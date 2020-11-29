Кабмин рассматривает возможность введения в Украине "интеллектуального локдауна", - "слуга народа" Арахамия
Кабмин Украины рассматривает возможность введения "интеллектуального локдауна", который будет учитывать реалии с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 в каждом регионе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Вероятность полного локдауна 90%. Есть шансы, что нам повезет, но пока выглядит так, что вероятность очень высокая. Теперь вопрос, как его правильно ввести и в каком формате. Правительство заявляет о некоем интеллектуальном локдауне. То есть не тот полный локдаун, который был весной, а такой… скорректированный на реалии в каждом регионе, в том числе общественный транспорт и так далее", - заявил Арахамия.
"Слуга народа" оценил возможность остановки общественного транспорта во время карантина:
"Давайте рассмотрим. Если мы сделаем локдаун условно завтра, то все предприятия работают, и мы в этом локдауне должны погасить общественный транспорт, например, киевское метро. В этом случае мы столкнемся с огромными трудностями по развозу людей, каким образом они доберутся до работы. Если это произойдет, например, 27 декабря, то в общем-то эта проблема (транспортная – ред.) снимается как таковая. С точки зрения последствий и неудобств для людей – конечно, это испортит новогодние праздники, но зато это не так сильно ударит по экономике".
Как сообщалось ранее, по состоянию на утро воскресенья, 29 ноября, в Украине зафиксировано 12 978 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 4 243 человек, умерли 120 пациентов.
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Господи, он ведь такой дурак! Сегодня у него явно обострение.
😄
Нельзя закрыть на карантин то, чего не существует в принципе!
і має бути організація щодо їх проведення! а от цього не має і в це Зевлада не вміє.
але Зевлада знає, що має електорат який не дуже вміє в логіку, і тому замість роботи іде гра слів типу "карантин вихідного дня" , "інтелектуальний локдаун" і т.п... а ще буде карантин вівторка" і "карантин півсереди")))
але все ж хочеться арахамії з дебільним рилом розумним виглядати..словами розумними апелює
Потрібно забезпечити людей можливістю здавати зразки для ПЛР-тестів, не виходячи з дому і не очікувати на результати по 7-10 днів. До того ж потрібно вирішувати питання з вакцинацією російською вакциною. А не очікувати доки хтось "наштампує" тієї ж самої "Супутник-В" і продасть нам втридорога.
Тысячи жизней можно было спасти во время этой пандемии, если бы мы следовали тому, что говорит наука.
Вместо того чтобы прислушаться к науке, правительства во всем мире реализуют прямо противоположные действенные меры по борьбе с пандемией. Правительства и чиновники здравоохранения развитых стран выступают за введение локдаунов и рекомендуют пациентам подождать, пока их симптомы ухудшатся, прежде чем отправляться в больницу на лечение. К сожалению, именно такой подход многие страны приняли в отношении вируса КОВИД-19. Локдауны разрушают жизни экономически, умственно и физически, в то время как элита становится богаче и наживается на уничтожении среднего и бедного класса.
https://spektrnews.in.ua/news/kovidnaya-oshibka-********-i-zapozdaloe-lechenie-nam-ne-pomogut/106984#gsc.tab=0 Читать полностью.