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Полиция задержала пьяного пассажира автобуса Киев-Харьков, ранившего ножом двух попутчиков. ФОТО

Столичные полицейские задержали харьковчанина, который напал с ножом на пассажиров автобуса.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и агрессивно себя вел по отношению к другим гражданам. После замечаний начал потасовку и ранил несколько человек ножом. По факту хулиганских действий начато уголовное производство", - говорится в сообщении.

Как сообщил начальник следственного отделения Голосеевского управления полиции Артем Баранов, в рейсовом автобусе, который направлялся из столицы в Харьков, нетрезвый пассажир начал себя агрессивно вести: "Он цеплялся к другим людям, а человек, который сидел рядом с ним, хотел его успокоить. На это злоумышленник достал нож и начал провоцировать оппонента на драку. Во время потасовки фигурант нанес 34-летнему потерпевшему резаную рану руки, а когда бросился наутек, то поранил палец на руке еще и женщине. Всем пострадавшим врачи оказали первую медицинскую помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает".

Полиция задержала пьяного пассажира автобуса Киев-Харьков, ранившего ножом двух попутчиков 01
Полиция задержала пьяного пассажира автобуса Киев-Харьков, ранившего ножом двух попутчиков 02

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Отмечается, что наряд полиции охраны задержал хулигана неподалеку от места преступления. Драгер показал 1,8 промилле у него в крови. Также полицейские изъяли нож со следами, похожими на кровь, который предположительно выбросил фигурант.

Следователи сообщили правонарушителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Также полицейские обратились в Голосеевский районный суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

нападение (2215) Нацполиция (16458) автобус (95)


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Топ комментарии
+8
Нічого собі "***********"! Потвора з ножем, це замах на життя!
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21.10.2020 11:12
+6
а почему такого вообще в автобус пустили
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21.10.2020 11:17
+4
судя по фото и потому что дело передали в суд Киева, это случилось не доезжая до Борисполя, за это время вряд ли получится так напиться. Так что его уже пускали таким. Жаль не указали перевозчика, который такое допускает...
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21.10.2020 11:44
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Нічого собі "***********"! Потвора з ножем, це замах на життя!
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21.10.2020 11:12 Ответить
За 4ою частиною ********* там нормально можна загриміти, не менше ніж за спробу вбивства - залежить від судді.
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21.10.2020 11:45 Ответить
********* дає "судді" можливість за "невеличку подяку"$$$$$ присудити умовно, спроба вбивства такої можливості не надає.
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21.10.2020 14:38 Ответить
В КК України досить часто "частина" важливіша за саму статтю.
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21.10.2020 11:47 Ответить
Ублюдок.......з ножем! Недоумку в житті нічим зайнятися (ні сімї, ніякого тормозу.......).!
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21.10.2020 11:13 Ответить
Відзначав, певно, спіч преЗЕдента у ВР
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21.10.2020 11:13 Ответить
а почему такого вообще в автобус пустили
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21.10.2020 11:17 Ответить
Він міг і , будучи , в автобусі хрякнуть оковитої !
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21.10.2020 11:28 Ответить
Распитие алкоголя в общественных местах запрещено, тем более в рейсовом автобусе. Его должны были сразу высадить
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21.10.2020 11:34 Ответить
судя по фото и потому что дело передали в суд Киева, это случилось не доезжая до Борисполя, за это время вряд ли получится так напиться. Так что его уже пускали таким. Жаль не указали перевозчика, который такое допускает...
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21.10.2020 11:44 Ответить
Вибачте,яке в біса ***********????Погроза вбивстом,умисне нанесення тілесних ушкоджень!!!А алкогольне сп"ніння тільки цьому виродку в мінус.***********....насиру їх матері((((
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21.10.2020 11:37 Ответить
«Если б знал я, с кем еду, с кем водку пью, -
Он бы хрен доехал до Вологды!» © В.Высоцкий.
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21.10.2020 12:12 Ответить
вот как выглядит кистень...
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21.10.2020 12:51 Ответить
Кистень выглядит совсем иначе.Поліція затримала п'яного пасажира автобуса Київ-Харків, який поранив ножем двох попутників - Цензор.НЕТ 6455
А это гасило, разновидность кистеня.
Поліція затримала п'яного пасажира автобуса Київ-Харків, який поранив ножем двох попутників - Цензор.НЕТ 5644
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21.10.2020 13:42 Ответить
Не все так однозначно. Возможно пассажиры автобуса слушали шансон и разговаривали на русском
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21.10.2020 13:36 Ответить
 
 