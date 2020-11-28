Панахиду за жертвами Голодомору відслужили в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній відслужив на території Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" панахиду.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Останньої суботи листопада український народ вшановує пам'ять жертв Голодомору-геноциду. Штучно організована тоталітарним режимом радянської влади трагедія залишила в душі нашого народу глибоку рану", - зазначив Епіфаній.

Він додав, що в молитвах Церква просить Спасителя упокоїти душі всіх замордованих голодом в Україні і дарувати їм вічне й блаженне життя.

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Участь у молебні також взяли представники Української греко-католицької церкви.

Вшанувати пам'ять загиблих від голоду до меморіалу прийшли сотні киян.

Автор фото і відео - Олег Богачук











