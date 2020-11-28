Трамвай із пасажирами обстріляли в Харкові. ФОТО

Увечері в п'ятницю, 27 листопада на околиці Харкова невідомі обстріляли трамвай. Пасажири, водій і кондуктор не постраждали.

Про це "Суспільному" розповів директор КП "Жовтневе депо" Андрій Кучеренко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Кучеренка, все сталося близько 21:30. Кулі розтрощили чотири вікна. З якої зброї стріляли по вагону - пневматичної чи бойової - зараз встановлюють експерти поліції.

"Я вважаю, що це хуліганство", – сказав Кучеренко.

Поки трамвай зняли з маршруту, на заміну вікон знадобиться кілька днів.

Також читайте: У Києві на Дарниці вночі з автомата Калашникова обстріляли Mercedes-Benz. ФОТОрепортаж

Як повідомляє сайт поліції Харківщини, цей випадок слідчі кваліфікували як "хуліганство". Максимальне покарання - до чотирьох років позбавлення волі. Затриманих або підозрюваних немає.



