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Преступная группа, державшая людей в трудовом рабстве, ликвидирована на Днепропетровщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

На Днепропетровщине правоохранители разоблачили преступную группу, которая держала людей в трудовом рабстве. Работники работали на полях в Апостоловском районе, не имели возможности свободно покинуть место работы и были вынуждены почти даром выполнять "черную" работу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

В сообщении отмечается: "Следователи следственного управления ГУНП в Днепропетровской области совместно с сотрудниками управления по борьбе с торговлей людьми установили, что преступная группа состояла из шести человек, жителей города Апостолово Днепропетровской области.

В течение 2019-2020 годов злоумышленники вербовали людей из уязвимых групп населения, обещая проживание, питание и достойную оплату. Зато работники проживали в бараках и тяжело работали на полевых работах.

В рамках расследования по местам проживания фигурантов состоялись санкционированные обыски, в результате которых полицейские изъяли вещественные доказательства незаконной деятельности - почти 300 тыс. гривен, 650 л спирта, более тысячи пачек сигарет, черновые записи и компьютерную технику. Также следователи опросили пострадавших и свидетелей, которые подтверждают факт трудовой эксплуатации.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о вручении трем фигурантам уведомление о подозрении. Проводятся дальнейшие следственные действия".

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Преступная группа, державшая людей в трудовом рабстве, ликвидирована на Днепропетровщине, - Нацполиция 01
Преступная группа, державшая людей в трудовом рабстве, ликвидирована на Днепропетровщине, - Нацполиция 02
Преступная группа, державшая людей в трудовом рабстве, ликвидирована на Днепропетровщине, - Нацполиция 03

Автор: 

рабство (141) Днепропетровская область (3948)


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Топ комментарии
+24
Вопрос на миллион:
Когда будет ликвидированы преступные группы ОПЗЖ, Наш Край, Партия Шария и Слуги народа?
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19.10.2020 18:10
+12
Не раньше, чем народ Украины оторвет задницу от кресла и начнет наводить порядок своими руками. А до тех пор, пока он делегировал власть продажным сволочам из всяческих "Слуг народа", в стране порядка не будет.
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19.10.2020 18:14
+3
фанат клоунов и дегенератов?
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19.10.2020 18:29
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Вопрос на миллион:
Когда будет ликвидированы преступные группы ОПЗЖ, Наш Край, Партия Шария и Слуги народа?
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19.10.2020 18:10 Ответить
Не раньше, чем народ Украины оторвет задницу от кресла и начнет наводить порядок своими руками. А до тех пор, пока он делегировал власть продажным сволочам из всяческих "Слуг народа", в стране порядка не будет.
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19.10.2020 18:14 Ответить
На святое замахнулся, бухать надо меньше.
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19.10.2020 18:15 Ответить
фанат клоунов и дегенератов?
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19.10.2020 18:29 Ответить
https://censor.net/ru/user/297515 Відповідь на 10 мільйонів,ніколи.
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19.10.2020 18:15 Ответить
спочатку відсмокчешь
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19.10.2020 18:30 Ответить
Скорее твоя страна-помойка ужмется до пределов мААсковской губернии, русский
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19.10.2020 18:32 Ответить
Пока в Украине живут "этоженашибратья", адепты "колбасы за три рубля", люди которые "вышевсякойполитики" (катающиеся в парашу на заработки и покупающие барахло из рашки), никогда.
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19.10.2020 18:18 Ответить
Пока лохторат будет голосить за того в чьей палатке больше гречки дают в одни руки, или чья лапша приятней на ушах висит - НИ-КО-ГДА
Преступная группа, державшая людей в трудовом рабстве, ликвидирована на Днепропетровщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6540
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19.10.2020 19:27 Ответить
Ясак чеченам заплатило, холоп?
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19.10.2020 18:32 Ответить
Солидный доход у рабовладельцев!
Обратились бы в консалтинговую фирму, что бы им там хоть бизнес-план приличный разработали!
Неужели им не пришло в голову, что работая к примеру, таксистом в Киеве, вполне можно законно заработать такую же сумму?
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19.10.2020 18:15 Ответить
Хотілося би побачити тих,хто працював.
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19.10.2020 18:16 Ответить
Мабуть айтішнікі з сусідньої держави.
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19.10.2020 18:19 Ответить
Они прошлый раз опозорились на этом, теперь таких фоток больше не выкладывают)
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19.10.2020 18:22 Ответить
Рабовладение, это плохо.
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19.10.2020 18:24 Ответить
Что то рабов массово пошли освобождать! Спартака спугались, что соберёт отряд? Да надо было погоны поотрывать у участковых что там на местах участвуют---ото и вся борьба с рабством!
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19.10.2020 18:27 Ответить
"В течение 2019-2020 годов злоумышленники вербовали людей из уязвимых групп населения, обещая проживание, питание и достойную оплату. Зато работники проживали в бараках и тяжело работали на полевых работах.В рамках расследования по местам проживания фигурантов состоялись санкционированные обыски, в результате которых полицейские изъяли вещественные доказательства незаконной деятельности - почти 300 тыс. гривен, 650 л спирта, более тысячи пачек сигарет, черновые записи и компьютерную технику. Также следователи опросили пострадавших и свидетелей, которые подтверждают факт трудовой эксплуатации."По таким причинам любого кто работает с наемными рабочими можно закрыть) Опять рейдерят землю?Источник: https://censor.net/ru/p3225646
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19.10.2020 18:27 Ответить
по описанию, похоже, давали на месяц тысяч по 6 в руки на продукты для полуголодного питания, поллитра разбодяженного спирта и пачку сигарет. да, современное рабство.
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19.10.2020 18:47 Ответить
Это ты в теньге или в форинтах написал?
Расскажи вон получателю средней пенсионной выплаты, что 6000, это полуголодное питание
Размер средней пенсионной выплаты в Украине на 1 апреля 2020 года составил 3170,14 грн
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19.10.2020 20:07 Ответить
по 6 косарей никто не дает , навскидку назову деревни где часто езжу - Галушкивка , Иванивка , Сотныцке , там люди за гораздо меншуюю сумму работают
в Галушкивке сейчас бизнес центр - приготовление и доставка питания работникам автомагистрали
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19.10.2020 21:47 Ответить
В Апостоловском районе участковых вообще нет?
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19.10.2020 19:09 Ответить
Рік жив в Сухумі(до війни) - цілком демократичне місто. Хоч і корумповане. Але трохи в гори - середньовічне рабство. Якщо туди потрапиш, то забувай про свободу. Сванетія застрягла у минулому тисячолітті. Так стається, коли корумпована влада втрачає вплив над корумпованими регіонами.
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19.10.2020 19:50 Ответить
Дивно то..
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19.10.2020 19:57 Ответить
Есть, у них контрольный пакет акций
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19.10.2020 20:13 Ответить
"Преступная группа, державшая людей в трудовом рабстве, ликвидирована на Днепропетровщине..."

Розстріляли? Повісили?
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19.10.2020 19:16 Ответить
Непоганий табір для рабів: килими навіть на подвір'ї
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19.10.2020 21:15 Ответить
 
 