смиляне беспрепятственно разносили по стране заразу.
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20.10.2020 05:27 Відповісти
В Китае таких протестующих расстреляли бы, в Израиле разогнали бы брандспойтом и взяли штраф, в Канаде и США выдали бы гражданам городка пособие, чтобы сидели дома, раньше, чем они успели бы почесаться, а не то что собраться на протест... у нас же молчаливый сговор граждан с государством - государство ничего не должно гражданам, а граждане ему, поэтому каждый живет по принципу "сру (или разношу коронавирус) где хочу".
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20.10.2020 12:40 Відповісти
 
 