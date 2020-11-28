Два миллиона украинцев могут получить 8 тыс. грн компенсации из-за локдауна, - Арахамия

Власти пытаются пройти все бюрократические согласования, чтобы законопроект о поддержке малого и среднего бизнеса был принят и вступил в действие до 9 декабря.

Об этом глава фракции партии "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия рассказал журналистам по результатам совещания руководства парламента, правительства и лидеров фракций, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вопрос о локдауне вообще не обсуждали, а обсуждали вопрос о принятии законопроектов о поддержке малого и среднего бизнеса. Очень сжатые сроки для того, чтобы этот законопроект был уже подписан и вступил в силу до 9 декабря, потому что есть где-то два миллиона людей, наемных работников, по подсчетам правительства, которые могут получить эту компенсацию до 8 тыс. грн на человека", - сказал Арахамия.

Он подчеркнул, что большая часть совещания была посвящена этому вопросу, потому что необходимо продумать, "каким образом пройти все эти бюрократические согласования, чтобы выдержать эти сроки".

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Напомним, 26 ноября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о поддержке предпринимателей во время карантина.

27 ноября документ был зарегистрирован в парламенте.

Проект закона предусматривает, что наемные сотрудники со средней зарплатой за третий квартал 2020 года до 30 тыс. грн в месяц, а также физлица-предприниматели (ФЛП), зарегистрированные не менее трех месяцев назад и потерявшие доход в результате локдауна, смогут получить единоразовую помощь объемом 8 тыс. грн.

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Помимо этого, президент предложил отсрочить до 29 декабря 2021 года погашение налогового долга до 6,8 тыс. грн для физлиц, в том числе самозанятых.

Законопроект также предлагает поднять порог объема налогового долга для применения мер по его взысканию до 3,06 тыс. грн и освободить налогоплательщиков единого налога от его уплаты за декабрь-2020 и январь-май 2021 года.