Полиция задержала пьяного пассажира автобуса Киев-Харьков, ранившего ножом двух попутчиков. ФОТО

Столичные полицейские задержали харьковчанина, который напал с ножом на пассажиров автобуса.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и агрессивно себя вел по отношению к другим гражданам. После замечаний начал потасовку и ранил несколько человек ножом. По факту хулиганских действий начато уголовное производство", - говорится в сообщении.

Как сообщил начальник следственного отделения Голосеевского управления полиции Артем Баранов, в рейсовом автобусе, который направлялся из столицы в Харьков, нетрезвый пассажир начал себя агрессивно вести: "Он цеплялся к другим людям, а человек, который сидел рядом с ним, хотел его успокоить. На это злоумышленник достал нож и начал провоцировать оппонента на драку. Во время потасовки фигурант нанес 34-летнему потерпевшему резаную рану руки, а когда бросился наутек, то поранил палец на руке еще и женщине. Всем пострадавшим врачи оказали первую медицинскую помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает".





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Отмечается, что наряд полиции охраны задержал хулигана неподалеку от места преступления. Драгер показал 1,8 промилле у него в крови. Также полицейские изъяли нож со следами, похожими на кровь, который предположительно выбросил фигурант.

Следователи сообщили правонарушителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Также полицейские обратились в Голосеевский районный суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.