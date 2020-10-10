Сім'я фермерів на Харківщині тримала в рабстві дев'ять осіб, - прокуратура

Фермери обіцяли людям високооплачувану роботу, але на ділі їх змушували працювати, виплачуючи мізерну заробітну плату.

У Харківській області дев'ять людей змушували працювати на фермерському господарстві. Серед них троє жінок, п'ятеро чоловіків і одна дитина, розповіли в прокуратурі Харківської області 9 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

Ці люди зазнали примусової трудової експлуатації, їм не платили заробітну плату, йдеться в повідомленні.



Згідно з вивченою інформацією, фермери підшукували людей, які перебували в уразливому становищі. Їм обіцяли високооплачувану роботу і гарні умови проживання.

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Як стверджують у прокуратурі, працівників поселили на фермерському господарстві, де умови проживання були непридатними для життя. Їх змушували виконувати певний обсяг роботи і платили за це мізерні гроші.



У разі невиконання роботи фермери створювали штучні борги і змушували їх відпрацьовувати. Свободу пересування людям обмежили як у робочий, так і в неробочий час.



За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Фермерам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.



