Трамвай із пасажирами обстріляли в Харкові. ФОТО
Увечері в п'ятницю, 27 листопада на околиці Харкова невідомі обстріляли трамвай. Пасажири, водій і кондуктор не постраждали.
Про це "Суспільному" розповів директор КП "Жовтневе депо" Андрій Кучеренко, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Кучеренка, все сталося близько 21:30. Кулі розтрощили чотири вікна. З якої зброї стріляли по вагону - пневматичної чи бойової - зараз встановлюють експерти поліції.
"Я вважаю, що це хуліганство", – сказав Кучеренко.
Поки трамвай зняли з маршруту, на заміну вікон знадобиться кілька днів.
Як повідомляє сайт поліції Харківщини, цей випадок слідчі кваліфікували як "хуліганство". Максимальне покарання - до чотирьох років позбавлення волі. Затриманих або підозрюваних немає.
Топ коментарі
+10 Николай Стариков #404831
показати весь коментар28.11.2020 15:50
+10 Igor Lemke #390467
показати весь коментар28.11.2020 15:51
+7 VertikalBom
показати весь коментар28.11.2020 15:55
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Нет нет! Это так борятся с ковид-19 запугивая и заставляя не ездить общественным транспортом!
Думай перед тим як опублікувати,, до речі з яких ти сел і що там коїться теж ніхто не знає
Тіпа без кернеса у Харкові бєспрєдєл