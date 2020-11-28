Трамвай с пассажирами обстреляли в Харькове. ФОТО

Вечером в пятницу, 27 ноября на окраине Харькова неизвестные обстреляли трамвай. Пассажиры, водитель и кондуктор не пострадали.

Об этом "Суспільному" рассказал директор КП "Октябрьское депо" Андрей Кучеренко, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел около 21:30 на ул. Клочковской в районе Алексеевского лугопарка.

По словам Кучеренко, пули разбили четыре окна. Из какого оружия стреляли по вагону, пневматического или боевого, сейчас устанавливают эксперты полиции.

"Я считаю, что это хулиганство", - сказал Кучеренко.

Пока трамвай сняли с маршрута, на замену окон понадобится несколько дней.

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Как сообщает сайт полиции Харьковщины, этот случай следователи квалифицировали как "хулиганство". Максимальное наказание - до четырех лет лишения свободы. Задержанных или подозреваемых нет.



