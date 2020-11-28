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Панихиду по жертвам Голодомора отслужили в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний отслужил на территории Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" панихиду.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"В последнюю субботу ноября украинский народ чтит память жертв Голодомора-геноцида. Искусственно организованная тоталитарным режимом советской власти трагедия оставила в душе нашего народа глубокую рану", - отметил Епифаний.

Он добавил, что в молитвах Церковь просит Спасителя упокоить души всех замученных голодом в Украине и дарить им вечную и блаженную жизнь.

Также на Цензор.НЕТ: НКВД расстрелял в 1937-м Квиткина - руководителя переписи населения, показавшей демографический провал, - СБУ. ДОКУМЕНТ

Участие в молебне также принимали представители Украинской греко-католической церкви.

Почтить память погибших от голода к мемориалу пришли сотни киевлян.

Автор фото и видео - Олег Богачук

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Автор: 

Голодомор (1055) панихида (66) Богачук Олег (1462) Епифаний (347)


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Топ комментарии
+17
Ті українці, що обрали "мир" і "хліб" у 1922-му, вже через десять років їли своїх власних дітей....! . Українці, що "втомлювалися", "зневірювалися", припиняючи підтримувати український повстанський рух у сорокові-п'ятдесяті все одно були або розстріляні, або вислані на Сибір.....! . Смерть і війна приходить в наш дім не через нашу войовничість, а зовсім навпаки, через нашу толерантність, гостинність, по-справжньому мрійливу європейську вдачу, через гуманістичні принципи, якими ми, в силу християнських чеснот, наділяємо нашого одвічного ворога, вбачаючи і в ньому "таку ж людину, що і ми". Але вони розуміють, що ми інші, тому й бажають нам смерті, різними шляхами і у різний спосіб в історичній перспективі доводячи свою справу до кінця. Тому, аби вижити нам треба облишити будь-які сантименти на адресу московітів, зрозумівши одну дуже важливу річ - що б не казали, що б не робили, як не апелювали росіянці до якихось там загальнолюдських цінностей, вірити їм ніколи не можна. Будь-якими шляхами вони будуть робити все можливе, аби приспати нашу увагу, знову повірити в міф про "один народ" лише для того, аби всівшись за одним столом, щоб разом пити за "мир і дружбу", підсипати нам в келих отрути, задушити в "братських обіймах" чи всадити ніж в спину, коли ми потягнемося за найкращим шматком для нашого дорогого гостя. Часом, дійсно, дуже важко уявити всю ступінь їхньої брехні, моральної деградації, підступу та людоненависництва, але для того щоб вижити, нам варто засвоїти головний принцип в спілкуванні з ними - зброя, сила і стійке несприйняття всього, що містить бодай одну смертельну для нас молекулу "рускаго міра" - ось рецепт життя. Все інше веде до загибелі, бо для них "миру" без прикметника "рускій" не буває.!!!!!!!!!!!!!!!!!!

..
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28.11.2020 19:06
+10
Панихиду по жертвам Голодомора отслужили в Киеве - Цензор.НЕТ 6190
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28.11.2020 19:08
+9
Вы хотите устроить религиозный диспут на костях погибших от рук мААсквы?
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28.11.2020 19:26
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Правила форума Совет форумчан
Ті українці, що обрали "мир" і "хліб" у 1922-му, вже через десять років їли своїх власних дітей....! . Українці, що "втомлювалися", "зневірювалися", припиняючи підтримувати український повстанський рух у сорокові-п'ятдесяті все одно були або розстріляні, або вислані на Сибір.....! . Смерть і війна приходить в наш дім не через нашу войовничість, а зовсім навпаки, через нашу толерантність, гостинність, по-справжньому мрійливу європейську вдачу, через гуманістичні принципи, якими ми, в силу християнських чеснот, наділяємо нашого одвічного ворога, вбачаючи і в ньому "таку ж людину, що і ми". Але вони розуміють, що ми інші, тому й бажають нам смерті, різними шляхами і у різний спосіб в історичній перспективі доводячи свою справу до кінця. Тому, аби вижити нам треба облишити будь-які сантименти на адресу московітів, зрозумівши одну дуже важливу річ - що б не казали, що б не робили, як не апелювали росіянці до якихось там загальнолюдських цінностей, вірити їм ніколи не можна. Будь-якими шляхами вони будуть робити все можливе, аби приспати нашу увагу, знову повірити в міф про "один народ" лише для того, аби всівшись за одним столом, щоб разом пити за "мир і дружбу", підсипати нам в келих отрути, задушити в "братських обіймах" чи всадити ніж в спину, коли ми потягнемося за найкращим шматком для нашого дорогого гостя. Часом, дійсно, дуже важко уявити всю ступінь їхньої брехні, моральної деградації, підступу та людоненависництва, але для того щоб вижити, нам варто засвоїти головний принцип в спілкуванні з ними - зброя, сила і стійке несприйняття всього, що містить бодай одну смертельну для нас молекулу "рускаго міра" - ось рецепт життя. Все інше веде до загибелі, бо для них "миру" без прикметника "рускій" не буває.!!!!!!!!!!!!!!!!!!

..
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28.11.2020 19:06 Ответить
Почтить память,вспомнить историю-это правильно.
Но в чем смысл панихиды?
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28.11.2020 19:08 Ответить
Панихи́да (др. -греч. παννυχίς, паннихи́с - «всенощная» от πᾶς, πᾶσα, πᾶν - «весь, целый» + νύξ, νυκτός - «ночь») - у христиан церковная служба по умершему в сам день похорон, а также на третий, девятый или сороковой день после смерти либо в годовщину его смерти или рождения.
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28.11.2020 19:12 Ответить
Я знаю,что такое панихида.Смысл ее?я неплохо знаю Библию.Нет там ничего такого.
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28.11.2020 19:24 Ответить
Вы хотите устроить религиозный диспут на костях погибших от рук мААсквы?
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28.11.2020 19:26 Ответить
Вовсе нет.Тут вообще не место панихиде.Ее можно проводить в ВР,чтоб меньше занимались глупостями там.
Тут историческое событие-повод вспомнить влияние "братского народа" и делать выводы,которые ох как нужны сейчас,А не панихидами заниматься.У нас 17%за опзж голосует.Это повторение тех лет.
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28.11.2020 19:32 Ответить
Орловій аби причепитись, аби тінь кинути. Паніхіда їй заважає.
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28.11.2020 20:19 Ответить
Вы так ничего и не поняли.
Панихида не мне мешает.Она мешает всем.В том числе и верующим.
Пустое занятие,что для безбожников,что для верующих.
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28.11.2020 21:46 Ответить
Вас ніхто силою не змушує поминати померлих родичів і знайомих. Ви так вважаєте, це ваша справа. А у нас українців такі традиції вшанування померлих, які склались віками.
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30.11.2020 01:08 Ответить
Не понимаю что вас смущает в церковной службе памяти погибших, для христиан это совершенно естественно.
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28.11.2020 23:27 Ответить
Згідно православної традиції хоронять на третій день і в той же влаштовують панахиду, а також на дев'ятий, сороковий і на роковину. А після року можна поминати будь коли і будь де: в церкві, на могилі, вдома. Православні у день народження померлого панахиду не справляють.

Оскільки люди масово помирали з голоду з осені 1932 до весни 1933, і помирали мільйони, то установити дату смерті кожного неможливо, а у багатьох померлих і родичів у живих не задишилось. Тому поминають усіх в День пам'яті жертв голодомору у останню суботу листопада кожного року.

Поминати померлих - це традиція релігійна і народна. І я вважаю, що це хороша, нормальна традиція. А щодо Біблії, то там багато чого не написано, ні про мобільні телефони, ні про інтернет, ні про гарячу воду в кранах...
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30.11.2020 01:03 Ответить
Панихида-это из духовной сферы,потому и берем за основу-Библию.Мобильные телефоны и горячая вода в кранах-не являються духовными вещами,потому их упоминание в контексте Библии не корректно.Панихида-это заведомый обман и зарабатывание денег.Третий день,девятый,сороковый-что это?просто бизнес для обманывания лохов.С момента ,как дух вышел с человека-его судьба решена,куда он идет,это зависит от того,что он избрал при жизни.Изменить это уже невозможно,так говорит Бог.Что делают православные батюшки?за деньги переводят в рай кого хочешь,хоть пьяницу,хоть прелюбодея.Если в раю будут те,кого за деньги "отпели"-то это будет ад.Бог не коррупционер,Он на деньги не ведеться.Если при жизни не раскаялся и не избрал Бога-потом уже поздно.И всякие панихиды и отпевание-ложь и зарабатывание денег.Это преступление,когда верят батюшкам,и живые не решают свой вопрос и думают,что их отпоют.Только после смерти узнают,что их обманули,но будет поздно.
Панихиды-это обман,циничный.
А просто вмпоминать умерших-да пожалуйста,в любой день.
Меня возмутило,что батюшки приперлись в день Голодомора устраивать свои лживые спектакли и зарабатывать бабки,а лучше б потратили время,чтоб разьяснить людям,почему был Голодомор,и как не допустить снова московскрй оккупации,что сейчас так важно
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30.11.2020 22:12 Ответить
Панихиду по жертвам Голодомора отслужили в Киеве - Цензор.НЕТ 6190
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28.11.2020 19:08 Ответить
А чому не видно ***********?
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28.11.2020 19:10 Ответить
Вкотре тішуся, що я атеїст.
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28.11.2020 19:16 Ответить
Дякую за підтвердження мого ставлення до релігії.
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28.11.2020 19:29 Ответить
Релігія - це інструмент. Використати можна по різному.
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28.11.2020 19:29 Ответить
Та да- як сокиру.
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28.11.2020 19:30 Ответить
Так атеисты и устроили голодомор,т.к.ничего святого у них нет.
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28.11.2020 19:57 Ответить
Ужоссс...
А на вогнищах палили ті, в кого усе було святе? Точно?
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28.11.2020 19:59 Ответить
Так я выше писала,что атеисты,что так называемые батюшки-одного поля ягоды.Ничего общего с Богом,с христианстом.
Одни живут нечестиво-отвергая Бога,другие прикрываясь Им.
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28.11.2020 21:44 Ответить
В пані таргани.
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29.11.2020 03:43 Ответить
Пронизливий альбом-реквієм від харківської групи (точніше, це проект одного хлопця...)
https://youtu.be/xXKujg4sYOQ SVRM - Лихії Вітри Стогнуть Без Упину

Мовчазна біла долина
Злилась із свинцевим небом
Покосились стовпи
По дорозі в порожнє село
Хтось один
Гірко голосив уночі
А рано-вранці вдавився
У темнім підвалі
Вітер віє
Над степом безмежним
Вітер віє
Над степом безмежним
Покосились стовпи
По дорозі в порожнє село
Покосились стовпи
По дорозі в порожнє село

Страшна самота під снігами взиму
Без листя мовкнуть дерева
Цей час нагадує мерця

І вирвався крик нестямний:
Рятуйтесь хто може!

Тривожно, пронизливо, страшно
кричав журавель,
від зграї відставши.
Це він десь в лету високим
край сніжної хмари
раптово торкнувся крилом.

Лиш злії вітри стогнуть без упину
І сутінь спомини жахливі пише
На обрії далечина єдина
На шиї старості рука...
...старості рука костиста

В зимову ніч у холоді стоїть хатина
В зимову ніч у холоді стоїть хатина

Місяць сховався за чорними хмарами,
Та незважаючи на голод та втому,
Крізь холодну темряву ночі,
Я поспішаю додому.
Я поспішаю додому.
Додому.

Останнє зусилля, дихати важко,
Навколо усе вже знайоме до болю.
Знайомі дерева, дорога, галявина,
Я знову вдома, це вічне коло.
Я знову вдома.

Усі зірки згасли, підступна тиша,
Біль та горе мене розриває.
Я стою серед вбитих, катованих,
Дому в мене більше немає.
Дому в мене більше немає.
Немає.

Місяць сховався за чорними хмарами,
Навколо холодна темрява ночі.
Місяць сховався за чорними хмарами,
Навколо холодна темрява ночі.

Місяць сховався за чорними хмарами,
Навколо холодна темрява ночі.
Крига, сніг, морозний вітер,
Я іду куди бачать очі.
Куди бачать очі.
Крізь холодну темряву ночі.
Ночі.
Ночі.
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28.11.2020 19:17 Ответить
Панахиду за жертвами Голодомору відслужили в Києві - Цензор.НЕТ 4482
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28.11.2020 19:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2mLjsDfNi8Q&feature=youtu.be

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28.11.2020 21:56 Ответить
Доля українців - одна з трагічніших в світі. І поки кінця не видно.
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28.11.2020 20:22 Ответить
 
 