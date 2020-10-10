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Семья фермеров на Харьковщине держала в рабстве девять человек, - прокуратура

Семья фермеров на Харьковщине держала в рабстве девять человек, - прокуратура

Фермеры обещали людям высокооплачиваемую работу, но на деле их подвергали принудительной трудовой эксплуатации, выплачивая мизерную заработную плату.

В Харьковской области девять человек заставляли работать на фермерском хозяйстве. Среди них трое женщин, пятеро мужчин и один ребенок, рассказали в прокуратуре Харьковской области 9 октября, передает Цензор.НЕТ.

Этих людей подвергали принудительной трудовой эксплуатации, говорится в сообщении.

Согласно информации, фермеры подыскивали людей, которые находились в уязвимом положении. Им обещали высокооплачиваемую работу и хорошие условия проживания.

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Как утверждают в прокуратуре, работников поселили на фермерском хозяйстве, где условия проживания были непригодными для жизни. Их заставляли выполнять определенный объем работы и платили за это мизерные деньги.

В случае невыполнения работы фермеры создавали искусственные долги и заставляли их отрабатывать. Свободу передвижения людям ограничили как в рабочее, так и в нерабочее время.

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По данному факту открыли уголовное производство. Фермерам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Автор: 

прокуратура (5040) рабство (142) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+12
и это повод лишать их свободы??(если правильно понимаю будь ваша воля вы бы их ,,гуманно" усыпили!!??)
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10.10.2020 22:06 Ответить
+11
Бомжі та пиятики.
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10.10.2020 22:02 Ответить
+9
речь идёт о том что лишили свободы!!а не о том работали или нет??и получали или нет??
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10.10.2020 22:17 Ответить
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Бомжі та пиятики.
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10.10.2020 22:02 Ответить
Да такие сильно не наработают.
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10.10.2020 22:04 Ответить
Гній тягати чи сапати городину , розуму богато не треба !!))
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10.10.2020 22:14 Ответить
Но зачем столько? Если там большое хозяйство, то у фермера должно хватать денег на нормальных работников.
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10.10.2020 22:36 Ответить
В селах людей вже немає!
А стосовно "оплати праці", в ціні будь якого продукту лише третина вартості (і це в кращому випадку) є часткою фермера в яку входять і витрати на виробництво, решта дві третини вартості, маржа спекулянтів різного сорту, які просто пересувають товар з місця на місце.
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11.10.2020 05:45 Ответить
Согласен что в сёлах уже нет людей...которые хотят трудится надурняк или вообще выполнять тяжёлую физическую работу!!! Взять хоть например ПГТ,в котором я живу...у нас 12500(официально) жителей!!3000 из которых владельцы( и их жёны и дети) ферм,магазинов,мастерских,заправок,баз отдыха и тд-эти в поле работать не пойдут...ещё 4000 их обслуга(бухгалтеры,продавцы,доярки,ремонтники и тд)! 5000-пенсионеры,дети,инвалиды,дамы сидящии на пособии для детей и тд. Около 450 человек заняты в гос секторе,медицине,школах и тд!!!Остаётся около 50 несчастных и неустроенных официально людей....и эти были бы поумнее,сбежали бы в тот же Киев,где рабам плотят намного больше!!!
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11.10.2020 15:49 Ответить
и это повод лишать их свободы??(если правильно понимаю будь ваша воля вы бы их ,,гуманно" усыпили!!??)
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10.10.2020 22:06 Ответить
Обычно никого не нужно лишать... Их фиг нагонишь... А на сколько наработали, столько и получали...
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10.10.2020 22:12 Ответить
"Голод не тётка"-рос. фольклор !!))
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10.10.2020 22:15 Ответить
речь идёт о том что лишили свободы!!а не о том работали или нет??и получали или нет??
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10.10.2020 22:17 Ответить
Хто і кого позбавив волі ??)))
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10.10.2020 22:20 Ответить
это заголовок статьи:Семья фермеров на Харьковщине держала в рабстве девять человек, - прокуратура (так как в заголовке упоминается слово ,,прокуратура" то она и ,,позбавила воли")теперь всё стало на свои места,извините что сразу не разъяснил что к чему и как!!
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10.10.2020 22:25 Ответить
С чего вы решили, что так было?) Только по тому, что менты так сказали?)))
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10.10.2020 22:25 Ответить
а с чего вы так решили??(что я решил??) решает суд и никто другой.а пока исхожу из информации статьи а не из того что ,,менты"или кто либо другой говорит.(весь источник статья) как вы исходите из своих предположений относительно меня так точно и я исходил из статьи и не более.(надеюсь доступно объяснил)спасибо.
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10.10.2020 22:36 Ответить
Да я сразу понял, что вы и в распятого мальчика сразу поверили)))
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10.10.2020 23:14 Ответить
сорри!! меня совсем не интересовало и не интересует вы сразу или не сразу ,.поняли"во что я верю или не верю??по факту наш диалог закончен (по сути и не начавшись)ещё раз спасибо.
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10.10.2020 23:22 Ответить
Когда хотят закончить диалог, то просто не отвечают))) А так... "Я бежала за вами 10 км, чтобы сказать вам как вы мне не интересны")))
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10.10.2020 23:38 Ответить
Ментов давно нету, есть понты
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10.10.2020 22:38 Ответить
Менти лишились мента , а от рехворма то дійсно понти голімиє !!))
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10.10.2020 22:42 Ответить
А як ви собі уявляєте те "лишили свободы"? Вони що замкнені у підвалі чи у кайданах прикуті ланцюгами? Не подобається, шукайте краще. Роботи скрізь повно, було б бажання працювати і не пити.
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11.10.2020 13:10 Ответить
Їх годували і давали випити.
Що ще цим людям потрібно ?
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10.10.2020 22:16 Ответить
А держава на них, так саме як і на всіх нас , болт поклала !!))
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10.10.2020 22:19 Ответить
а кто такая вы?? и я вместе с вами??чтоб решать за этих людей ,,что им потрибно??"
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10.10.2020 22:19 Ответить
Бажаня завжди мают відповідати можливостям !!))
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10.10.2020 22:22 Ответить
вы о чём?? каких желаниях и каких возможностях?? похоже вы меня тоже за ,.бомжа" принимаете!!(сорри!! диалога у нас с вами ну никак не получится)извините что забрал у вас время!!
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10.10.2020 22:30 Ответить
Потрібно , це і є бажання !!))
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10.10.2020 22:36 Ответить
Да не поймет он) Даже не пытайтесь)))
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10.10.2020 22:47 Ответить
Вольному воля ,спасёному рай !!))
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10.10.2020 22:54 Ответить
а это трутень, которая гадит на форуме. больше полезных действий не делает.
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11.10.2020 00:36 Ответить
+ одягали, взували, давали дах над головою.
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10.10.2020 22:36 Ответить
І обмежували свободу пересування...
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11.10.2020 05:51 Ответить
раньше был про вас лучшего мнения. теперь ты просто ****
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11.10.2020 00:37 Ответить
Бомжами стают не завжди з власної волі !!))
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10.10.2020 22:08 Ответить
Сім'я фермерів на Харківщині тримала в рабстві дев'ять осіб, - прокуратура - Цензор.НЕТ 83369 й фотает
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02.11.2020 23:12 Ответить
Кожен, хто проацює на "дядю" та регулярно ходить на роботу - вже є рабом
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10.10.2020 22:04 Ответить
Да, только безработные и иждивенцы свободные люди.
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10.10.2020 22:23 Ответить
" Так вип"ємо за те, щоб наші бажання, співпадали з нашими можливостями!" !!)))
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10.10.2020 22:34 Ответить
Той хто працює на "дядю" не є рабом, він всього лиш продає свою робочу силу добровільно, а в усьому іншому залишається вільний. Раби ж невільні, вони є власністю свого пана.
Маю родичку, яка не хотіла робити на "дядю", відкрила свій бізнес, то тепер на роботі й ночувати приходиться.
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10.10.2020 22:35 Ответить
Рабство нікуди не зникло, просто воно набуло іншої форми, ********* рабства
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10.10.2020 23:22 Ответить
Бригада бічей ,нічого надзвичайного !!))
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10.10.2020 22:05 Ответить
І дитина?
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10.10.2020 22:08 Ответить
А де її мамка подіне?? Вижене по вулиці швендяти ??)))
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10.10.2020 22:09 Ответить
не могу согласиться!!тут какраз ,,много надзвичайного!"это люди за которых некому заступиться!!а ваша ошибка что даже теоретически не допускаете что сами можете оказаться в категории,,бичей" и за вас так же никто не заступится!!(будьте людьми!!и людей увидите(даже в тех же ,,бичах"))
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10.10.2020 22:12 Ответить
Я два роки бічував по таких бригадах , то маю власний досвід !! Життя річ не передбачувана !!))
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10.10.2020 22:17 Ответить
Естественно, что исключать ничего нельзя, что может быть так как сказали менты... Да только там менты успели сами себя опровергнуть) Прочтите внимательно и поймете))) Но практика говорит, что обычно все в точности наоборот...
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10.10.2020 22:33 Ответить
А на держпідприємствах по півроку без з/п, то когось покарали !! Цих принаймні якось годували , якісь копійчини платили !!)))
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10.10.2020 22:07 Ответить
Кто то решил прибрать фермерское хозяйство?
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10.10.2020 22:09 Ответить
Як варіант !!))
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10.10.2020 22:11 Ответить
Все же прекрасно знают, что таких, от того места где кормят, фиг нагонишь... Но если бы еще и ничего не делать)))
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10.10.2020 22:15 Ответить
Я бы таким фермерам, что морочат себе голову с такими, еще бы и медали давал) Ведь по факту они берут на себя то, что отказывается делать государство... Трудоустраивают тех, на кого ВСЕМ похрен... А от алкашей больше убытка, чем прибыли)
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10.10.2020 22:21 Ответить
Сто пудов, кто-то из коллег-фермеров настучал куда следует.
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10.10.2020 22:15 Ответить
Швидше фермер комусь, кому треба, недоплатив ,або тариф підняли , а фермер не погодився !!))
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10.10.2020 22:25 Ответить
Рабство, майже, на кожному підприємстві..
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10.10.2020 22:11 Ответить
Незалежно від форм власності !!))
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10.10.2020 22:12 Ответить
Аж девять рабов, зажрались. А остальным не больше 2-х в одни руки
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10.10.2020 22:17 Ответить
В Метинвесте этих рабов хватает, вы бы видели как в Жданове , меж бытовками ездят мамаши с детскими коляскам ( в колясках уже дети мутанты,а не при родные дети),я не смеюсь,люди говорят что по городу в задымленных спальных районах мотаются металловозы со слябами ,которые везут в порт слябы, как металлолом, для отправки за границу,а власть Украины готовит документы по закрытию без виза, украинцы убегают от рабства за границу,а некоторые безвозвратно
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10.10.2020 22:17 Ответить
Точно кто-то стукнул.
Что, их за колючей проволокой в пустыне держали?
До ближайшей ментовки месяц по барханам брести?
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10.10.2020 22:22 Ответить
Держали в рабстве( лишили свободы), но платили деньги))) Где логика?) Зачем рабам деньги? Друг у друга покупать?)) Менты совсем с кукушкой не дружат)
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10.10.2020 22:42 Ответить
Земля находится в пригороде Харькова.Её поделят на участки и продадут с участием сельской власти.Каратели Харьковщины отняли бизнес ,землю у фермеров.А этих несчастных бомжей.имевших зарплату,еду ,кров .просто выбросили на помойку.Цензор способен спросить и проверить где трудоустроены несчастные у Венедиктовой.Бизнес у фермеров был самый тяжёлый.Разводить коз и других животных .Вы сейчас много найдёте желающих заняться живодноводством?.Вот только что прошла информация,что мы едим и пьём всё больше импортной животноводческой продукции.А мелких фермеров буквально стирают в порошок не без помощи Авакова,Венедиктовой,Баканова и Судов.
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10.10.2020 22:56 Ответить
До тієї "мізерної зарплати" додайте вартість щоденного харчування, випивки (бо без 100 грам працювати не будуть), вартість цигарок, вартість одягу, взуття, миючих засобів, та оренди житла і разом вийде не менше, ніж отримує двірник чи прибиральниця у районній держадміністрації.
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10.10.2020 22:25 Ответить
Пропоную шикарне працевлаштування.
Безкоштовне проживання в сараї, баланда тричі на день, спец-форму (зношені одяг та взуття), самогон з селітрою (щоб вставляло), "сигари" прима Прилуки, "дезодорант" Господарське мило...
Присилай резюме)))
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11.10.2020 06:02 Ответить
О, то ти я бачу досвідчений "працівник" за баланду і самогон з селітрою у компанії з асоціальними типами.

А хто тобі та твоїм дружбанам не дає іти на підприємство працювати? Заробиш гарні гроші, купиш якісну їжу, випивку, одяг... Тільки врахуй, що на підприємстві ледарів і любителів заглянути у чарку тримати не будуть, там робити треба.
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11.10.2020 13:02 Ответить
Остерегайся того, кому нечего терять...
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10.10.2020 22:28 Ответить
Побутовий приклад того, що ярмо на себе одівають добровільно. Це як з домашнім насильством. Є безлічь способів поквитатись з кривдинками. Але отакака худоба буде довіку сидіти і терпіти. А потім ще скаже: "Нормальний хазаїн" або "Він мене любить".
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10.10.2020 22:28 Ответить
Тому хто не терпить, пришивають "перевищення меж оборони"...
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11.10.2020 06:04 Ответить
В данном случае всё перевёрнуто с ног на голову.Приглянулась земля и бизнес фермеров.Нашли формальный повод,отняли бизнес и землю..Люди работали,получали деньги,еду ,кров.Сейчас они выброшены на улицу.Таковы каратели Харьковщины.
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10.10.2020 22:36 Ответить
Кулак однако. Говорили же: не более 5 донбасятских рабов...
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10.10.2020 23:22 Ответить
"Семья фермеров на Харьковщине" ?
переселились таки фермеры на харьковщину и сразу лютовать....
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10.10.2020 23:39 Ответить
Это были ученики фермеров на испытательном сроке.
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11.10.2020 00:05 Ответить
Рабовласників розстріляти , а землю роздати батракам. Все.
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11.10.2020 06:29 Ответить
Шо там по остальным рабочим специальностям,по жилью,питанию-дают?,или не мизерные зарплаты?Прошвырнулись бы спецнязя-прокурора по строительным вагончикам,зимой,у каменщиков например ,посмотрели б на чьих мозолях себе хари,скоты,кормите.Как деньги,т р у д о м,зарабатываются,как их не выплачивают,или не мелким фермерам можна "у рабство".
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11.10.2020 07:36 Ответить
Новина піврічної давнини ? https://censor.net/ru/photo_news/3197919/dvoe_fermerov_na_harkovschine_derjali_v_trudovom_rabstve_devyat_chelovek_prokuratura_fotoreportaj
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11.10.2020 08:15 Ответить
А может участившиеся случаи рабовладельчества лучше узаконить. Так сказать, подумать о людях, - душ по пятьсот будут не лишними. И бюджету - очевидный профит, и рабам, какая-никакая, - соцзащита, опять таки...
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11.10.2020 08:21 Ответить
Фермеры лоханулись с подбором персонала - теперь все отнимут...
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11.10.2020 13:58 Ответить
А у Ахметова 40 миллионов рабов, и ниче.
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11.10.2020 13:59 Ответить
Типичный колхоз возродили, для харьковчан совок это норма жизни.
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11.10.2020 14:40 Ответить
 
 