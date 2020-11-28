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Трамвай із пасажирами обстріляли в Харкові. ФОТО

Увечері в п'ятницю, 27 листопада на околиці Харкова невідомі обстріляли трамвай. Пасажири, водій і кондуктор не постраждали.

Про це "Суспільному" розповів директор КП "Жовтневе депо" Андрій Кучеренко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Кучеренка, все сталося близько 21:30. Кулі розтрощили чотири вікна. З якої зброї стріляли по вагону -  пневматичної чи бойової - зараз встановлюють експерти поліції.

"Я вважаю, що це хуліганство", – сказав Кучеренко.

Поки трамвай зняли з маршруту, на заміну вікон знадобиться кілька днів.

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Як повідомляє сайт поліції Харківщини, цей випадок слідчі кваліфікували як "хуліганство". Максимальне покарання - до чотирьох років позбавлення волі. Затриманих або підозрюваних немає.

Трамвай із пасажирами обстріляли в Харкові 01
Трамвай із пасажирами обстріляли в Харкові 02

Нацполіція (15168) стрілянина (1781) трамвай (236) Харків (5600)


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Топ коментарі
+10
ХНР на подходе?…
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28.11.2020 15:50
+10
Кацапня **** робить напругу та хаос в краіні... (
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28.11.2020 15:51
+7
Своих дураков хватает. Уже не смешно про кацапов.
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28.11.2020 15:55
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ХНР на подходе?…
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28.11.2020 15:50 Відповісти
Авакова потрібно знімати, він нічого не робить!
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28.11.2020 16:12 Відповісти
так снимай Игорёша - нам не жалко...\но у тебя для этого яиц нет...\
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28.11.2020 16:34 Відповісти
Та че не робить?Его соколы успешно бизнес отжимают (говорю не понаслышке),,а если не хочешь отдавать,то повезут ямку покопать в лесу,это я молчу о том кол-ве взяток,которые они с определенного момента как дурные начали требовать.Как будто отмашку кто то дал.
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28.11.2020 16:45 Відповісти
"Я считаю, что это хулиганство", - сказал Кучеренко

=========================================
Нет нет! Это так борятся с ковид-19 запугивая и заставляя не ездить общественным транспортом!
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28.11.2020 17:55 Відповісти
Ні, тренуються к приїзду Гепи...
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28.11.2020 17:47 Відповісти
Топаз дал команду ?
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28.11.2020 15:51 Відповісти
Кацапня **** робить напругу та хаос в краіні... (
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28.11.2020 15:51 Відповісти
Своих дураков хватает. Уже не смешно про кацапов.
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28.11.2020 15:55 Відповісти
Цапофил? по твоему война с руССкими уже закончена Крым и Донбасс освобожден?
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28.11.2020 16:00 Відповісти
Я не мав на увазі кацапів що сидять у Кремлі , зрозуміло що це не вони власне зробили а іхні укр. щури шістки
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28.11.2020 16:17 Відповісти
мав на увазі виконавці
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28.11.2020 16:18 Відповісти
А то и есть кацапы,просто с украинскими паспортами
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28.11.2020 16:46 Відповісти
а кто ехал в трамвае ????
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28.11.2020 16:47 Відповісти
Скорее всего - гепа... =)))
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28.11.2020 17:50 Відповісти
а он что то не так сказал? Кацапня может быть в любой стране. после Геноцида украинцев подвезли кацапни и в Украину прилично.
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28.11.2020 16:03 Відповісти
Что он не так сказал, пусть тебе администратор объяснит. А "подвезти кацапов" могут не в любую страну, а только в оккупированную.. Запомни это
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28.11.2020 16:16 Відповісти
как не старался Косиор, но его тоже прихлопнули , как врага народа. По-моему в 1939г
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28.11.2020 16:10 Відповісти
вообще то нет пр.косиора-уже пару лет Александровский
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28.11.2020 16:15 Відповісти
то что пр. переименован на бумаге в 2015 году еще не значит, что он "переименовае" в реальности. Кое-где еще и таблички остались
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28.11.2020 16:26 Відповісти
Нема ніяких "таблічок" косіора, пр Александровський на всіх вказівниках
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28.11.2020 17:22 Відповісти
А чому не посягання на життя групи громадян як мінімум в кількості сидячих місць? Класні закони у нас. Постріляв у трамвай з пасажирами - *********** до 4 років позбавлення волі, злив відро дизпалива з локомотива - навмисне нанесення матеріальних збитків до 5 років з конфіскацією. В чому логіка? З таким успіхом стрільнув з мішомета і нічого не пошкодив - проста пашаліл...
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28.11.2020 15:56 Відповісти
Конечно, стрелять по гражданам из оружия - хулиганство.
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28.11.2020 16:14 Відповісти
Вони Гєпу мером обирають , то що тут дивуватися , що вони трамваї з людьми обстрілюють . Рюзькє мір , фашизм , комунізм і тероризм - це все повністю однакові людожерські системи . І подобаються вони лише однаковим за ментальністю істотам .
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28.11.2020 16:18 Відповісти
Вони це хто, всі харків яне чи може адмінресурс Адольфовіча?
Думай перед тим як опублікувати,, до речі з яких ти сел і що там коїться теж ніхто не знає
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28.11.2020 17:21 Відповісти
"Я считаю, что это хулиганство" - интересное в Харькове восприятие покушения на убийство
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28.11.2020 16:34 Відповісти
Танки и РПГ надо населению продавать легально и побольше.У молодёжи мало развлечений..раньше модно было камнями по окнам.-теперь РПГ. и травматики.Всё пучком.Активисты!!
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28.11.2020 16:43 Відповісти
Т.е. даже выстрела не слышали?Какая-то пьянь чем-то кинула в окно и это НОВОСТЬ?Никаких проблем у нас:ни войны,ни оккупации,ни ковида,ни инвалидов,ни коррупции-вот и писать не о чем.Как в Губке Бобе новость дня:"Чей-то равлык залез на дерево и долго не мог слезть".
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28.11.2020 17:00 Відповісти
Вечером в пятницу, 27 ноября на окраине Харькова неизвестные обстреляли трамвай. Пассажиры, водитель и кондуктор не пострадали Источник: https://censor.net/ru/p3233837

Тіпа без кернеса у Харкові бєспрєдєл
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28.11.2020 17:18 Відповісти
Гепы в наличии нету, а дело его живет, и зарплата идет по назначению.
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28.11.2020 17:34 Відповісти
Уверен, что гепа у мертвечука (*****), как язЕлох у Народа Игоря Валерьяновича тоже *****...
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28.11.2020 17:56 Відповісти
При зе, еще не такое будет)
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28.11.2020 18:36 Відповісти
из ЗУшки, небось
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28.11.2020 18:54 Відповісти
 
 