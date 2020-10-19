Преступная группа, державшая людей в трудовом рабстве, ликвидирована на Днепропетровщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
На Днепропетровщине правоохранители разоблачили преступную группу, которая держала людей в трудовом рабстве. Работники работали на полях в Апостоловском районе, не имели возможности свободно покинуть место работы и были вынуждены почти даром выполнять "черную" работу.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.
В сообщении отмечается: "Следователи следственного управления ГУНП в Днепропетровской области совместно с сотрудниками управления по борьбе с торговлей людьми установили, что преступная группа состояла из шести человек, жителей города Апостолово Днепропетровской области.
В течение 2019-2020 годов злоумышленники вербовали людей из уязвимых групп населения, обещая проживание, питание и достойную оплату. Зато работники проживали в бараках и тяжело работали на полевых работах.
В рамках расследования по местам проживания фигурантов состоялись санкционированные обыски, в результате которых полицейские изъяли вещественные доказательства незаконной деятельности - почти 300 тыс. гривен, 650 л спирта, более тысячи пачек сигарет, черновые записи и компьютерную технику. Также следователи опросили пострадавших и свидетелей, которые подтверждают факт трудовой эксплуатации.
Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о вручении трем фигурантам уведомление о подозрении. Проводятся дальнейшие следственные действия".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Когда будет ликвидированы преступные группы ОПЗЖ, Наш Край, Партия Шария и Слуги народа?
Обратились бы в консалтинговую фирму, что бы им там хоть бизнес-план приличный разработали!
Неужели им не пришло в голову, что работая к примеру, таксистом в Киеве, вполне можно законно заработать такую же сумму?
Расскажи вон получателю средней пенсионной выплаты, что 6000, это полуголодное питание
Размер средней пенсионной выплаты в Украине на 1 апреля 2020 года составил 3170,14 грн
в Галушкивке сейчас бизнес центр - приготовление и доставка питания работникам автомагистрали
Розстріляли? Повісили?