Панихиду по жертвам Голодомора отслужили в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний отслужил на территории Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" панихиду.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"В последнюю субботу ноября украинский народ чтит память жертв Голодомора-геноцида. Искусственно организованная тоталитарным режимом советской власти трагедия оставила в душе нашего народа глубокую рану", - отметил Епифаний.

Он добавил, что в молитвах Церковь просит Спасителя упокоить души всех замученных голодом в Украине и дарить им вечную и блаженную жизнь.

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Участие в молебне также принимали представители Украинской греко-католической церкви.

Почтить память погибших от голода к мемориалу пришли сотни киевлян.

Автор фото и видео - Олег Богачук











