Сім'я фермерів на Харківщині тримала в рабстві дев'ять осіб, - прокуратура
Фермери обіцяли людям високооплачувану роботу, але на ділі їх змушували працювати, виплачуючи мізерну заробітну плату.
У Харківській області дев'ять людей змушували працювати на фермерському господарстві. Серед них троє жінок, п'ятеро чоловіків і одна дитина, розповіли в прокуратурі Харківської області 9 жовтня, передає Цензор.НЕТ.
Ці люди зазнали примусової трудової експлуатації, їм не платили заробітну плату, йдеться в повідомленні.
Згідно з вивченою інформацією, фермери підшукували людей, які перебували в уразливому становищі. Їм обіцяли високооплачувану роботу і гарні умови проживання.
Як стверджують у прокуратурі, працівників поселили на фермерському господарстві, де умови проживання були непридатними для життя. Їх змушували виконувати певний обсяг роботи і платили за це мізерні гроші.
У разі невиконання роботи фермери створювали штучні борги і змушували їх відпрацьовувати. Свободу пересування людям обмежили як у робочий, так і в неробочий час.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Фермерам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.
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А стосовно "оплати праці", в ціні будь якого продукту лише третина вартості (і це в кращому випадку) є часткою фермера в яку входять і витрати на виробництво, решта дві третини вартості, маржа спекулянтів різного сорту, які просто пересувають товар з місця на місце.
Що ще цим людям потрібно ?
Маю родичку, яка не хотіла робити на "дядю", відкрила свій бізнес, то тепер на роботі й ночувати приходиться.
Что, их за колючей проволокой в пустыне держали?
До ближайшей ментовки месяц по барханам брести?
Безкоштовне проживання в сараї, баланда тричі на день, спец-форму (зношені одяг та взуття), самогон з селітрою (щоб вставляло), "сигари" прима Прилуки, "дезодорант" Господарське мило...
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А хто тобі та твоїм дружбанам не дає іти на підприємство працювати? Заробиш гарні гроші, купиш якісну їжу, випивку, одяг... Тільки врахуй, що на підприємстві ледарів і любителів заглянути у чарку тримати не будуть, там робити треба.
переселились таки фермеры на харьковщину и сразу лютовать....