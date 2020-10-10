Семья фермеров на Харьковщине держала в рабстве девять человек, - прокуратура
Фермеры обещали людям высокооплачиваемую работу, но на деле их подвергали принудительной трудовой эксплуатации, выплачивая мизерную заработную плату.
В Харьковской области девять человек заставляли работать на фермерском хозяйстве. Среди них трое женщин, пятеро мужчин и один ребенок, рассказали в прокуратуре Харьковской области 9 октября, передает Цензор.НЕТ.
Этих людей подвергали принудительной трудовой эксплуатации, говорится в сообщении.
Согласно информации, фермеры подыскивали людей, которые находились в уязвимом положении. Им обещали высокооплачиваемую работу и хорошие условия проживания.
Как утверждают в прокуратуре, работников поселили на фермерском хозяйстве, где условия проживания были непригодными для жизни. Их заставляли выполнять определенный объем работы и платили за это мизерные деньги.
В случае невыполнения работы фермеры создавали искусственные долги и заставляли их отрабатывать. Свободу передвижения людям ограничили как в рабочее, так и в нерабочее время.
По данному факту открыли уголовное производство. Фермерам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А стосовно "оплати праці", в ціні будь якого продукту лише третина вартості (і це в кращому випадку) є часткою фермера в яку входять і витрати на виробництво, решта дві третини вартості, маржа спекулянтів різного сорту, які просто пересувають товар з місця на місце.
Що ще цим людям потрібно ?
Маю родичку, яка не хотіла робити на "дядю", відкрила свій бізнес, то тепер на роботі й ночувати приходиться.
Что, их за колючей проволокой в пустыне держали?
До ближайшей ментовки месяц по барханам брести?
Безкоштовне проживання в сараї, баланда тричі на день, спец-форму (зношені одяг та взуття), самогон з селітрою (щоб вставляло), "сигари" прима Прилуки, "дезодорант" Господарське мило...
Присилай резюме)))
А хто тобі та твоїм дружбанам не дає іти на підприємство працювати? Заробиш гарні гроші, купиш якісну їжу, випивку, одяг... Тільки врахуй, що на підприємстві ледарів і любителів заглянути у чарку тримати не будуть, там робити треба.
переселились таки фермеры на харьковщину и сразу лютовать....