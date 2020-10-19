У Смілі люди протестують через обмеження "червоної" зони. ФОТО
У місті Сміла Черкаської області люди вийшли на протест під міську раду через впровадження карантинних обмежень, передбачених "червоною" зоною.
Про це повідомляє "Суспільне Черкаси", передає Цензор.НЕТ.
Люди просять, зокрема, не закривати дитсадки. Також протестують підприємці з вимогою не забороняти їм продовжувати діяльність на час карантину.
Міський голова Олексій Цибко зазначив, що позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалить рішення про карантинні обмеження.
Його заступниця сказала, що міська комісія змогла домовитися з державною, щоб в місті залишили регулярні, нерегулярні перевезення автобусним, залізничним транспортом. Це перший пункт карантинних заборон. Всі інші обмеження застосовуються до міста Сміла.
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Ведь эти зоны назначаются от фонаря.
Достаточно сравнить статистику и распределение зон.
В нижней части статьи написано.
Сейчас в таком же райцентре, где болеет 51 человек и 12 под подозрением и тоже красная зона.
А всего было 860 больных с начала года.
что у быдла есть права. Вот комисссия это для них все. Пока рада не приняла Черезвычайное положение, все решение комиссии не имеют юридической силы и суды не будут их рассматривать и брать на себя преступные решения.
людейлюдішєк близько 80%. Незалежно від їх політичних вподобань..