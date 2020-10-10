Семья фермеров на Харьковщине держала в рабстве девять человек, - прокуратура

Фермеры обещали людям высокооплачиваемую работу, но на деле их подвергали принудительной трудовой эксплуатации, выплачивая мизерную заработную плату.

В Харьковской области девять человек заставляли работать на фермерском хозяйстве. Среди них трое женщин, пятеро мужчин и один ребенок, рассказали в прокуратуре Харьковской области 9 октября, передает Цензор.НЕТ.



Этих людей подвергали принудительной трудовой эксплуатации, говорится в сообщении.



Согласно информации, фермеры подыскивали людей, которые находились в уязвимом положении. Им обещали высокооплачиваемую работу и хорошие условия проживания.

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Как утверждают в прокуратуре, работников поселили на фермерском хозяйстве, где условия проживания были непригодными для жизни. Их заставляли выполнять определенный объем работы и платили за это мизерные деньги.



В случае невыполнения работы фермеры создавали искусственные долги и заставляли их отрабатывать. Свободу передвижения людям ограничили как в рабочее, так и в нерабочее время.

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По данному факту открыли уголовное производство. Фермерам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.