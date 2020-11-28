Трамвай с пассажирами обстреляли в Харькове. ФОТО
Вечером в пятницу, 27 ноября на окраине Харькова неизвестные обстреляли трамвай. Пассажиры, водитель и кондуктор не пострадали.
Об этом "Суспільному" рассказал директор КП "Октябрьское депо" Андрей Кучеренко, информирует Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел около 21:30 на ул. Клочковской в районе Алексеевского лугопарка.
По словам Кучеренко, пули разбили четыре окна. Из какого оружия стреляли по вагону, пневматического или боевого, сейчас устанавливают эксперты полиции.
"Я считаю, что это хулиганство", - сказал Кучеренко.
Пока трамвай сняли с маршрута, на замену окон понадобится несколько дней.
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Как сообщает сайт полиции Харьковщины, этот случай следователи квалифицировали как "хулиганство". Максимальное наказание - до четырех лет лишения свободы. Задержанных или подозреваемых нет.
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Нет нет! Это так борятся с ковид-19 запугивая и заставляя не ездить общественным транспортом!
Думай перед тим як опублікувати,, до речі з яких ти сел і що там коїться теж ніхто не знає
Тіпа без кернеса у Харкові бєспрєдєл