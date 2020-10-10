УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8496 відвідувачів онлайн
Новини
11 664 77

Сім'я фермерів на Харківщині тримала в рабстві дев'ять осіб, - прокуратура

Сім'я фермерів на Харківщині тримала в рабстві дев'ять осіб, - прокуратура

Фермери обіцяли людям високооплачувану роботу, але на ділі їх змушували працювати, виплачуючи мізерну заробітну плату.

У Харківській області дев'ять людей змушували працювати на фермерському господарстві. Серед них троє жінок, п'ятеро чоловіків і одна дитина, розповіли в прокуратурі Харківської області 9 жовтня, передає Цензор.НЕТ.
Ці люди зазнали примусової трудової експлуатації, їм не платили заробітну плату, йдеться в повідомленні.

Згідно з вивченою інформацією, фермери підшукували людей, які перебували в уразливому становищі. Їм обіцяли високооплачувану роботу і гарні умови проживання.

Також дивіться: Поліція Дніпропетровщини закрила "реабілітаційні центри": понад 170 людей утримували і примушували працювати. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як стверджують у прокуратурі, працівників поселили на фермерському господарстві, де умови проживання були непридатними для життя. Їх змушували виконувати певний обсяг роботи і платили за це мізерні гроші.

У разі невиконання роботи фермери створювали штучні борги і змушували їх відпрацьовувати. Свободу пересування людям обмежили як у робочий, так і в неробочий час.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Фермерам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

прокуратура (3709) рабство (69) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
и это повод лишать их свободы??(если правильно понимаю будь ваша воля вы бы их ,,гуманно" усыпили!!??)
показати весь коментар
10.10.2020 22:06 Відповісти
+11
Бомжі та пиятики.
показати весь коментар
10.10.2020 22:02 Відповісти
+9
речь идёт о том что лишили свободы!!а не о том работали или нет??и получали или нет??
показати весь коментар
10.10.2020 22:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бомжі та пиятики.
показати весь коментар
10.10.2020 22:02 Відповісти
Да такие сильно не наработают.
показати весь коментар
10.10.2020 22:04 Відповісти
Гній тягати чи сапати городину , розуму богато не треба !!))
показати весь коментар
10.10.2020 22:14 Відповісти
Но зачем столько? Если там большое хозяйство, то у фермера должно хватать денег на нормальных работников.
показати весь коментар
10.10.2020 22:36 Відповісти
В селах людей вже немає!
А стосовно "оплати праці", в ціні будь якого продукту лише третина вартості (і це в кращому випадку) є часткою фермера в яку входять і витрати на виробництво, решта дві третини вартості, маржа спекулянтів різного сорту, які просто пересувають товар з місця на місце.
показати весь коментар
11.10.2020 05:45 Відповісти
Согласен что в сёлах уже нет людей...которые хотят трудится надурняк или вообще выполнять тяжёлую физическую работу!!! Взять хоть например ПГТ,в котором я живу...у нас 12500(официально) жителей!!3000 из которых владельцы( и их жёны и дети) ферм,магазинов,мастерских,заправок,баз отдыха и тд-эти в поле работать не пойдут...ещё 4000 их обслуга(бухгалтеры,продавцы,доярки,ремонтники и тд)! 5000-пенсионеры,дети,инвалиды,дамы сидящии на пособии для детей и тд. Около 450 человек заняты в гос секторе,медицине,школах и тд!!!Остаётся около 50 несчастных и неустроенных официально людей....и эти были бы поумнее,сбежали бы в тот же Киев,где рабам плотят намного больше!!!
показати весь коментар
11.10.2020 15:49 Відповісти
и это повод лишать их свободы??(если правильно понимаю будь ваша воля вы бы их ,,гуманно" усыпили!!??)
показати весь коментар
10.10.2020 22:06 Відповісти
Обычно никого не нужно лишать... Их фиг нагонишь... А на сколько наработали, столько и получали...
показати весь коментар
10.10.2020 22:12 Відповісти
"Голод не тётка"-рос. фольклор !!))
показати весь коментар
10.10.2020 22:15 Відповісти
речь идёт о том что лишили свободы!!а не о том работали или нет??и получали или нет??
показати весь коментар
10.10.2020 22:17 Відповісти
Хто і кого позбавив волі ??)))
показати весь коментар
10.10.2020 22:20 Відповісти
это заголовок статьи:Семья фермеров на Харьковщине держала в рабстве девять человек, - прокуратура (так как в заголовке упоминается слово ,,прокуратура" то она и ,,позбавила воли")теперь всё стало на свои места,извините что сразу не разъяснил что к чему и как!!
показати весь коментар
10.10.2020 22:25 Відповісти
С чего вы решили, что так было?) Только по тому, что менты так сказали?)))
показати весь коментар
10.10.2020 22:25 Відповісти
а с чего вы так решили??(что я решил??) решает суд и никто другой.а пока исхожу из информации статьи а не из того что ,,менты"или кто либо другой говорит.(весь источник статья) как вы исходите из своих предположений относительно меня так точно и я исходил из статьи и не более.(надеюсь доступно объяснил)спасибо.
показати весь коментар
10.10.2020 22:36 Відповісти
Да я сразу понял, что вы и в распятого мальчика сразу поверили)))
показати весь коментар
10.10.2020 23:14 Відповісти
сорри!! меня совсем не интересовало и не интересует вы сразу или не сразу ,.поняли"во что я верю или не верю??по факту наш диалог закончен (по сути и не начавшись)ещё раз спасибо.
показати весь коментар
10.10.2020 23:22 Відповісти
Когда хотят закончить диалог, то просто не отвечают))) А так... "Я бежала за вами 10 км, чтобы сказать вам как вы мне не интересны")))
показати весь коментар
10.10.2020 23:38 Відповісти
Ментов давно нету, есть понты
показати весь коментар
10.10.2020 22:38 Відповісти
Менти лишились мента , а от рехворма то дійсно понти голімиє !!))
показати весь коментар
10.10.2020 22:42 Відповісти
А як ви собі уявляєте те "лишили свободы"? Вони що замкнені у підвалі чи у кайданах прикуті ланцюгами? Не подобається, шукайте краще. Роботи скрізь повно, було б бажання працювати і не пити.
показати весь коментар
11.10.2020 13:10 Відповісти
Їх годували і давали випити.
Що ще цим людям потрібно ?
показати весь коментар
10.10.2020 22:16 Відповісти
А держава на них, так саме як і на всіх нас , болт поклала !!))
показати весь коментар
10.10.2020 22:19 Відповісти
а кто такая вы?? и я вместе с вами??чтоб решать за этих людей ,,что им потрибно??"
показати весь коментар
10.10.2020 22:19 Відповісти
Бажаня завжди мают відповідати можливостям !!))
показати весь коментар
10.10.2020 22:22 Відповісти
вы о чём?? каких желаниях и каких возможностях?? похоже вы меня тоже за ,.бомжа" принимаете!!(сорри!! диалога у нас с вами ну никак не получится)извините что забрал у вас время!!
показати весь коментар
10.10.2020 22:30 Відповісти
Потрібно , це і є бажання !!))
показати весь коментар
10.10.2020 22:36 Відповісти
Да не поймет он) Даже не пытайтесь)))
показати весь коментар
10.10.2020 22:47 Відповісти
Вольному воля ,спасёному рай !!))
показати весь коментар
10.10.2020 22:54 Відповісти
а это трутень, которая гадит на форуме. больше полезных действий не делает.
показати весь коментар
11.10.2020 00:36 Відповісти
+ одягали, взували, давали дах над головою.
показати весь коментар
10.10.2020 22:36 Відповісти
І обмежували свободу пересування...
показати весь коментар
11.10.2020 05:51 Відповісти
раньше был про вас лучшего мнения. теперь ты просто ****
показати весь коментар
11.10.2020 00:37 Відповісти
Бомжами стают не завжди з власної волі !!))
показати весь коментар
10.10.2020 22:08 Відповісти
Сім'я фермерів на Харківщині тримала в рабстві дев'ять осіб, - прокуратура - Цензор.НЕТ 83369 й фотает
показати весь коментар
02.11.2020 23:12 Відповісти
Кожен, хто проацює на "дядю" та регулярно ходить на роботу - вже є рабом
показати весь коментар
10.10.2020 22:04 Відповісти
Да, только безработные и иждивенцы свободные люди.
показати весь коментар
10.10.2020 22:23 Відповісти
" Так вип"ємо за те, щоб наші бажання, співпадали з нашими можливостями!" !!)))
показати весь коментар
10.10.2020 22:34 Відповісти
Той хто працює на "дядю" не є рабом, він всього лиш продає свою робочу силу добровільно, а в усьому іншому залишається вільний. Раби ж невільні, вони є власністю свого пана.
Маю родичку, яка не хотіла робити на "дядю", відкрила свій бізнес, то тепер на роботі й ночувати приходиться.
показати весь коментар
10.10.2020 22:35 Відповісти
Рабство нікуди не зникло, просто воно набуло іншої форми, ********* рабства
показати весь коментар
10.10.2020 23:22 Відповісти
Бригада бічей ,нічого надзвичайного !!))
показати весь коментар
10.10.2020 22:05 Відповісти
І дитина?
показати весь коментар
10.10.2020 22:08 Відповісти
А де її мамка подіне?? Вижене по вулиці швендяти ??)))
показати весь коментар
10.10.2020 22:09 Відповісти
не могу согласиться!!тут какраз ,,много надзвичайного!"это люди за которых некому заступиться!!а ваша ошибка что даже теоретически не допускаете что сами можете оказаться в категории,,бичей" и за вас так же никто не заступится!!(будьте людьми!!и людей увидите(даже в тех же ,,бичах"))
показати весь коментар
10.10.2020 22:12 Відповісти
Я два роки бічував по таких бригадах , то маю власний досвід !! Життя річ не передбачувана !!))
показати весь коментар
10.10.2020 22:17 Відповісти
Естественно, что исключать ничего нельзя, что может быть так как сказали менты... Да только там менты успели сами себя опровергнуть) Прочтите внимательно и поймете))) Но практика говорит, что обычно все в точности наоборот...
показати весь коментар
10.10.2020 22:33 Відповісти
А на держпідприємствах по півроку без з/п, то когось покарали !! Цих принаймні якось годували , якісь копійчини платили !!)))
показати весь коментар
10.10.2020 22:07 Відповісти
Кто то решил прибрать фермерское хозяйство?
показати весь коментар
10.10.2020 22:09 Відповісти
Як варіант !!))
показати весь коментар
10.10.2020 22:11 Відповісти
Все же прекрасно знают, что таких, от того места где кормят, фиг нагонишь... Но если бы еще и ничего не делать)))
показати весь коментар
10.10.2020 22:15 Відповісти
Я бы таким фермерам, что морочат себе голову с такими, еще бы и медали давал) Ведь по факту они берут на себя то, что отказывается делать государство... Трудоустраивают тех, на кого ВСЕМ похрен... А от алкашей больше убытка, чем прибыли)
показати весь коментар
10.10.2020 22:21 Відповісти
Сто пудов, кто-то из коллег-фермеров настучал куда следует.
показати весь коментар
10.10.2020 22:15 Відповісти
Швидше фермер комусь, кому треба, недоплатив ,або тариф підняли , а фермер не погодився !!))
показати весь коментар
10.10.2020 22:25 Відповісти
Рабство, майже, на кожному підприємстві..
показати весь коментар
10.10.2020 22:11 Відповісти
Незалежно від форм власності !!))
показати весь коментар
10.10.2020 22:12 Відповісти
Аж девять рабов, зажрались. А остальным не больше 2-х в одни руки
показати весь коментар
10.10.2020 22:17 Відповісти
В Метинвесте этих рабов хватает, вы бы видели как в Жданове , меж бытовками ездят мамаши с детскими коляскам ( в колясках уже дети мутанты,а не при родные дети),я не смеюсь,люди говорят что по городу в задымленных спальных районах мотаются металловозы со слябами ,которые везут в порт слябы, как металлолом, для отправки за границу,а власть Украины готовит документы по закрытию без виза, украинцы убегают от рабства за границу,а некоторые безвозвратно
показати весь коментар
10.10.2020 22:17 Відповісти
Точно кто-то стукнул.
Что, их за колючей проволокой в пустыне держали?
До ближайшей ментовки месяц по барханам брести?
показати весь коментар
10.10.2020 22:22 Відповісти
Держали в рабстве( лишили свободы), но платили деньги))) Где логика?) Зачем рабам деньги? Друг у друга покупать?)) Менты совсем с кукушкой не дружат)
показати весь коментар
10.10.2020 22:42 Відповісти
Земля находится в пригороде Харькова.Её поделят на участки и продадут с участием сельской власти.Каратели Харьковщины отняли бизнес ,землю у фермеров.А этих несчастных бомжей.имевших зарплату,еду ,кров .просто выбросили на помойку.Цензор способен спросить и проверить где трудоустроены несчастные у Венедиктовой.Бизнес у фермеров был самый тяжёлый.Разводить коз и других животных .Вы сейчас много найдёте желающих заняться живодноводством?.Вот только что прошла информация,что мы едим и пьём всё больше импортной животноводческой продукции.А мелких фермеров буквально стирают в порошок не без помощи Авакова,Венедиктовой,Баканова и Судов.
показати весь коментар
10.10.2020 22:56 Відповісти
До тієї "мізерної зарплати" додайте вартість щоденного харчування, випивки (бо без 100 грам працювати не будуть), вартість цигарок, вартість одягу, взуття, миючих засобів, та оренди житла і разом вийде не менше, ніж отримує двірник чи прибиральниця у районній держадміністрації.
показати весь коментар
10.10.2020 22:25 Відповісти
Пропоную шикарне працевлаштування.
Безкоштовне проживання в сараї, баланда тричі на день, спец-форму (зношені одяг та взуття), самогон з селітрою (щоб вставляло), "сигари" прима Прилуки, "дезодорант" Господарське мило...
Присилай резюме)))
показати весь коментар
11.10.2020 06:02 Відповісти
О, то ти я бачу досвідчений "працівник" за баланду і самогон з селітрою у компанії з асоціальними типами.

А хто тобі та твоїм дружбанам не дає іти на підприємство працювати? Заробиш гарні гроші, купиш якісну їжу, випивку, одяг... Тільки врахуй, що на підприємстві ледарів і любителів заглянути у чарку тримати не будуть, там робити треба.
показати весь коментар
11.10.2020 13:02 Відповісти
Остерегайся того, кому нечего терять...
показати весь коментар
10.10.2020 22:28 Відповісти
Побутовий приклад того, що ярмо на себе одівають добровільно. Це як з домашнім насильством. Є безлічь способів поквитатись з кривдинками. Але отакака худоба буде довіку сидіти і терпіти. А потім ще скаже: "Нормальний хазаїн" або "Він мене любить".
показати весь коментар
10.10.2020 22:28 Відповісти
Тому хто не терпить, пришивають "перевищення меж оборони"...
показати весь коментар
11.10.2020 06:04 Відповісти
В данном случае всё перевёрнуто с ног на голову.Приглянулась земля и бизнес фермеров.Нашли формальный повод,отняли бизнес и землю..Люди работали,получали деньги,еду ,кров.Сейчас они выброшены на улицу.Таковы каратели Харьковщины.
показати весь коментар
10.10.2020 22:36 Відповісти
Кулак однако. Говорили же: не более 5 донбасятских рабов...
показати весь коментар
10.10.2020 23:22 Відповісти
"Семья фермеров на Харьковщине" ?
переселились таки фермеры на харьковщину и сразу лютовать....
показати весь коментар
10.10.2020 23:39 Відповісти
Это были ученики фермеров на испытательном сроке.
показати весь коментар
11.10.2020 00:05 Відповісти
Рабовласників розстріляти , а землю роздати батракам. Все.
показати весь коментар
11.10.2020 06:29 Відповісти
Шо там по остальным рабочим специальностям,по жилью,питанию-дают?,или не мизерные зарплаты?Прошвырнулись бы спецнязя-прокурора по строительным вагончикам,зимой,у каменщиков например ,посмотрели б на чьих мозолях себе хари,скоты,кормите.Как деньги,т р у д о м,зарабатываются,как их не выплачивают,или не мелким фермерам можна "у рабство".
показати весь коментар
11.10.2020 07:36 Відповісти
Новина піврічної давнини ? https://censor.net/ru/photo_news/3197919/dvoe_fermerov_na_harkovschine_derjali_v_trudovom_rabstve_devyat_chelovek_prokuratura_fotoreportaj
показати весь коментар
11.10.2020 08:15 Відповісти
А может участившиеся случаи рабовладельчества лучше узаконить. Так сказать, подумать о людях, - душ по пятьсот будут не лишними. И бюджету - очевидный профит, и рабам, какая-никакая, - соцзащита, опять таки...
показати весь коментар
11.10.2020 08:21 Відповісти
Фермеры лоханулись с подбором персонала - теперь все отнимут...
показати весь коментар
11.10.2020 13:58 Відповісти
А у Ахметова 40 миллионов рабов, и ниче.
показати весь коментар
11.10.2020 13:59 Відповісти
Типичный колхоз возродили, для харьковчан совок это норма жизни.
показати весь коментар
11.10.2020 14:40 Відповісти
 
 