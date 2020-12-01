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+55
Офис Интеллектуального Локдауна. ФОТОжаберы обсуждают возможный карантин со странным названием - Цензор.НЕТ 6803
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01.12.2020 18:33
+47
Офис Интеллектуального Локдауна. ФОТОжаберы обсуждают возможный карантин со странным названием - Цензор.НЕТ 1547
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01.12.2020 18:34
+47
Офис Интеллектуального Локдауна. ФОТОжаберы обсуждают возможный карантин со странным названием - Цензор.НЕТ 2367
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01.12.2020 18:40
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Порошенко, угомонись, бо щос лопну со смеху...
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01.12.2020 18:33 Ответить
Офис Интеллектуального Локдауна. ФОТОжаберы обсуждают возможный карантин со странным названием - Цензор.НЕТ 6803
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01.12.2020 18:33 Ответить
Офис Интеллектуального Локдауна. ФОТОжаберы обсуждают возможный карантин со странным названием - Цензор.НЕТ 1547
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01.12.2020 18:34 Ответить
👏
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01.12.2020 18:47 Ответить
Офис Интеллектуального Локдауна. ФОТОжаберы обсуждают возможный карантин со странным названием - Цензор.НЕТ 6021
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01.12.2020 18:35 Ответить
Офіс Інтелектуального Локдауну. ФОТОжабери обговорюють можливий карантин із дивною назвою - Цензор.НЕТ 265
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01.12.2020 21:08 Ответить
Починати " Жити по новому!
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02.12.2020 12:28 Ответить
Офис Интеллектуального Локдауна. ФОТОжаберы обсуждают возможный карантин со странным названием - Цензор.НЕТ 4609
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01.12.2020 18:36 Ответить
Офис Интеллектуального Локдауна. ФОТОжаберы обсуждают возможный карантин со странным названием - Цензор.НЕТ 5562
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01.12.2020 18:38 Ответить
Офис Интеллектуального Локдауна. ФОТОжаберы обсуждают возможный карантин со странным названием - Цензор.НЕТ 6844

...
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01.12.2020 18:38 Ответить
Офіс Інтелектуального Локдауну. ФОТОжабери обговорюють можливий карантин із дивною назвою - Цензор.НЕТ 2326
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01.12.2020 20:26 Ответить
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01.12.2020 20:53 Ответить
Офіс Інтелектуального Локдауну. ФОТОжабери обговорюють можливий карантин із дивною назвою - Цензор.НЕТ 2120
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01.12.2020 21:18 Ответить
Офис Интеллектуального Локдауна. ФОТОжаберы обсуждают возможный карантин со странным названием - Цензор.НЕТ 1550
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01.12.2020 18:38 Ответить
А похож! Как две капли воды. Вопрос другой-что он делает среди людей?
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01.12.2020 19:12 Ответить
Офис Интеллектуального Локдауна. ФОТОжаберы обсуждают возможный карантин со странным названием - Цензор.НЕТ 207
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01.12.2020 18:39 Ответить
На фото "ЛОХ" і "ДАУН". Й зовсім не інтелектуальні, а навпаки - конкретні НЕДОУМКИ з ВИРВАНИМ КОНТЕКСТОМ.
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01.12.2020 19:27 Ответить
Все жабы в точку......
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01.12.2020 18:40 Ответить
Офис Интеллектуального Локдауна. ФОТОжаберы обсуждают возможный карантин со странным названием - Цензор.НЕТ 2367
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01.12.2020 18:40 Ответить
Офис Интеллектуального Локдауна. ФОТОжаберы обсуждают возможный карантин со странным названием - Цензор.НЕТ 4809

...
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01.12.2020 18:40 Ответить
Офіс Інтелектуального Локдауну. ФОТОжабери обговорюють можливий карантин із дивною назвою - Цензор.НЕТ 6811
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01.12.2020 19:44 Ответить
Да ,- Это уже полный интеллектуальный Даун .
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01.12.2020 18:40 Ответить
Агонь!
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01.12.2020 18:41 Ответить
Не удивлюсь, если автор этого шедевра - Беня. Из всей кучи квартальных недо-авторов только у Бени хватило бы интеллекта так потроллить всю страну, читай - плюнуть в морду. .
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01.12.2020 19:26 Ответить
Офис Интеллектуального Локдауна. ФОТОжаберы обсуждают возможный карантин со странным названием - Цензор.НЕТ 239
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01.12.2020 18:42 Ответить
Офис Интеллектуального Локдауна. ФОТОжаберы обсуждают возможный карантин со странным названием - Цензор.НЕТ 3040
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01.12.2020 18:44 Ответить
Офіс Інтелектуального Локдауну. ФОТОжабери обговорюють можливий карантин із дивною назвою - Цензор.НЕТ 941
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01.12.2020 18:47 Ответить
Ну что прицепились к людям. Первый раз за 1,5 года они назвали вещи своими именами. Интеллект (от лат. intellectus «разумение», «рассудок») нация отключила еще в прошлом году на выборах, сейчас Нелох просто озвучил произошедшее. Lockdown - это если дословно - отключение, выключение, а не карантин. Так что нечего на зеркало пенять.
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01.12.2020 19:07 Ответить
Офіс Інтелектуального Локдауну. ФОТОжабери обговорюють можливий карантин із дивною назвою - Цензор.НЕТ 8912
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01.12.2020 19:26 Ответить
Да ну тебя, заразко
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01.12.2020 19:38 Ответить
Офіс Інтелектуального Локдауну. ФОТОжабери обговорюють можливий карантин із дивною назвою - Цензор.НЕТ 7897
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01.12.2020 19:42 Ответить
😄😄😄
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01.12.2020 20:16 Ответить
ты видела?
Офіс Інтелектуального Локдауну. ФОТОжабери обговорюють можливий карантин із дивною назвою - Цензор.НЕТ 2192
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01.12.2020 19:48 Ответить
Я на колчаковських фронтах поранена (с)
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01.12.2020 21:05 Ответить
Можно не буду комментировать? Ну не получается приличных слов найти. Меня одно удивляет...... почему Шабунин в опале , чем их не устроил? Столько лет рыл под Петра и оставили бедолагу за бортом.
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01.12.2020 21:40 Ответить
шабунин
Офіс Інтелектуального Локдауну. ФОТОжабери обговорюють можливий карантин із дивною назвою - Цензор.НЕТ 4686
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01.12.2020 22:17 Ответить
Офіс Інтелектуального Локдауну. ФОТОжабери обговорюють можливий карантин із дивною назвою - Цензор.НЕТ 3407
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01.12.2020 19:17 Ответить
Так виглядає неадекватний ЛОХ і ДАУН. З порваниним на британський прапор контекстом нижче спини.
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01.12.2020 19:33 Ответить
разве кондом нуждается в жабах?
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01.12.2020 19:18 Ответить
це зветься - помiркований локдаун, iдiоти!!!
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01.12.2020 19:26 Ответить
Успіхи влади яскраво проявилися в мемах. нових назвах і словах з приводу якихось подій чи явищі настільки,що вони майже затьмарили провали в економіці і державному управлінні.Видно це стає основою державної політики і влада перетворюється в головного героя твору "За двома зайцями" Голохвастова.
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01.12.2020 19:37 Ответить
Офіс Інтелектуального Локдауну. ФОТОжабери обговорюють можливий карантин із дивною назвою - Цензор.НЕТ 82
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01.12.2020 20:33 Ответить
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01.12.2020 22:04 Ответить
Если власть поднимают на смех, то власти недолго властвовать осталось
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01.12.2020 21:12 Ответить
)))))Офіс Інтелектуального Локдауну. ФОТОжабери обговорюють можливий карантин із дивною назвою - Цензор.НЕТ 5313
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01.12.2020 21:33 Ответить
Офіс Інтелектуального Локдауну. ФОТОжабери обговорюють можливий карантин із дивною назвою - Цензор.НЕТ 5096
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02.12.2020 00:09 Ответить
 
 