Преступная группа, державшая людей в трудовом рабстве, ликвидирована на Днепропетровщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

На Днепропетровщине правоохранители разоблачили преступную группу, которая держала людей в трудовом рабстве. Работники работали на полях в Апостоловском районе, не имели возможности свободно покинуть место работы и были вынуждены почти даром выполнять "черную" работу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

В сообщении отмечается: "Следователи следственного управления ГУНП в Днепропетровской области совместно с сотрудниками управления по борьбе с торговлей людьми установили, что преступная группа состояла из шести человек, жителей города Апостолово Днепропетровской области.

В течение 2019-2020 годов злоумышленники вербовали людей из уязвимых групп населения, обещая проживание, питание и достойную оплату. Зато работники проживали в бараках и тяжело работали на полевых работах.

В рамках расследования по местам проживания фигурантов состоялись санкционированные обыски, в результате которых полицейские изъяли вещественные доказательства незаконной деятельности - почти 300 тыс. гривен, 650 л спирта, более тысячи пачек сигарет, черновые записи и компьютерную технику. Также следователи опросили пострадавших и свидетелей, которые подтверждают факт трудовой эксплуатации.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о вручении трем фигурантам уведомление о подозрении. Проводятся дальнейшие следственные действия".

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