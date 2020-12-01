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Офис Интеллектуального Локдауна. ФОТОжаберы обсуждают возможный карантин со странным названием
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин рассматривает возможность введения в Украине "интеллектуального локдауна", - "слуга народа" Арахамия
Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамия об интеллектуальном локдауне: Выход будет неравномерным, а с учетом эпидситуации в регионах. ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Проект "Без цензуры": Власть раскулачивает ФОП. Как зеленые уничтожают украинский средний класс. ВИДЕО
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