У Смілі люди протестують через обмеження "червоної" зони. ФОТО

У місті Сміла Черкаської області люди вийшли на протест під міську раду через впровадження карантинних обмежень, передбачених "червоною" зоною.

Про це повідомляє "Суспільне Черкаси", передає Цензор.НЕТ.

Люди просять, зокрема, не закривати дитсадки. Також протестують підприємці з вимогою не забороняти їм продовжувати діяльність на час карантину.

Міський голова Олексій Цибко зазначив, що позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалить рішення про карантинні обмеження.

Його заступниця сказала, що міська комісія змогла домовитися з державною, щоб в місті залишили регулярні, нерегулярні перевезення автобусним, залізничним транспортом. Це перший пункт карантинних заборон. Всі інші обмеження застосовуються до міста Сміла.

Зазначається, що в місті Сміла 747 осіб хворіють на коронавірус.

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